14 вещей, во время просмотра которых в вашей голове будет крутиться одна фраза: «Вот это да!»

Видели ли вы когда-нибудь в скоростной съемке, как дятел стучит по дереву? А собаку, балансирующую на канате на двух лапах? Или как мужчина крутит хулахуп диаметром 6 м? Вот и мы не видели — до недавнего времени. Но это настолько круто, что и вам обязательно надо увидеть.

AdMe.ru нашел 14 вещей, которые заставят вас раскрыть рот от удивления. А в конце статьи вы узнаете о том, как настоящая собака реагирует на собаку-марионетку.

1. Необычный прыжок в бассейн

2. При скоростной съемке это кажется очень болезненным

3. Совершенная система стабилизации

4. Наглядная демонстрация того, как вода камень точит за 15, 25 и 50 лет

5. Ультрапрыжок

6. Идеально бросил, идеально словил

7. Хулахуп рекордных размеров

8. Как такое вообще возможно?

9. Хороший мальчик показывает, на что он способен

10. Гоночная машина стартует с пробуксовкой (скоростная съемка)

11. Биолюминесцентные водоросли на пляже Нового Южного Уэльса, Австралия

12. Думаем, без кулинарной магии тут не обходится

13. Синхронный салют

14. Из-за большой высоты полета кажется, что самолеты еле движутся. Но на самом деле скорости огромные. Вот для сравнения полет встречного самолета

Бонус: кажется, песик нашел себе огромного друга

Фото на превью lordbaby1 / reddit

16 На склад!
5 Комментарии
  • 20 сентября 2018
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  • 16953

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