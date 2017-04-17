15 уморительных детских перлов, которые сделают ваш день
О чем говорят дети? Да обо всем на свете! И дня не проходит без того, чтобы ребенок не произнес фразу, которая переворачивает привычные понятия о жизни с ног на голову.
AdMe.ru собрал детские реплики, которые вызывают улыбку и гарантированно поднимают настроение.
- Спрашиваю вчера сына, 6 лет:
— Почему тебя наказал учитель?
— Я смеялся.
— Что было такого смешного, что даже после замечания ты не мог остановиться?
— Я уже не помню! У меня память плохая, а чувство юмора хорошее.
- — Дочка, скажи, что общего между ушами и глазами?
— Во-первых, это органы чувств, а во-вторых, ими можно хлопать!
- — Мам, у нас собака приемная?
— Почему «приемная»?
— Ну ты же ее не родила! Значит, приемная.
- Приготовила тушеные овощи. Положила Маше. Та попробовала, тарелку отодвинула и говорит:
— Мамочка, очень вкусно, ты у меня лучше всех готовишь! Больше такое не готовь...
- Сегодня спрашиваю сына, 5 лет:
— Ты хочешь братика?
— А зачем он нам?
— Ну он маленький такой, будешь с ним нянчиться, в коляске его катать.
— Ага! У него будет коляска, а у меня нет!!!
— Ну так он маленький же, а ты взрослый.
— Мама, не морочь мне голову, купи мне велосипед!
- Дочка не хочет надевать платье. Спрашиваю:
— Ну скажи по секрету — почему?!
— Мне кажется, если я его надену, мне сразу предложат пожениться.
- — Мама, а сколько мне было лет, когда я ходить научилась?
— 1 год.
— А когда научилась говорить?
— 3 года.
— И что, я 2 года ходила и молчала?!
- Сын Семен пришел из садика, переодевается.
— Мама, знаешь, как я научился футболку по-новому складывать? КОМОЧКОМ!
- Гуляем с дочкой, 4 года, в парке, там продают сладкую вату. Дочь просит:
— Мамочка, купи мне, пожалуйста, вот этот съедобный мех?
- Купили сыну двух попугаев. Подходит к клетке и говорит:
— Что-то вам слишком хорошо... Надо вам родителей купить!
По материалам detorg / twitter