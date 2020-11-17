15+ антикварных находок, которые с каждым годом становятся дороже

Некоторые люди думают, что 100-летнему стулу или посуде, доставшейся от прабабушки, место на свалке. Другие же знают, что такие старинные вещи лучше беречь. Во-первых, антиквариат можно продать за неплохие деньги на специальных аукционах. Во-вторых, он способен украсить и современный интерьер.

В этом убедились герои новой подборки от AdMe.ru. Каждый из них похвалился своей находкой. А одному из пользователей сайта Reddit, чья фотография ждет вас в бонусе к этой статье, даже не пришлось выходить из дома, чтобы обнаружить что-то интересное.

1. «Купил эту шкатулку 1900-х годов на распродаже за $ 3. Знаете, какая ее настоящая цена? В аукционном доме говорят, что за нее могут заплатить $ 1 500–2 500»

2. «Серьги моей бабушки с изумрудами и бриллиантами, которые она превратила в кольца»

3. «Ваза из Таиланда весом 2,3 кг. В сертификате указано, что она на 85,43 % состоит из золота»

Если в этой вазе и правда столько золота, то ее примерная цена $ 120 000. © dumparoni / Reddit

4. «Обожаю антиквариат. Это китайский сундук 1920-х годов»

5. Здесь книги, выпущенные с 1518 до 1714 года

6. Этой посуде больше 100 лет, но она выглядит на удивление современно

7. «Украшение, которое принадлежало как минимум трем поколениям моей семьи»

8. «Спас этот античный орган от свалки и использовал его для написания своего первого музыкального альбома»

9. Карманные часы Elgin 1894 года, которые все еще работают

10. «Хоть эта лампа и странная, она мне нравится»

11. Настоящий трон

12. Догадываетесь, для чего нужна эта вещь? Перед вами щипцы для завивки, которыми прапрабабушка пользователя Reddit делала прически в 1800-х годах

13. Настольный будильник и календарь Rensie

14. «Как думаете, сколько лет этому креслу?»

Похоже на 1870–1880 годы. Мне нравится идея с колесиками на ножках: благодаря им можно подъехать поближе к камину зимой и к окну — летом. © StupidizeMe / Reddit

15. «Птичья клетка в викторианском стиле. Ее высота вместе с подставкой — 2,13 м. Никогда такого не видел»

16. Китайский фарфор XIX века

Бонус: посмотрите, какая красота пряталась под обоями