14 твитов, которые утрут нос всем, кто не верит в женскую солидарность
Казалось бы, стереотип о том, что женской дружбы не бывает, давно должен был изжить себя. Но то тут, то там можно услышать шовинистические шуточки о дамах, которые якобы постоянно завидуют и вставляют палки в колеса всем окружающим девушкам. Не спорим, может, и есть такие, но в основном женщины всегда придут на помощь друг другу в любой, даже самой невероятной ситуации.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что взаимовыручка, дружба, преданность не зависят от пола, и если у вас есть подобные примеры, ждем их в комментариях.
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Фото на превью bxllaneira_ / twitter