14 твитов от людей, чьи отношения с соседями даже сложнее, чем с бывшими
Вам приходилось когда-нибудь находить своего пропавшего кота в инстаграме бывшей соседки? Или приходить домой и, открыв холодильник, не обнаружить в нем желанный кусочек пиццы? Тогда вы поймете героев нашей подборки, которые на собственной шкуре ощутили, что все люди хорошие, когда находятся на безопасном расстоянии. Когда они — не твои соседи.
AdMe.ru собрал доказательства того, что любые соседи — по комнате, по дому или живущие с нами на одной улице — могут оставить о себе неизгладимое впечатление.
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Бонус: креативный способ подружиться с соседом
Какие казусные ситуации бывали с соседями у вас?
Фото на превью rrschaeffer