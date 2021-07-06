15+ бабушек и дедушек, которые не только идут в ногу со временем, но еще и обгоняют

Мир меняется стремительно, а бабушки и дедушки остаются прежними. Кто-то из них на «ты» с технологиями, а для кого-то смартфоны как черт в тюбетейке и все беды от интернета. Как бы старшее поколение не относилось ко всему новому — наблюдать за этим очень любопытно. Вот герои сегодняшней статьи и рассказали, как их родственники и знакомые адаптируются ко всему, что в новинку.

Нас в AdMe.ru особенно воодушевляют истории о том, как бабушки и дедушки используют технологии на свой лад.

Бабушка запирает робот-пылесос в каждой комнате как минимум на полчаса, чтобы он, цитирую, «пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату». © CrazyTom666 / Twitter

Бабуленька моя, божий одуванчик, собираясь уезжать на дачу на 2 месяца, попросила скачать ей на жесткий диск все сезоны сериала «Во все тяжкие». © FreddSnow / Twitter

Как-то раз пришла ко мне бабушка с проблемой. Говорит, мол, посмотри: браузер открываю, а там все черное. Открыл браузер, а там и вправду окно черное. По истечении 6–7 минут ситуация прояснилась: это были вкладки, но не просто пара-тройка, а примерно так 200. © Pukanium / Pikabu

Cегодня разговаривал с бабушкой и у нее случайно выпал телефон во время разговора. Она подняла его и такая: «Максим, с тобой все в порядке?» © beautiful***** / Twitter

«Бабушка с дедушкой вот так год смотрели телевизор. Сказали: „А мы ничего и не замечали“».

2 года назад бабушка устала скучать на пенсии и стала председательницей дачного кооператива, ведет там за всех тонну бухгалтерии. Cегодня я обнаружила, что она сделала в Excel таблицу, куда заносит всех, кто поздравил/не поздравил ее с днем рождения... © FreddSnow / Twitter

Моей бабушке 82 года. Пару лет назад отдали ей ненужный, но рабочий планшет и подключили интернет. Недавно она попросила купить ей новый телевизор. Ну, думаем, наверное, нужен телевизор попроще и подешевле, но на всякий случай позвонили спросить:

— Бабуль, тут телевизоры от такой цены до такой, тебе попроще или покруче нужен с разными дополнительными функциями?

— Ну, знаешь, мне, наверное, покруче. У меня в запасе и 25 тысяч найдется, а может, и больше. Буду осваивать!

И в этот момент я поняла, что у нашей бабушки еще столько всего впереди! Она еще совсем молода! © NadiaB / Pikabu

— Бабуль, тут телевизоры от такой цены до такой, тебе попроще или покруче нужен с разными дополнительными функциями? — Ну, знаешь, мне, наверное, покруче. У меня в запасе и 25 тысяч найдется, а может, и больше. Буду осваивать! И в этот момент я поняла, что у нашей бабушки еще столько всего впереди! Она еще совсем молода! © NadiaB / Pikabu Я инженер по ремонту сотовых телефонов. Переехал на новую точку. До этого на этом месте была другая мастерская. Приходит ко мне бабулька и заявляет: «Мне надо батарею поменять». Интересуюсь, давно ли батарею меняли, а она мне и говорит, мол, неделю назад. Видели бы вы счастливые глаза той бабуси, когда я ей сказал, что телефон заряжать можно! Ей те «мастера» наплели, что старые телефоны не заряжаются! Зарядил я ей телефон и, чтобы не так грустно было, подарил зарядку. Бабуля теперь на связи всегда. © Den.Manager / Pikabu

«Бабушка оставляет мне заявки на скачивание для нее аудиокниг на листочках. Просто представьте: вы выходите из комнаты и обнаруживаете под дверью это».

Дедуля, с которым я работаю, думает, что у компьютера есть настроение и иногда компуктер «не хочет» с ним работать. Во время обеда он выключает комп, чтобы тот «отдохнул». © cerialthriller / Reddit

«не хочет» с ним работать. Во время обеда он выключает комп, чтобы тот «отдохнул». © cerialthriller / Reddit Я сейчас в другой стране, дома буду еще не скоро. Так приятно знать, что моя бабушка заходит ко мне на страничку в «ВКонтакте», найдя ее через гугл, а потом пишет мне по имейлу, какие же у меня красивые новые фотографии или интересные записи. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка иногда заходит в «Одноклассники» с дедовой страницы и удаляет у него из друзей подозрительных дам. За 60 людям, а все интриги и расследования. © Подслушано / Ideer

Моя бабушка не хотела пересылать электронное письмо, потому что боялась, что оно исчезнет, как будто существует лишь одна копия, как у обычного письма. Вместо этого она распечатала и отправила его. © Yazza / Reddit

«Бабушка vs современные технологии. 1 : 0».

Бабушка в аптеке угрожала кассирше, что позовет хакера и тот взломает их компьютер, потому что ее не устраивают скидки пенсионерам. © Подслушано / Ideer

Мой друг работал оператором кол-центра. Звонит старушка. Целый час разбираются, почему у нее не работает интернет. И тут до него доходит, что она купила модем, но кабель не провела. Следующий час он объяснял, почему интернет не появляется сам по себе из модема. © brain_scratch / Reddit

Моя бабушка свято верит в то, что если выключить микроволновку за секунду до того, как она запищит, то это избавит мир от вреда этих самых волн. Ведь именно пищание это миру и вредит. Эх... © Подслушано / Ideer

Однажды у бабульки перестал работать интернет. Техподдержка долго не могла понять, в чем тут дело, пока не стало ясно, что ее сосед просто взял и поставил пароль на свой Wi-Fi. Своего Wi-Fi у старушки никогда не было. © zachv / Reddit