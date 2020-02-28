14 твитов, после прочтения которых вы воскликнете: «Это же про меня!»

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Все мы уникальны, как бабочки и снежинки, но, согласитесь, читая некоторые вещи, так и хочется воскликнуть: «Ну про меня же написано!» Вот и мы подумали, что неплохо было бы приобщиться к этому чувству единения, и прошерстили весь интернет в поисках удачных твитов. Надеемся, вам понравится.

AdMe.ru любит подобные высказывания, и, если у вас тоже есть чем поделиться, не задумываясь пишите нам комментарии.

Это я, когда смотрю телевизор

Это я у врачей

Это я около плиты

Это я стараюсь стать лучше

Это я на ночном дожоре

Это о моих достижениях

Это о моей семье

А это — о друзьях

Это обо мне и моей маме

Это я нашел свою нишу в жизни

Это я чищу свой мобильный

Это я негодую снова

Это мой план Б

А вот под этим я подпишусь 100 раз