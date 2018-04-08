14 уморительных твитов о собаках, которые неизбежно вызовут улыбку даже у кошатников

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Наверное, каждому хозяину собаки знакомо чувство переполняющей нежности, когда верный друг несется к тебе со всех ног, встречая с работы, и безумно радуется твоему приходу. Пожалуй, мало кто может любить так искренне и самоотверженно, как братья наши меньшие. И уж точно не счесть, сколько поводов для смеха они нам дают своими неподражаемыми выходками.