14 твитов о сногсшибательной смекалке, которой стоит овладеть каждому из нас

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Зачастую хитрость в жизни не менее значима, чем знание. Ведь нередко случается так, что все известные методы решения тех или иных вопросов уже испробованы, а может, и вовсе пока еще не найдены, и в таких случаях изобретательность остается единственным выходом. Не верите? А вот герои нашей подборки не сомневаются и успешно действуют согласно этому принципу.