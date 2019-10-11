14 твитов от тех, кто никогда не теряет чувства юмора, хоть ночью разбуди

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Смех помогает находить друзей и парализует врагов, а если над проблемой посмеяться, она потом кажется в разы менее сложной. Поэтому настоящая суперспособность — это не умение становиться невидимым или превращать врагов в глыбу льда, а умение круто шутить хоть про утренний недосып, хоть про нервно-паралитическое воздействие кота, хоть про запрещенную математику.

Вот вам новая порция остроумных твитов, которые мы в AdMe.ru лично протестировали на силу смеха, который они вызывают.

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А у вас есть знакомые, которые шутят в любых обстоятельствах?

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