14 твитов о сногсшибательной смекалке, которой стоит овладеть каждому из нас
Зачастую хитрость в жизни не менее значима, чем знание. Ведь нередко случается так, что все известные методы решения тех или иных вопросов уже испробованы, а может, и вовсе пока еще не найдены, и в таких случаях изобретательность остается единственным выходом. Не верите? А вот герои нашей подборки не сомневаются и успешно действуют согласно этому принципу.
Мы в AdMe.ru никогда не перестаем восхищаться людьми с хорошей смекалкой. А уж если человек в дополнение к этому обладает незаурядным чувством юмора, то у него не остается ни единого шанса выпасть из нашего поля зрения, и эта подборка — лучшее тому доказательство.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
С какими примерами хитрости и смекалки приходилось сталкиваться лично вам?