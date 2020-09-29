14 твитов, которые показывают, насколько трогательными могут быть отношения между папами и дочками

Как часто в детстве вам доводилось слышать от родственников, друзей родителей или тех же бабулек у подъезда один и тот же вопрос: «Чья ты дочка, мамина или папина?» По негласной статистке, девочки на этот неудобный вопрос чаще выбирают первый вариант ответа. Однако роль отца в их воспитании нельзя умалять, это вам скажет любой психолог. Грамотно выстроенные отношения между ними являются залогом не только беззаботного детства малышки, но и ее счастливого будущего.

AdMe.ru не смог пройти мимо 14 умилительных твитов, которые наглядно демонстрируют, что отношения между папами и их принцессами — это смесь необъятной любви, гиперопеки и мудрых наставлений. А в качестве бонуса мы подготовили один твит, в котором любая дочь военного узнает своего отца.

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Бонус: ну не всем же засыпать друг друга комплиментами