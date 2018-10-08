14 твитов от людей, чьи отношения с соседями даже сложнее, чем с бывшими

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Вам приходилось когда-нибудь находить своего пропавшего кота в инстаграме бывшей соседки? Или приходить домой и, открыв холодильник, не обнаружить в нем желанный кусочек пиццы? Тогда вы поймете героев нашей подборки, которые на собственной шкуре ощутили, что все люди хорошие, когда находятся на безопасном расстоянии. Когда они — не твои соседи.