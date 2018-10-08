14 твитов от людей, чьи отношения с соседями даже сложнее, чем с бывшими

Вам приходилось когда-нибудь находить своего пропавшего кота в инстаграме бывшей соседки? Или приходить домой и, открыв холодильник, не обнаружить в нем желанный кусочек пиццы? Тогда вы поймете героев нашей подборки, которые на собственной шкуре ощутили, что все люди хорошие, когда находятся на безопасном расстоянии. Когда они — не твои соседи.

AdMe.ru собрал доказательства того, что любые соседи — по комнате, по дому или живущие с нами на одной улице — могут оставить о себе неизгладимое впечатление.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Бонус: креативный способ подружиться с соседом

Какие казусные ситуации бывали с соседями у вас?

Фото на превью rrschaeffer

19 На склад!
10 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!