14 женщин, которые хотели просто навести марафет, а попали в неловкую историю

Всякая женщина хочет нравиться себе в зеркале. Одни для этого прибегают к массе косметических манипуляций над лицом и телом, что предлагает индустрия красоты, другие, напротив, стремятся к естественному образу и предпочитают базовые процедуры по уходу. Но порой дамы в своем стремлении выглядеть привлекательно оказываются в ситуациях, над которыми хочется то смеяться, то плакать.