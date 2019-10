14 встреч с гопниками, которые запомнились рассказчикам на всю жизнь

***

Заходят в автобус два мужичка, лет под 50, этакие пропитые работяги с пивком. Кондуктор через пару остановок подходит рассчитывать, они ей карту банковскую протягивают и удивляются, что их не могут рассчитать. Далее между мужиками происходит диалог:

— Я ж говорил, надо было бабло снять!

— Ну кто ж знал...

— Надо выходить!

— Ты че?

— Ну некрасиво как-то получается...

— И то верно...

И выходят. На часах 23:35. На улице — минус 35 °C. © grasya / pikabu

***

Прогуливался по улочкам родного города, и в одном из переулков на меня вышел паренек и дерзким тоном поинтересовался: «Слышь, братан! Постой! Где здесь водки вырубить?» В ответ на такое приветствие я опешил, и мне ничего умнее в голову не пришло, кроме как начать говорить с ним на приличном английском и улыбаться: «Excuse me? I don’t really understand what you’re saying». Паренек улыбнулся в ответ: «А, вы не здешний, да? Вэр аю фром?» © Nikolay_Panasetsky / thequestion

***

— Здорово, уважаемый, — говорит гопник и протягивает руку.

— Здрасьте.

— Ты драться умеешь?

— Да зачем драться-то?

— Не, ну драться умеешь?

— Слушай, давай по-христиански.

— Всегда надо человеком оставаться.

Сжимает мою руку сильнее и отпускает. Расходимся. © Anton_Loginov / thequestion

***