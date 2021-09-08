14 женщин, которые хотели просто навести марафет, а попали в неловкую историю
Всякая женщина хочет нравиться себе в зеркале. Одни для этого прибегают к массе косметических манипуляций над лицом и телом, что предлагает индустрия красоты, другие, напротив, стремятся к естественному образу и предпочитают базовые процедуры по уходу. Но порой дамы в своем стремлении выглядеть привлекательно оказываются в ситуациях, над которыми хочется то смеяться, то плакать.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй о женщинах, которые просто хотели навести красоту, а попали в неловкое положение.
- Сижу в салоне красоты. Пришла из темного краситься в светлый. Сильно переживала, что с волосами попрощаюсь. Девушка уверяла, что все будет хорошо. Пока я сидела в кресле, она минут 10 что-то смешивала и подошла ко мне со словами: «Ну, царствие небесное!» Я уже выпала в осадок. Оказалось, с кем-то в зале говорила. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Я пошла на педикюр в новый салон красоты. Все сотрудники были заняты, но милая пожилая женщина-мастер провела меня в отдельную комнату к креслам. Она наполнила ванночку для ног водой, добавила зеленый порошок, попросила меня опустить туда ступни и спешно умчалась. Я начала внимательно изучать все косметические средства, что стояли рядом. Понравился какой-то благоухающий ванилью продукт, и я добавила его в воду. От аромата ванили захватило дух, и я расслабилась.
Затем начали появляться пузыри. А потом еще пузыри. И еще. Мыльная пена начала переполнять ванночку. Вскоре она полилась на пол. Я вскочила с кресла и попыталась все исправить. Решила переместить пену в другую ванночку для ног. Конечно же, я умудрилась поскользнуться и намочить пятую точку.
Чем больше пузырей я перелопатила, тем больше образовалось новых. Я полностью заполнила другую ванночку. Мне удалось немного вытереть пол полотенцами, которые я нашла под раковиной, как раз к приходу мастера. Она вошла, улыбнулась, но ничего не сказала. Я чувствовала себя идиоткой. © Becci-Winkler / Quora
- Я делала уколы ботокса и спросила у врача: «На сколько лет я буду выглядеть моложе?», на что он мне сказал: «Ни на сколько. Ты просто будешь выглядеть как женщины твоего возраста, которые тоже кололи ботокс». © humortranslate / Twitter
- Мама моя всегда была творческим человеком, поэтому я часто с ней посещал то музеи, то галереи, то конкурсы какие-нибудь. И вот, когда мне было лет 5–6, повела она меня на соревнования по латиноамериканским танцам. Посадили меня за стол вместе с жюри, сидел себе, смотрел на эти грациозные пары, которые проносились мимо нашего стола. И, видимо, одна из красавиц не очень внимательно отнеслась к своему маникюру. Когда она вместе со своим партнером делала очередную резкую комбинацию движений у нашего стола, она махнула рукой в нашу сторону. Сквозь музыку я услышал, как что-то застучало по столу. Я смог оторвать взгляд от пары, опустил глаза вниз и увидел, что прямо передо мной лежат несколько ногтей! Это было для меня большим шоком и стрессом, понятия не имею, почему так бурно отреагировал, но я упал со стула и со слезами и ревом убежал оттуда. Когда мама меня нашла и выяснила, в чем дело, то долго смеялась. А я с тех пор совсем не могу смотреть на длинные ногти. © note1 / Pikabu
- Сижу красная как помидор в такси в дикой пробке. Очень плохая идея записываться на шугаринг, сидя рядом с водителем.
Я без наушников, а из трубки в гробовой тишине машины громогласно доносится: «Екатерина, все как обычно? Глубокое бикини, ягодички, ручки? Алло?» © coldsemenova / Twitter
- У меня немного выпадают волосы, и я решила посетить врача, чтобы получить направление к дерматологу. Доктор оказался полностью лысым. Он спросил: «Чем я могу вам помочь?» Я робко ответила, что мне нужно направление, чтобы что-то решить с потерей волос. Он посмотрел на меня таким взглядом, будто хотел сказать: «И ты с такой шевелюрой еще что-то говоришь о выпадении?» У него было отличное чувство юмора — он выдал: «Как видите, я местный эксперт по выпадению волос». © yellowblanket123 / Reddit
- У меня были платиновые густые волнистые волосы до пояса. Прилетела из другой страны. Пришлось идти в незнакомый мне, но довольно дорогой и известный салон. Попала к женщине с короткими волосами. Говорю, переоденусь, чтобы блузку новую не испортить. Мастер говорит: «За кого вы меня принимаете? Я 30 лет работаю. Никому одежду не портила». Она полчаса меня убеждала сделать короткую стрижку. Я объяснила, что люблю длинные волосы, тем более кончики в отличном состоянии. Поэтому отрезаем 2 см и красим корни. Итог: оранжевые корни, огромное пятно от отбеливателя на блузке. И... она одним махом отрезала волосы по плечи. Стоит ли говорить, что таких волос у меня уже никогда не было. © Victoria Golubovskaya / Facebook
- Думаю, дай-ка перед походом на маникюр поинтересуюсь, какие ногти нравятся мужу. А то мало ли — спиливаю коротко, крашу ярко. Может, ему нравятся длинные или без лака. Спросила: «Какие ногти тебе нравятся?» Развернул свою ладонь, посмотрел внимательно: «Да фиг его знает, я вот как подстриг, так и нормально». © amalgamma / Pikabu
- Напросился ко мне в гости на ужин красавец-мужчина. В день Х начала готовиться чуть ли не с утра: маникюр, педикюр. Накраситься и одеться решила еще днем, чтобы, если вдруг придет раньше, я уже была во всеоружии. В общем, сидим, ужинаем, он так загадочно мне улыбается, а я перед ним сижу вся такая неотразимая. Пошла в туалет и увидела, что на мне шапочка одноразовая медицинская, в которой я готовила, чтобы волосы в еду не попали. Посмеялись потом. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Так получилось, что меня всегда стригла дома моя мама, которая успела поработать в индустрии красоты. Однажды я пошла с ней за компанию в парикмахерскую и решила тоже обновить прическу. Меня повели мыть голову. Как известно каждому, вы должны сесть в кресло и запрокинуть голову назад, чтобы вам сполоснули волосы. Но я-то ни разу прежде не была в салоне. Я привыкла, что нужно наклоняться над раковиной. Итак, я взобралась на кресло и перегнулась через спинку. Девушка-парикмахер не могла понять, что, черт возьми, я делаю. Мама меня одернула. Я посмотрела на нее через плечо и все поняла. Покраснев, я слезла и повернулась, чтобы сесть. Я искренне хотела провалиться сквозь землю. Парикмахер наверняка подумала, что у меня какие-то проблемы с умственным развитием. И все остальное время она говорила со мной как с 3-летним ребенком. © Jennifer-Coleman / Quora
- Часто вспоминаю, как я впервые делала маникюр и мастер, который работал с моими ногтями, прервался и сказал: «Лицо как у Барби, руки как у Кена», а затем продолжил, как будто он только что не уложил меня на лопатки. © RIPmika / Twitter
- Раз в 2 недели делаю себе маски для лица. И когда кот слышит шуршание пакетика, летит пулей ко мне — думает, что этого его корм. Но каждый раз, когда кот видит, что я вскрываю пакетик и мажу содержимое на лицо, он начинает на меня орать и пребывает в полном шоке, типа: «Что ты делаешь, женщина? Это мое!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Вчера коллега-девушка пришла на работу и говорит коллеге-парню: «Паш, я ресницы нарастила. Классно?» Паша 10 минут пытался понять, что она ему показывает. Говорит: «А что, до этого ресниц не было? А где теперь твои?» © Joe_Zebberdy / Twitter
- Я не обиделась на своего парикмахера только потому, что у нас хорошие отношения. У меня начала появляться седина, и я спросила его: «А правда ли, что каждый раз, когда я выщипываю седые волоски, вместо них появляются по 2 новых?» Ответ сразил наповал: «Ой, дорогая, это глупые суеверия. Но ты все равно так не делай, а то останешься лысой». © Pam-Hoyle / Quora
Бывали ли какие-нибудь конфузные ситуации, когда вы или ваши знакомые наводили красоту?
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