14 встреч с залихватски завернутым сюжетом, которые произошли в жизни обычных людей
Не знаем, по какому принципу, но жизнь то и дело подкидывает нам встречи с весьма оригинальными людьми. И часто это еще один повод, чтобы по-доброму посмеяться над собой и окружающим миром.
Мы в AdMe.ru предпочитаем не хмурить брови, когда случаются нестандартные ситуации, а отнестись к этому с юмором и постараться извлечь пользу — так, как сделали герои этой подборки.
- Год назад начитался про «делай людям приятное» и решил случайной девушке подарить цветок. В общем, вручил я одной такой белую розу в теплый солнечный день и пошел по своим делам. Вчера иду из магазина домой, и ко мне подходит симпатичная девушка со словами: «Ты ли это?» Cлово за слово, и пошли мы ко мне ужин готовить. © Folomieiev / Pikabu
- Мне было 13 лет, меня с сестрами привезли на выходные к бабушке. Рано утром пошли на рыбалку через лес. Тропинка петляет, мы идем и видим, как из воды выплывает нечто длинное и тощее, похожее на человека. Мы останавливаемся и как по команде двигаемся в обратную сторону. Прибавляем ходу, но это не помогает. Я оглядываюсь и вижу, что оно идет огромными шагами в нашу сторону. Уже было решила бросить все и бежать, как нас в 2 шага обгоняет это существо и, запыхавшись, гавкает «здрасте», после чего такими же большими шагами скрывается. Господи, каким же жутким мне запомнился этот мужчина! Кто бы мог подумать, что через 7 лет мы с ним поженимся. © lisavetarazyava / Pikabu
- Сегодня была необычная встреча. Мужчина спросил, можно ли называть меня Лилу, как девушку из «Пятого элемента», а его просил называть Ник, хотя он совсем не Ник. © plyumBus / Twitter
- Мою двоюродную сестру хотели сосватать за одного парня. Родители будущего жениха очень гордились образованием сына и тем, что в школе он выигрывал все олимпиады. Когда их оставили наедине друг с другом, парень увлеченно рассказывал, что его любимый предмет — математика, и моя сестра решила немного повеселиться. Она взяла блокнот, написала несколько уравнений и сказала: «Я была бы очень признательна, если бы ты смог решить эти задачи». Окаменевший от неожиданности парень, как ни старался, ничего не смог сделать. Он и его родители ушли и больше никогда не звонили. Бедный парень, мне очень жаль его, ведь моя двоюродная сестра просто набросала в блокноте какие-то случайные уравнения, которые в тот момент пришли ей в голову. © Ayushi Singhal / Quora
- В метро заходит женщина лет 55–60, нескромных габаритов, с сумкой и пакетом. Мест свободных нет. Дама встала, осмотрелась, заметила молодую девушку. Подходит, поворачивается спиной и садится ей на колени. Девчонка такой тяжелой артиллерии явно не ожидала. Она опешила, немыслимыми усилиями столкнула эту женщину с колен, вскочила и так и осталась стоять с глазами размером с блюдце. А та как ни в чем не бывало плюхнулась на ее место. И все это без единого слова. © ReiVargas / Pikabu
- Моя девушка позвонила около 11 часов утра, сказала, что ее родители ушли из дома, и пригласила к себе. Мы сидели на диване, когда я услышал, что вернулись ее предки. А они очень строгие, когда дело касается отношений. Я побежал в ее комнату и спрятался за дверью. Сейчас я уже несколько часов нахожусь здесь, пока ее семья ужинает внизу. Я не ел с утра и мне нужно в туалет.
Обновлено в 19:30: Они закончили с ужином. Девушка принесла мне воды и печенья, но у меня нет аппетита.
Обновлено в 21:00: Сейчас мы с моей девушкой разрабатываем план побега для меня. Наконец-то я могу размять ноги.
Обновлено в 22:30: Я все еще здесь. Мы ждем, когда ее родители лягут спать.
Обновлено в 23:00: Сейчас 11 вечера, но ее родители не спят — по какой-то странной причине мама решила испечь пирог! Думаю, они начинают что-то подозревать.
Обновлено в 23:30: Ее мама легла спать, а отец все еще смотрит телевизор.
Обновлено в 23:45: Итак, наш план в действии. Она переносит мои вещи вниз, а я спускаюсь. Ее собака приближается ко мне и обнюхивает. О боже, пожалуйста, не лай!
Обновлено в 00:15: Ребята, я сделал это! Сейчас я дома, пью горячий чай и вместе с девушкой мы смеемся по поводу сегодняшних событий. © sugohfu / Reddit
- Я пошла на свидание с Олегом. Мы друг другу не понравились, но он дал контакт знакомого: мол, у нас с ним общие интересы и мы подружимся. Окей, пошла на второе свидание с Костей. Но и с ним контакт не заладился. Тогда он познакомил меня с братом Сережей. Вот с этим парнем вроде бы что-то наклевывалось. Мы долго гуляли и много смеялись. Я так хохотала и вертела головой, что в какой-то момент вывихнула шею. Мы поехали в травматологию, где я и встретила своего суженого. Он, Артем, тоже пошел на свидание с девушкой Катей и не заметил табличку «Мокрый пол» в кафе. Теперь с переломом в больнице. Прошло полтора года, мы планируем свадьбу. И как минимум Олег, Костя, Сережа и Катя у нас в списке гостей есть. © Палата № 6 / VK
- Сидела на лавочке у озерца, любовалась закатом. Рядом была тропинка. Вижу, едет мужчина на велосипеде, а впереди утки по тропинке бегают. Мне стало интересно, как он их объедет. А никак. Мужик засмотрелся на закат, поздно заметил уток и свалился прямо в озеро. Встал, отряхнулся, обвел весь парк взглядом, комично показал кулак уходящему солнцу и уехал. © Палата № 6 / VK
- Проходя мимо женщины, я похвалил ее платье. А она остановилась, жестом пригласила меня подойти ближе, крепко обняла и нежно поцеловала. © Greg Johnson / Quora
- Тренируюсь спокойно в парке, выполняю упражнение — подъем, переворот покрышки. Все это время рядом на скамеечке сидит мужичок, в возрасте уже такой, наблюдает за мной и периодически дает советы и комментарии: «Спину прямо держи! Ноги сильно не сгибай!» Во время моей очередной передышки подходит к снаряду и со словами «Смотри, как надо» хватается за покрышку. «Мужик, может, не надо, размялся бы хоть», — пытаюсь его остановить. Отвечает: «Ты давай тут это, не мешай». «Учитель» начинает поднимать покрышку и на полпути затея ожидаемо рушится, а он хватается за спину, при этом хрипя что-то нечленораздельное. Немая сцена. Отдышавшись, сидя на земле, кидает на меня злой взгляд и произносит: «Довыделывался?» © MyTa / Pikabu
- Моей тете 40 лет. В любви ей не везло — она мне рассказывала, что влюблялась сильно только раз, когда ей было 12 лет и она в санатории познакомилась с мальчиком. Они вместе гуляли, читали книги и даже один раз ночью сбежали на свидание. Но отдых закончился, они разъехались по своим городам, а тетя даже фамилию его не спросила. На ее день рождения я подарила ей путевку в тот самый санаторий, чтобы она поностальгировала. В итоге она там спустя много лет встретила того самого мальчика — уже не мальчика, конечно, а мужчину, Леонида Николаевича. Их встреча была такой трогательной, они узнали друг друга в столовой. В итоге после отдыха они снова разъехались по своим городам, но уже через неделю Леонид Николаевич переехал к моей тете, и они стали жить вместе, а еще через 2 месяца поженились. © Палата № 6 / VK
- Где-то неделю переписывалась с парнем и считала, что нашла идеального мужчину: музыкант, спортсмен, работает, учится — с ним было о чем поговорить. И вот мы решили встретиться, и это была наша первая и последняя встреча: ругается матом, имеет вредные привычки, ведет себя некультурно. Убежала при первой возможности. А потом оказалось, что все это время писал его друг. Я с ним познакомилась, встретилась. И что бы вы думали? 2 года живем вместе. © Подслушано / Ideer
- Гуляю по Москве и вижу 2 мужчин. Один говорит на японском, второй на русском ему отвечает: «Не понимаю!» Русский замечает меня и просит помочь. Правда, я тоже не понимаю японского. Вдруг мимо идет парень-азиат, обращаюсь к нему на английском, который я знаю чуть лучше японского. Оказалось, он кореец, знающий японский ровно на том уровне, на котором я английский. Итог: японец говорит корейцу на японском, тот мне на английском, я перевожу офигевшему от этого всего русскому мужичку. Японец искал банкомат, оказывается. © ANTONLUCHKIN / Pikabu
Расскажите нам о необычных встречах, которые вам запомнились.
Фото на превью ComradeFox / Twitter
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