14 твитов от тех, кто никогда не теряет чувства юмора, хоть ночью разбуди

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Смех помогает находить друзей и парализует врагов, а если над проблемой посмеяться, она потом кажется в разы менее сложной. Поэтому настоящая суперспособность — это не умение становиться невидимым или превращать врагов в глыбу льда, а умение круто шутить хоть про утренний недосып, хоть про нервно-паралитическое воздействие кота, хоть про запрещенную математику.