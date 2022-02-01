14 воспоминаний из детства и юности, которые объясняют, почему мы не пасуем перед трудностями

В памяти каждого из нас отпечатались разные эпизоды из детства и юности. Кроме светлых и радостных моментов есть в этой копилке истории о том, как было непросто, как мы боролись с разными трудностями. Как бы то ни было, все, что происходило с нами тогда, помогло стать такими, какие мы есть сейчас.