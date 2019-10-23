15 человек рассказали, на какие ухищрения шли их бабушки, чтобы добиться своего

Со слов знакомой. Родители с моей бабушкой сильно спорили о том, как меня назвать. Мама с папой хотели простое русское имя, а бабуля вспомнила свои польские корни и во что бы то ни стало желала назвать меня как-нибудь вычурно, по-польски. Перед моим рождением она во всем помогала моей маме и после родов взяла на себя хлопоты с оформлением свидетельства о рождении. Вот она и записала меня как Злату. А родителям сказала, что Елена. Долгие годы она умудрялась не отдавать им свидетельство. Выяснилась правда только после 9-го класса, когда я принесла домой аттестат Ивановой Златы. Родители с бабушкой рассорились вдрызг. Со временем помирились и сошлись на том, что я сама решу, какое имя оставить, когда буду паспорт получать. Теперь я по паспорту Злата, а в жизни по-прежнему Елена. И родители не против, и бабушка счастлива. © DedX5 / pikabu

Когда мне было 10–11 лет, бабушка решила, что было бы круто за лето на даче выкормить 2 козлят. А когда придет зима, пустить их на тушенку. Я козликов пасла, вычесывала, играла с ними и дрессировала. Одного назвала Борькой, а второго — Кузькой. Оба далеко от меня не отходили и в целом вели себя как собачки. Они даже научились «давать лапу», то есть копыто. Бабушка с удовольствием показывала этот трюк всем гостям. Лето пролетело, и я все чаще стала истерить по поводу предназначения моих парнокопытных друзей. Тут вдруг во время одной из наших поездок в город за продуктами козлят украли. Бабушка причитала, я плакала. Но меня успокаивала мысль, что они будут жить, а не пойдут на тушенку. В итоге зимой мы ели с картошечкой вкусное мяско, а бабушке надо было давать «Оскара» за лучшую драматическую роль. Правду я узнала лет через 10! © klashka007 / pikabu

Моим детским кошмаром «от бабушки» был однорукий Бабайка. Я была уже довольно большая (лет 10). Гуляли со старшей сестрой по улице в бабушкиной деревне и встретили человека, у которого не было руки по локоть. Боже, как мы орали, когда убегали от него... У мужика, похоже, тоже психическая травма получилась. © Marinco / pikabu