14 вещей, во время просмотра которых в вашей голове будет крутиться одна фраза: «Вот это да!»
Видели ли вы когда-нибудь в скоростной съемке, как дятел стучит по дереву? А собаку, балансирующую на канате на двух лапах? Или как мужчина крутит хулахуп диаметром 6 м? Вот и мы не видели — до недавнего времени. Но это настолько круто, что и вам обязательно надо увидеть.
AdMe.ru нашел 14 вещей, которые заставят вас раскрыть рот от удивления. А в конце статьи вы узнаете о том, как настоящая собака реагирует на собаку-марионетку.
1. Необычный прыжок в бассейн
2. При скоростной съемке это кажется очень болезненным
3. Совершенная система стабилизации
4. Наглядная демонстрация того, как вода камень точит за 15, 25 и 50 лет
5. Ультрапрыжок
6. Идеально бросил, идеально словил
7. Хулахуп рекордных размеров
8. Как такое вообще возможно?
9. Хороший мальчик показывает, на что он способен
10. Гоночная машина стартует с пробуксовкой (скоростная съемка)
11. Биолюминесцентные водоросли на пляже Нового Южного Уэльса, Австралия
12. Думаем, без кулинарной магии тут не обходится
13. Синхронный салют
14. Из-за большой высоты полета кажется, что самолеты еле движутся. Но на самом деле скорости огромные. Вот для сравнения полет встречного самолета
Бонус: кажется, песик нашел себе огромного друга
Фото на превью lordbaby1 / reddit