15 уморительных детских перлов, которые сделают ваш день

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О чем говорят дети? Да обо всем на свете! И дня не проходит без того, чтобы ребенок не произнес фразу, которая переворачивает привычные понятия о жизни с ног на голову.

AdMe.ru собрал детские реплики, которые вызывают улыбку и гарантированно поднимают настроение.