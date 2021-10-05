14 убедительных примеров того, что у человеческой глупости нет границ

Порой необдуманные решения приводят к непредсказуемым последствиям. А иногда — к вполне ожидаемым: например, отчего-то совсем не думаешь, что попадешь впросак, если поздравишь знакомую с беременностью, а все потому, что превратно оценил округлость ее живота. Зато довольно логично предположить, что если схватиться за кактус, то будешь потом долго вынимать иголки из ладони. В любом случае иногда стоит остановиться и хорошенько все взвесить, а уж только потом действовать.