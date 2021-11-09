В детстве мы были уверены, что эти 14 вещей никогда делать не будем. Ну-ну

В детстве взрослая жизнь рисовалась нам в радужных красках. Ведь только малышам приходится соблюдать строгое расписание, есть невкусную, но полезную еду и тратить массу времени на уроки и скучную домашнюю работу. Однако с годами эти наивные фантазии постепенно развеиваются, и мы начинаем вести себя точно так же, как скучные взрослые.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, какие же вещи мы совсем не собирались делать, когда повзрослеем. Но неожиданно оказалось, что именно так мы себя и ведем.

Мы совсем не планировали становиться этими занудами, которые одеваются строго по погоде

Нам казалось, что одну вечеринку мы будем пропускать только ради другой. А не потому что лень или давление скачет

Годы проходят, и вместо того, чтобы валяться в гамаке и принимать друзей на даче, мы пропалываем помидоры и сажаем цветы

К тому факту, что поиск подходящей бытовой техники будет занимать значительно больше времени, чем выбор кавалера, нас никто не готовил

Зачем много работать и не иметь возможности потратить деньги на все эти игрушки? Оказалось, затем, чтобы покупать скучные, но необходимые вещи

С годами мы узнаем, что домашние питомцы — это не только веселье и обнимашки, но еще и ответственность. И много шерсти

Казалось бы, взрослые иногда возмущаются по пустякам. Похоже, 2 часа в очереди могут любого человека превратить в неприятное создание

Очень сложно вызывать восхищение окружающих после выматывающего рабочего дня, да еще и с тяжелыми пакетами в руках

Выходные надо проводить на курорте или в салоне красоты, полагали мы. Но сбор ягод и грибов неожиданно превратился в увлекательное занятие

Оказывается после тяжелого рабочего дня взрослые не отдыхают, а тратят время на прочие необходимые дела

Мы начинаем понимать, что некоторые отказываются от чипсов и бургеров не потому, что они могут быть вредными

Одна из прелестей взрослой жизни — это ложиться спать когда хочешь. Жаль, что отправиться в кровать в 9 вечера, как в детстве, не всегда получается

Нам казалось, что школьные друзья — это навсегда. Но некоторых мы не можем узнать, даже когда они называют свое имя

Многие вещи, которые виделись нам очаровательными и милыми в юности, могут вызывать настоящее раздражение во взрослой жизни