AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ антикварных находок, которые с каждым годом становятся дороже

311-
-

Некоторые люди думают, что 100-летнему стулу или посуде, доставшейся от прабабушки, место на свалке. Другие же знают, что такие старинные вещи лучше беречь. Во-первых, антиквариат можно продать за неплохие деньги на специальных аукционах. Во-вторых, он способен украсить и современный интерьер.

В этом убедились герои новой подборки от AdMe.ru. Каждый из них похвалился своей находкой. А одному из пользователей сайта Reddit, чья фотография ждет вас в бонусе к этой статье, даже не пришлось выходить из дома, чтобы обнаружить что-то интересное.

1. «Купил эту шкатулку 1900-х годов на распродаже за $ 3. Знаете, какая ее настоящая цена? В аукционном доме говорят, что за нее могут заплатить $ 1 500–2 500»

© rodzm14 / reddit

2. «Серьги моей бабушки с изумрудами и бриллиантами, которые она превратила в кольца»

© mahsad57 / reddit

3. «Ваза из Таиланда весом 2,3 кг. В сертификате указано, что она на 85,43 % состоит из золота»

© save-shrimplypibbles / reddit

  • Если в этой вазе и правда столько золота, то ее примерная цена $ 120 000. © dumparoni / Reddit

4. «Обожаю антиквариат. Это китайский сундук 1920-х годов»

© civicsfactor / reddit

5. Здесь книги, выпущенные с 1518 до 1714 года

© Meepers100 / reddit

6. Этой посуде больше 100 лет, но она выглядит на удивление современно

© MrsJewbacca / reddit

7. «Украшение, которое принадлежало как минимум трем поколениям моей семьи»

© kayjd33 / reddit

8. «Спас этот античный орган от свалки и использовал его для написания своего первого музыкального альбома»

© Cult7Choir / reddit

9. Карманные часы Elgin 1894 года, которые все еще работают

© ThisHeresThaRubaduk / reddit

10. «Хоть эта лампа и странная, она мне нравится»

© tomthemove / reddit

11. Настоящий трон

© Comprehensive_Bat_83 / reddit

12. Догадываетесь, для чего нужна эта вещь? Перед вами щипцы для завивки, которыми прапрабабушка пользователя Reddit делала прически в 1800-х годах

© Takeoutbox101 / reddit

13. Настольный будильник и календарь Rensie

© SheetsMadeofCheese / reddit

14. «Как думаете, сколько лет этому креслу?»

© sk8ter99 / reddit

  • Похоже на 1870–1880 годы. Мне нравится идея с колесиками на ножках: благодаря им можно подъехать поближе к камину зимой и к окну — летом. © StupidizeMe / Reddit

15. «Птичья клетка в викторианском стиле. Ее высота вместе с подставкой — 2,13 м. Никогда такого не видел»

© StopDropAndFrisk / reddit

16. Китайский фарфор XIX века

© LSAThrowaway_GULC / reddit

Бонус: посмотрите, какая красота пряталась под обоями

© kitchenfarmer87 / reddit

Может быть, вы тоже владеете красивыми старинными вещами? Покажите их фото в комментариях.

311-
-