14 твитов от людей, у которых самый острый предмет в доме — это их язык

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Некоторым людям дан особый дар: в любой ситуации они найдут что сказать и сделают это красиво. Их остроты остаются в памяти и распространяются по миру, потому что такими словесными шедеврами хочется делиться со всеми, кто на ты с сарказмом и юмором.

Мы в AdMe.ru и сами каждый день работаем со словом, поэтому так приятно знакомиться с искрометным творчеством тех, кто остроумен от бога.

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А вы любите острить? Поделитесь своей самой любимой шуткой.

Фото на превью ⌊⁸⁰⌖₈₆⌉ / twitter

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