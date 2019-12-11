14 твитов о сногсшибательной смекалке, которой стоит овладеть каждому из нас

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Зачастую хитрость в жизни не менее значима, чем знание. Ведь нередко случается так, что все известные методы решения тех или иных вопросов уже испробованы, а может, и вовсе пока еще не найдены, и в таких случаях изобретательность остается единственным выходом. Не верите? А вот герои нашей подборки не сомневаются и успешно действуют согласно этому принципу.

Мы в AdMe.ru никогда не перестаем восхищаться людьми с хорошей смекалкой. А уж если человек в дополнение к этому обладает незаурядным чувством юмора, то у него не остается ни единого шанса выпасть из нашего поля зрения, и эта подборка — лучшее тому доказательство.

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С какими примерами хитрости и смекалки приходилось сталкиваться лично вам?

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