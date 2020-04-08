14 твитов от людей, у которых самый острый предмет в доме — это их язык

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Некоторым людям дан особый дар: в любой ситуации они найдут что сказать и сделают это красиво. Их остроты остаются в памяти и распространяются по миру, потому что такими словесными шедеврами хочется делиться со всеми, кто на ты с сарказмом и юмором.