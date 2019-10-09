14 встреч с гопниками, которые запомнились рассказчикам на всю жизнь

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Гопники разглядывают вас в упор, фамильярничают, стригутся ежиком и обожают, когда их называют «реальными пацанами». Однако есть в них нечто скрытое от глаз: один подстерегает прохожего, чтобы пообщаться с его собакой, а другой не может отказать юной девушке в просьбе проводить ее до дома.

AdMe.ru строго осуждает антисоциальное поведение, но не смог пройти мимо некоторых историй о реальных встречах с представителями этой дивной контркультуры.

***

Приятель в половине двенадцатого на пустой станции метро ждет поезд. Из-за колонны выходят два реальных пацанчика, оглядывают окрестности и решительно направляются к нему. — Здорово, чувак.

— Здорово, пацаны.

— Поезд ждешь?

— Жду.

— А телефончик у тебя есть, чувачок?

— Есть, пацаны.

— Хороший у тебя телефончик?

— У меня отличный телефончик, пацаны.

— А если отберем?

— Ну попробуйте. Пацаны переглянулись, пожали плечами и говорят: — Ну ладно, береги себя. И ушли в закат. © axuta.ru / pikabu *** Однажды я подвернула ногу и поехала в круглосуточную травму. В травме нас оказалось двое: я и гоповатого вида парень с пробитой головой. Сидим мы с ним, значит, сидим. Травматолог чай пьет, а у парня из головы натекла уже неплохая лужа крови. Долго ли, коротко ли, но чай доброго доктора закончился, выходит он и говорит нам: «Ну решайте, кто первый, и проходите в кабинет». И тут этот гопник смотрит мне пристально в глаза и выдает: «Ну че, иди первая — ты же леди, блин!» © anita1307 / pikabu ***

Гуляю с псом. Мне навстречу идет компания не очень трезвых молодых людей гоповатого вида. И тут один из них начинает махать руками и орать: «Эй, слышь, ты! Слышь, пошел сюда». Я остановился. — Можно вашу собаку погладить, пожалуйста?

— Ладно, гладьте...

— Ой, какая она пушистая и классная, такая милая! Спасибо вам!

— Да не за что... И убегает догонять своих со словами: «Куда, блин, я собачку гладил!» © Sawanagaorigin / pikabu *** Некоторое время назад поздно вечером возвращался домой через дворик и увидел прекрасную картину: сидят 2 обычных дворовых пацанчика в спортивках и с характерными короткими стрижками. Сидят верхом на скамейке, грызут семечки, общаются. Услышал только кусок разговора, когда один другому очень экспрессивно говорил: — Моему возмущению не было предела, и, главное, я ничего не мог с этим поделать! Что тут сказать? Моему удивлению не было предела тоже. © axuta.ru / pikabu ***

Заходят в автобус два мужичка, лет под 50, этакие пропитые работяги с пивком. Кондуктор через пару остановок подходит рассчитывать, они ей карту банковскую протягивают и удивляются, что их не могут рассчитать. Далее между мужиками происходит диалог: — Я ж говорил, надо было бабло снять!

— Ну кто ж знал...

— Надо выходить!

— Ты че?

— Ну некрасиво как-то получается...

— И то верно... И выходят. На часах 23:35. На улице — минус 35 °C. © grasya / pikabu *** Прогуливался по улочкам родного города, и в одном из переулков на меня вышел паренек и дерзким тоном поинтересовался: «Слышь, братан! Постой! Где здесь водки вырубить?» В ответ на такое приветствие я опешил, и мне ничего умнее в голову не пришло, кроме как начать говорить с ним на приличном английском и улыбаться: «Excuse me? I don’t really understand what you’re saying». Паренек улыбнулся в ответ: «А, вы не здешний, да? Вэр аю фром?» © Nikolay_Panasetsky / thequestion *** — Здорово, уважаемый, — говорит гопник и протягивает руку.

— Здрасьте.

— Ты драться умеешь?

— Да зачем драться-то?

— Не, ну драться умеешь?

— Слушай, давай по-христиански.

— Всегда надо человеком оставаться. Сжимает мою руку сильнее и отпускает. Расходимся. © Anton_Loginov / thequestion ***

Мама, юная, отважная и симпатичная, лет 15, возвращалась домой темным вечером. Повстречала шпанистую компанию угрожающего вида. Испугалась. Тут же подошла к лидеру, сказала, что поздно, боится идти одна, и попросила проводить. Тот ошалел, преисполнился важности, и вся компашка действительно проводила ее до дома. При этом она разумно зашла не в свой подъезд и дала не свой телефон. © Evgeny_Yakovlev / thequestion *** Почему гопники носят шапки над ушами? Мой дядя, 30 лет отроду, легким движением поправляя шапку на макушке, отвечал мне на вопрос так: «Ну а че? Натянуть — жарко, совсем снять — холодно. Да и куда ее девать?» © Vlada_Yushina / thequestion *** Самым колоритным персонажем в нашей школе был Колян из «Г». Невысокий квадратный паренек с ликом Шрека из одноименного мультика. Здоровьем природа человека не обидела, но с интеллектом дела обстояли несколько иначе. Пошел Колян паспорт получать. На следующий день пацаны с нетерпением окружили совершеннолетнего героя: — Ну че, Колян, покажь паспорт.

— Не дали, короче, через две недели сказали прийти. За новым.

— А че так?

— Да не поймешь их! Типа расписался не так в нем.

— Как не так-то?

— Батон. Кликуха у Коляна такая была. Погоняло. © Kirovskiy / pikabu ***

— Задирать парня при девушке стали только в 2000-х. Раньше можно было спокойно проводить девушку ночью домой, пройдя мимо дворовых гопников, а получить уже на обратном пути.

— Как благородно. © momus24 / pikabu *** Вчера с супругой и дочкой пошли в магазин. Я остался на улице с коляской, в которой спала дочура. Супруги уже 20 минут нет. Вижу, по дороге идут 3 пацанчика. По виду обычные гопники, лет 20, немного пьяные. Несут орущую колонку и чего-то подвывают в такт. Видят меня, потом коляску — и тут происходит нечто. Тот, кто нес колонку, тут же прижал ее к телу и стал максимально быстро понижать громкость, двое других замолчали. Я аж прямо присел от удивления и поблагодарил парней. Отойдя на 20 м, тот, что с колонкой, обернулся, убедился, что все хорошо, и стал потихоньку возвращать убавленную громкость. © Frissk / pikabu ***

Привели в группу нового ребенка, определили ему весь полагающийся инвентарь: шкафчик, койку и так далее. Ну и, как всегда, привела мальчонку мама. На следующий день сына приводит отец в форме автоинспектора и начинает всех отчитывать за неуважение к его ребенку. Мол, как можно было додуматься выдать шкафчик с кружком, в котором нарисован козел. Воспитатель: «Это козленок. Посмотрите на другие шкафчики — там много всяких животных». Отец: «Нет, давайте другой, а то будут дразнить сына козлом». Воспитатель была женщина в возрасте и далека от жаргонных понятий. Распечатала красивого Петю-петушка. Вечером следующего дня отец ребенка, красный как рак, брызгал слюной по всему коридору. Мол, теперь из его сына делают «петуха». Присутствующая при этом заведующая предложила, чтобы он сам распечатал то, что он хочет, и принес. Теперь на шкафчике его сына красуется красный кружок, а дети дразнят его Кружком. © Olegvlz / pikabu *** Возле гипермаркета стоит ВАЗ — «шестерка», рядом «девятка». Капот «шестерки» открыт, а ее хозяин откровенно гоповатого вида с соответствующими манерами наливает в бочок тосол. В «девятке» сидят такие же ребята и ведут с первым персонажем великосветские беседы. И тут гопник из «шестерки», долив жидкости в бак, бросает канистрочку прямо на землю. Товарищи из «девятки» ответили слегка неожиданно: — Блин, Валера, ну ты свинья!!! Отнеси в мусорку, а то я тебе как дам щас! Валера подобрал свой мусор и поплелся к урне. Так что не все потеряно, дорогие друзья. © DobrySmolensk / pikabu

А вам встречались нетипичные гопники? Погомогите нам развеять стереотипы — расскажите о своем опыте.