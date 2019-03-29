14 твитов о гениальных мужских подкатах, которые запомнились женщинам на всю жизнь

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Пора признать, современные мужчины становятся все более оригинальными и изворотливыми при попытках познакомиться, и стоит отдать им за это должное. У одних получается курьезно, другие делают акцент на юмор, а третьи продумывают такие схемы, что их смело можно наградить званием короля флирта.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с нестандартным мышлением и считаем, что у большинства звезд нашей подборки определенно есть чему поучиться. А в конце мы расскажем о своеобразном, но от этого не менее гениальном способе впечатлить девушку от одного парня с сайта знакомств, который организовал для нее в переписке целый текстовый квест.

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Бонус: парень завел на тиндере неординарную переписку с девушкой по имени Амелия. В итоге их общение заинтриговало и впечатлило не только ее, но и весь интернет