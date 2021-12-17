14 учителей, чья компетентность вызывает сомнение, но они продолжают ставить двойки нашим детям

Как поется в одной известной песне, не забудет никто никогда школьные годы. Только один будет вспоминать это время с любовью и теплом, а другой — переживать неприятные моменты на приеме у психотерапевта.

Мы в AdMe.ru надеемся, что и вам, и вашим детям встречались только талантливые и компетентные учителя. Но не всем достался счастливый билет. Пользователи Reddit поделились историями о преподавателях, которых нельзя подпускать к ученикам на пушечный выстрел.

Наша учительница решила доказать, что теплая вода лучше всего смывает микробов. Она поставила 3 тазика: с теплой, горячей и холодной водой. Затем выбрала 3 учеников, намазала нам руки вазелином и велела отмывать их от мази (та почему-то играла роль микробов). Паренек с ледяной водой не выдержал больше 10 секунд. Я продержался всего 3 секунды, но мне достался таз с горячей водой. Образцово-показательными были руки одноклассника, которому выпал таз с теплой. Оно и понятно: он мыл руки дольше всех. Мы пытались объяснить это учительнице, но она была свято убеждена в том, что теплая вода убивает больше микробов, чем холодная или горячая. © Pscilosopher / Reddit

Во 2-м классе нас попросили назвать что-то очень горячее. Кому-то на ум пришло солнце, кому-то огонь. Я решил блеснуть и назвал лаву. А учитель начал ржать и заявил, что лавы не существует. Помню, как весь класс во главе с преподом хихикал надо мной, никогда еще я не чувствовал себя таким никчемным. Прошли годы, прежде чем я узнал, что лава реальна, а мой учитель — дурак. © Morpheus11011 / Reddit

Биологичка как-то сказала, что человеческая голова никогда не растет, то есть ее размер не меняется с младенчества. © trick2008 / Reddit

А мой препод по географии почему-то решил, что Антарктика — это страна. Я из-за этого меньше баллов на тесте набрал. © 49blower / Reddit

Учительница объясняла нам, что такое живые существа. Одним из пунктов было наличие мозга. Я спросил: «А как же медузы? У них вот нет мозгов». Тогда учительница выдала гениальную фразу: «Так они, значит, не живые, логично?» © cakeman936 / Reddit

Однажды учительница показывала средневековые европейские торговые пути на карте Южной Африки. © No__Tap / Reddit

Учительница считала дельфинов рыбами. Я, тогдашний третьеклассник, не мог ее переубедить. Она настаивала: «Живут в океане, значит, рыбы». © AssociationJumpy / Reddit

Дело было в старшей школе. Биологичка заявила, что антидепрессанты — пустышка, они не работают. Я едва сдержала слезы. Мне было 14, и я как раз медикаментозно лечилась от депрессии. © OreoNachos / Reddit

Учительница начальной школы никак не могла произнести «Махатма Ганди» . Вместо этого она называла его Мухаммедом Ганди . © Lemondrop1995 / Reddit

Вместо этого она называла его Мухаммедом Ганди © Lemondrop1995 / Reddit Урок географии в 10-м классе. Учитель: «Китай — это маленький остров в Тихом океане». Я: «Вы имели в виду Японию? Китай не остров». После этого меня отправили на ковер к директору. © HellscreamGB / Reddit

Моя учительница однажды заявила, что никак не может понять, почему, если денег не хватает, нельзя просто напечатать больше. © grayscreen27 / Reddit

Препод по физике как-то ляпнул, что скорость света равна 300 000 км/ч. Я сказал, что свет движется со скоростью 300 000 км/с. В итоге он завалил меня на экзамене, и из-за этого я пропустил 1-й год в университете. © GrumpyBert / Reddit

В начальной школе нам нужно было назвать свою любимую страну, и я выбрал Австралию. Учитель сказал, что я ошибся, потому что Австралия — не страна, а континент. © FuriouslyListening / Reddit

Мой препод по геологии свято верил в то, что Земля плоская. Что тут еще скажешь? © Quill_is_fruity / Reddit