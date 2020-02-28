14 твитов, после прочтения которых вы воскликнете: «Это же про меня!»
Все мы уникальны, как бабочки и снежинки, но, согласитесь, читая некоторые вещи, так и хочется воскликнуть: «Ну про меня же написано!» Вот и мы подумали, что неплохо было бы приобщиться к этому чувству единения, и прошерстили весь интернет в поисках удачных твитов. Надеемся, вам понравится.
AdMe.ru любит подобные высказывания, и, если у вас тоже есть чем поделиться, не задумываясь пишите нам комментарии.
Это я, когда смотрю телевизор
Это я у врачей
Это я около плиты
Это я стараюсь стать лучше
Это я на ночном дожоре
Это о моих достижениях
Это о моей семье
А это — о друзьях
Это обо мне и моей маме
Это я нашел свою нишу в жизни
Это я чищу свой мобильный
Это я негодую снова
Это мой план Б
А вот под этим я подпишусь 100 раз
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