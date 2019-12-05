14 твитов, после которых вы поймете, что ничего не знаете о неловких ситуациях

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Всем людям порой свойственно говорить что-то необдуманно, совершать поступки под влиянием эмоций или же банально недопонимать ситуацию и действовать нелогично с точки зрения окружающих. Конечно, из-за этого можно замкнуться в себе и бояться сделать в будущем лишний шаг. А еще можно превратить случившееся в шутку, которую к тому же оценят сотни и тысячи пользователей сети.

Мы в AdMe.ru считаем, что второй вариант развития событий позитивнее и оптимальнее, и даже сделали подборку самых запоминающихся историй, в которых люди блеснули самоиронией или же поведали о жгучем чувстве стыда за кого-то другого.

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А вы попадали в ситуации, когда вам было невыносимо стыдно за себя или окружающих?

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