15 уморительных детских перлов, которые сделают ваш день

О чем говорят дети? Да обо всем на свете! И дня не проходит без того, чтобы ребенок не произнес фразу, которая переворачивает привычные понятия о жизни с ног на голову.

AdMe.ru собрал детские реплики, которые вызывают улыбку и гарантированно поднимают настроение.

  • Спрашиваю вчера сына, 6 лет:
    — Почему тебя наказал учитель?
    — Я смеялся.
    — Что было такого смешного, что даже после замечания ты не мог остановиться?
    — Я уже не помню! У меня память плохая, а чувство юмора хорошее.
  • — Дочка, скажи, что общего между ушами и глазами?
    — Во-первых, это органы чувств, а во-вторых, ими можно хлопать!
  • — Мам, у нас собака приемная?
    — Почему «приемная»?
    — Ну ты же ее не родила! Значит, приемная.
  • Приготовила тушеные овощи. Положила Маше. Та попробовала, тарелку отодвинула и говорит:
    — Мамочка, очень вкусно, ты у меня лучше всех готовишь! Больше такое не готовь...
  • Сегодня спрашиваю сына, 5 лет:
    — Ты хочешь братика?
    — А зачем он нам?
    — Ну он маленький такой, будешь с ним нянчиться, в коляске его катать.
    — Ага! У него будет коляска, а у меня нет!!!
    — Ну так он маленький же, а ты взрослый.
    — Мама, не морочь мне голову, купи мне велосипед!
  • Дочка не хочет надевать платье. Спрашиваю:
    — Ну скажи по секрету — почему?!
    — Мне кажется, если я его надену, мне сразу предложат пожениться.
  • — Мама, а сколько мне было лет, когда я ходить научилась?
    — 1 год.
    — А когда научилась говорить?
    — 3 года.
    — И что, я 2 года ходила и молчала?!
  • Сын Семен пришел из садика, переодевается.
    — Мама, знаешь, как я научился футболку по-новому складывать? КОМОЧКОМ!
  • Гуляем с дочкой, 4 года, в парке, там продают сладкую вату. Дочь просит:
    — Мамочка, купи мне, пожалуйста, вот этот съедобный мех?
  • Купили сыну двух попугаев. Подходит к клетке и говорит:
    — Что-то вам слишком хорошо... Надо вам родителей купить!

По материалам detorg / twitter

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3 Комментарии
  • 17 апреля 2017
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