14 убедительных примеров того, что у человеческой глупости нет границ
Порой необдуманные решения приводят к непредсказуемым последствиям. А иногда — к вполне ожидаемым: например, отчего-то совсем не думаешь, что попадешь впросак, если поздравишь знакомую с беременностью, а все потому, что превратно оценил округлость ее живота. Зато довольно логично предположить, что если схватиться за кактус, то будешь потом долго вынимать иголки из ладони. В любом случае иногда стоит остановиться и хорошенько все взвесить, а уж только потом действовать.
Мы в AdMe.ru выудили из сети истории пользователей, которые сначала сделали глупость, а уж только потом это осознали.
- Когда мне было 6 лет, мы вместе с сестрой разорвали пополам бабушкину денежную купюру, решив, что ее теперь можно использовать как две разные банкноты. Когда бабушка пришла домой, я с гордостью объявил, что «удвоил» ее деньги. © Vibin Baburajan / Quora
- Нужно было разменять крупную купюру. Заехал на автомойку — на автомойках есть автоматы, которые меняют бумажные деньги на монеты. Подумал, монетами тоже сойдет, а вместо этого автомат выдал мне нужную сумму жетонами автомойки. Никому не нужно помыть машину 3,5 часа? © Gomelskiy25 / Pikabu
- Однажды в детстве, лет эдак в 13, попал в больницу с подозрением на аппендицит. Медсестра завела в отдельную комнату, дала бритву и сказала: «Брейся пока». Я и не понял, зачем это. Ну сказано — сделано, взял и побрил лицо и отправился на прием к врачу. Аппендицит так и не подтвердился, я отправился домой. Спустя какое-то время до меня дошло, как жестко я затупил. Было смешно и стыдно одновременно. Теперь понятно, почему хирург так улыбался. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды я вошел в ресторан и увидел старую знакомую со школы. Она тоже меня увидела и направилась ко мне вместе с мужем. По мере того как мы приближались друг к другу, я заметил у нее небольшой живот. Решив, что это ребенок, я собрался их поздравить. Обнял знакомую за плечо одной рукой, другую осторожно положил ей на живот, посмотрел ей в глаза и сказал: «Поздравляю!» Ее улыбка сменилась легким замешательством, и тут до меня дошло, что она не беременна, у нее просто появился «животик». Я сделал вид, что это мое обычное приветствие, и быстро сменил тему на работу и дом. А когда прощался, делал вид, что ничего не случилось. © Andy Johns / Quora
«Думал, что только газированные напитки взрываются. Сварили компот, разлили по красивым бутылочкам, охладили...»
- Это случилось в летнем лагере. Я взял апельсин из столовой и положил на ночь в морозилку. Когда достал его, он был замерзшим и твердым. Я решил его расколоть — что же еще? Мне в голову пришла «гениальная» мысль: я начал кидать его в стену раз за разом, пока тот наконец не треснул. Но треснул не только апельсин — в стене образовалась огромная вмятина. К счастью, никто не заметил моего преступления до конца смены. Хотя я здорово переживал всю последнюю неделю. © Garrick Kung / Quora
- Утепляю дом. Рабочие сняли с дома старую обшивку, сложили во дворе и уехали на выходные. В стенах сруба остались мини-щели, на улице прохладно, и дома стало холоднее. Дров нет, и пока не купить, так как доступ к поленнице перекрыт лесами. Включил все обогреватели, но все равно холодновато. Одел детей потеплее, сам в толстовке сижу — не жарко. Вышел на улицу, встретил соседа. Поболтали:
— Чем утепляешь, чем обшиваешь? Эту кучу досок, — показывает он на снятую обшивку, — куда денешь?
— Да, — отвечаю, — думаю самосвал заказать и выбросить.
Он такой:
— Не надо! Мне отдай, я на дрова пущу. © Superigel / Pikabu
- Как-то в школе поссорился с каким-то старшеклассником и тот пообещал мне всыпать после уроков. Я дал деру, а парни кинулись за мной. Я был быстрее, а потому первым добежал до двери дома, открыл ее, но тут кто-то из них вдруг крикнул мне: «Братан, придержи дверь!» А я мальчик воспитанный, поэтому взял и придержал. © Палата № 6 / VK
- Раковина в нашей квартире начала протекать. Я определил, что дело в сифоне. Нашел ведро, поставил под раковину и отсоединил водопровод. В сифоне скопилась вода, которая слилась в ведро. Прежде чем продолжить заклеивать лентой прохудившийся сифон и подсоединить трубопровод, я просто поднял ведро и вылил всю воду в раковину. © John J. Henderson / Quora
«Хотелось бы свалить все на жесткий недосып, работу полный день и параллельную учебу. Но, как истинно тупой, я обвиняю производителей этого чайника за вводящий в заблуждение дизайн».
- В городе отключили электричество. Было около 18:00, почти стемнело. Я сидел в телефоне два часа, а потом положил его на стол и отвлекся на еду. Когда закончил, то забыл, где его оставил, и судорожно начал искать на ощупь. Я даже не понял, когда взял его в руку и включил на нем фонарик. Прошло почти 10 минут, пока до меня дошло, что я ищу телефон с телефоном в руке. © Antriksh Sinha / Quora
- Я убедил своих родителей посадить мне денежное дерево, потому что считал его потенциальным источником моих карманных денег. Я абсолютно серьезно думал, что на нем будут расти настоящие купюры. © Raghav Khanna / Quora
- Познакомился на прошлой неделе с девушкой. Любовь-морковь, прогулки, цветы. А вчера после кино она меня пригласила к себе. Утром пошел в туалет, понадобился освежитель воздуха. О, а вот он и стоит! Крышку снял, освежил воздух — но немного странный запах и пшикалка неудобная.
Вышел, спрашиваю: «Что за странный освежитель воздуха у тебя?»
Она: «В смысле странный? У меня его нет вообще».
Я: «А там что стоит?»
Она: «Это лак для волос!» © Zafhoz / Pikabu
- Мой муж собирал чемодан, чтобы отправиться в тур по Европе. Абсолютно серьезно спрашивает, нужен ли загранпаспорт. Я не менее серьезно отвечаю: «Если ты собрался пересекать границу, то нужен, если нет — нет». На что он уже чуть ли не в бешенстве говорит: «Так нужен или нет?! Ты ответить можешь нормально?» Взрослый мужик. Как я с ним живу? © Палата № 6 / VK
- Заказал чехол на телефон, наполовину кожаный, наполовину глянцевый. Пришел поцарапанный на глянце. Ну, думаю, фиг с ним, старый-то уж совсем негоден. Как водится, пишу отзыв: доставка быстрая, но на глянце царапины, леплю три звезды. Сегодня третий день хожу с новым чехлом на телефоне, достаю из кармана, а там с глянца пленка защитная начала отслаиваться. Так идеально была наклеена, что даже не заметил. Под пленкой — ни царапинки! © kybo3 / Pikabu
- У нас дома был кактус. Он просто стоял в уголке, и мама его поливала. Все мне говорили, что к нему лучше не прикасаться, а то будешь похожа на дикобраза. Но однажды вечером, когда моя мама работала за ноутбуком, я оказалась с кактусом тет-а-тет. Я бродила вокруг и смотрела на него, а затем любопытство пересилило и я прикоснулась к нему всей пятерней. Стоит ли описывать, что произошло дальше: я запрыгала по комнате, из руки торчала куча иголок. © Lara Novakov / Quora
А вы когда-нибудь становились горе-мастерами неловких ситуаций?