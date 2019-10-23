15 человек рассказали, на какие ухищрения шли их бабушки, чтобы добиться своего
Все бабули в мире похожи: они кормят нас до отвала пирогами, салатами, супами и всем, чем только можно. Они почти никогда не ругаются и кажутся нам настоящими ангелами. Впрочем, в каждой бочке меда найдется место ложке дегтя: порой любимые бабушки, стремясь достигнуть своей цели, выкидывают такие фортели, что впору снимать фильмы.
AdMe.ru советует вам вооружиться носовыми платками, потому что эти истории могут вызвать ностальгические слезы и неконтролируемый смех. А в конце статьи вас ждет бонус: когда бабуля слишком сильно любит внучку, может случиться нечто непоправимое.
-
Со слов знакомой. Родители с моей бабушкой сильно спорили о том, как меня назвать. Мама с папой хотели простое русское имя, а бабуля вспомнила свои польские корни и во что бы то ни стало желала назвать меня как-нибудь вычурно, по-польски. Перед моим рождением она во всем помогала моей маме и после родов взяла на себя хлопоты с оформлением свидетельства о рождении. Вот она и записала меня как Злату. А родителям сказала, что Елена. Долгие годы она умудрялась не отдавать им свидетельство. Выяснилась правда только после 9-го класса, когда я принесла домой аттестат Ивановой Златы. Родители с бабушкой рассорились вдрызг. Со временем помирились и сошлись на том, что я сама решу, какое имя оставить, когда буду паспорт получать. Теперь я по паспорту Злата, а в жизни по-прежнему Елена. И родители не против, и бабушка счастлива. © DedX5 / pikabu
-
Когда мне было 10–11 лет, бабушка решила, что было бы круто за лето на даче выкормить 2 козлят. А когда придет зима, пустить их на тушенку. Я козликов пасла, вычесывала, играла с ними и дрессировала. Одного назвала Борькой, а второго — Кузькой. Оба далеко от меня не отходили и в целом вели себя как собачки. Они даже научились «давать лапу», то есть копыто. Бабушка с удовольствием показывала этот трюк всем гостям. Лето пролетело, и я все чаще стала истерить по поводу предназначения моих парнокопытных друзей. Тут вдруг во время одной из наших поездок в город за продуктами козлят украли. Бабушка причитала, я плакала. Но меня успокаивала мысль, что они будут жить, а не пойдут на тушенку. В итоге зимой мы ели с картошечкой вкусное мяско, а бабушке надо было давать «Оскара» за лучшую драматическую роль. Правду я узнала лет через 10! © klashka007 / pikabu
- Моим детским кошмаром «от бабушки» был однорукий Бабайка. Я была уже довольно большая (лет 10). Гуляли со старшей сестрой по улице в бабушкиной деревне и встретили человека, у которого не было руки по локоть. Боже, как мы орали, когда убегали от него... У мужика, похоже, тоже психическая травма получилась. © Marinco / pikabu
-
Мне говорили, что если волосы на ночь расчесывать, то замуж за пастуха выйдешь.
Вообще-то так себе угроза. Никогда не понимала, что в этом страшного, потому что о пастухах я знала исключительно из сказок. © Tatioka / pikabu
«Вот так нас бабушка зовет „на чай“».
- Было это где-то в 90-е годы. Мне было 5 лет, и я жил с бабушкой. По телевизору часов в 11 вечера должны были показывать 1-ю часть «Терминатора». Я долго ждал фильм и отчаянно пытался не заснуть. Тут в комнату зашла бабуля и сказала, мол, по радио передали, что актер заболел и фильма не будет. Опечаленный, я ушел спать. Обман раскрыл нескоро. © Pr0methe0ss / pikabu
-
Рассказал муж сестры. Поехал он с друзьями на выходных в деревню к бабушке Нюре. Бабуля — божий одуванчик: баньку растопила, щи наварила. Сели 5 бравых хлопцев за стол после баньки, открыли бутылку «беленькой», достали соленые огурцы. Баба Нюра разлила всем щи. Тут один из хлопцев поднимает на бабушку виноватый взгляд и говорит: «Извините, но я щи не ем». Бабушка ушла на кухню, принесла банку с тертой свеклой, зачерпнула оттуда ложку и бахнула хлопцу в тарелку со словами: «Не будешь щи — жри борщ!» Съел. © Chrismit / pikabu
-
Всегда думала, что моя бабушка адекватная, но этим летом... Мой ребенок идет шлепать по лужам в резиновых сапогах и непромокаемых штанах. И бабушка говорит: «А по этой луже недавно мальчик шлепал и провалился. Только через 2 недели смогли достать его из лужи». © Ula.ula / pikabu
-
Каждый год я пытаюсь убедить бабушку не сажать картошку, но все мои доводы разбиваются о железобетонный аргумент: «Что люди-то подумают?» Этот год не стал исключением. Сегодня я приехал помочь вырыть этот ненавистный овощ. Мы отправились с нею вдвоем. Ну и ладно, думаю, бабушка сейчас устанет и домой уйдет, а я благополучно расправлюсь с картошкой один. Не тут-то было! Спустя часа 3–4 я вспомнил, что у меня есть поясница, и задумался о перекуре. Бабушка, однако, признаков слабости не подавала. Мне стало стыдно, и я продолжил копать. Прошло еще полчаса. «Притомился небось?» — подколола бабушка. Я все понять не могу: как это работает? Я молодой мужчина в полном расцвете сил, не толстый, ничем не болею, занимаюсь спортом и тем не менее проигрываю бабушке, которой недавно исполнился 81 год. © vicariy / pikabu
- Всем детям бабушки говорили: «Это за маму, это за папу», а мне бабушка говорила: «Не съешь — толкушкой запихаю». Наверное, поэтому теперь я такой толстый. © Som3body / pikabu
- Вчера ехал в метро рядом с бабушкой и внучкой лет 10–12. Первая о чем-то рассказывает: речь у нее поставлена, словарный запас обширный, но слегка старомодный. В какой-то момент девчонка цокает, закатывает глаза и вопрошает: «Все старики так скучно говорят?» Бабушка, ничуть не изменившись в лице, спокойно отвечает: «Не стоит упражняться в остроумии, если ты даже завтрак сама себе приготовить не в состоянии». Внучка сникла. © Zeppilin / pikabu
- Недавно одна бабушка сообщила мне, что укладывает спать внука с помощью шлепка по попе. Я подумала, что странно, раз родители такое позволяют. Бабуля, будто прочитав мои мысли, добавила: «А если это кому-то не нравится, то пусть сами сидят со своим ребенком!» Железобетонный аргумент. © Vishenka14 / pikabu
- Иду домой и вижу, как группа ребятишек играет на стройке. Выходит охранник и говорит: «Эй, малые! Вы че тут носитесь? Тут же стройка. Еще покалечитесь, а мне потом отвечать. Идите в другое место играйте!» Они говорят, мол, им негде играть. На что охранник отвечает, что у них есть оборудованная детская площадке во дворе. Дети парируют, что их оттуда выгнали бабушки, потому что детишки слишком шумно играли. Я пошел к детской площадке: и правда, детей нет, а на лавочках бабки восседают. Короче, я теперь наркоман, бандит и т. д. Но мелких на площадку все-таки вернул. © GrayFr / pikabu
«Позвонил как-то маме и сообщил, что вечером привезу внуков. В тот же день нас ждала эта 10-литровая кастрюля».
- Когда мне было лет 9, бабушка решила посвятить меня в таинства похоронного обряда. Я играл в Dendy, она подходит и говорит: «Есть, внучок, серьезный разговор. Ты уже большой, и доверить это я могу только тебе. Ты же знаешь, что я скоро умру и меня будут хоронить. Вот здесь лежат деньги. Я уже 10 лет откладываю себе на гроб, могилку и памятник. Никто не знает, где эти деньги, так что ты будешь в курсе. Но самое главное — это костюм!» Достает из-под кровати старый кожаный чемодан, открывает, и передо мной предстают длинная юбка и пиджак яркого «тигрового» окраса. Прямо черный, оранжевый, белый — и все это хаотичными полосами. «Вот этот костюм мне дедушка привез из-за границы с первой зарплаты. Я его не надевала ни разу». Прошло уже 18 лет с того разговора — бабуля живет и здравствует! © Maturaimov / pikabu
-
Муж забирал дочку из детсада. По пути домой их занесло на площадку. Там же гуляла дочкина «одногруппница» со своей бабушкой. В руках у девочки был чупа-чупс и пакетик сахарной пудры. Она окунает туда леденец и облизывает — так вкуснее. В «промежутках» между десертом хватает горсти чипсов из пачки, которую держит бабуля. Женщина весьма щедрая и неоднократно пыталась угостить моих: «Вы едите чипсы? Пусть попробует! Наша очень любит». В очередной раз отказавшись, муж решается задать вопрос: «Родители как к такой еде относятся?» Бабуля выдает: «Разумеется, они против! Но я бабушка и могу побаловать внучку. У нас с нею уговор: все съесть до прихода домой. Если не успеваем, стоим и доедаем, домой не идем». © Lagooroo / pikabu
Бонус: когда бабулина забота вышла из-под контроля
- Подруга Настя вышла замуж за казаха и родила дочку Алису. Казахская бабушка балует Алису: у 5-летнего ребенка большой шкаф одежды, целая комната игрушек, ящик косметики и несколько комплектов золотых украшений. Все бы ничего, но бабушка любит стразы, перья, мех, яркие цвета, поэтому одежда у Алисочки соответствующая. Настя мне иногда жаловалась, что ничего не может сделать: боится обидеть свекровь. Все изменилось после одного случая. Настя с Алисой и бабушка шли по парку. На скамейке сидела пожилая усатая цыганка и курила. «Смотрите, какая красивая тетя!» — громко закричала Алиса, показывая на цыганку. Мама с бабушкой переглянулись, и бабушка шепотом спросила: «Что же в ней красивого, Алисочка?» — «Как что? И платьице, и сережки с бусиками, и все-все зубы золотые!» © lunaaprelia / pikabu
А ваши бабушки вытворяли что-то похожее?