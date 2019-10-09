14 твитов, которые утрут нос всем, кто не верит в женскую солидарность

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Казалось бы, стереотип о том, что женской дружбы не бывает, давно должен был изжить себя. Но то тут, то там можно услышать шовинистические шуточки о дамах, которые якобы постоянно завидуют и вставляют палки в колеса всем окружающим девушкам. Не спорим, может, и есть такие, но в основном женщины всегда придут на помощь друг другу в любой, даже самой невероятной ситуации.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что взаимовыручка, дружба, преданность не зависят от пола, и если у вас есть подобные примеры, ждем их в комментариях.

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Фото на превью bxllaneira_ / twitter

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