14 трогательных историй о бабулях, в которых тонна любви, смекалки и юмора

Чаще всего, думая о своих любимых бабулях, мы в первую очередь вспоминаем об их заботе, ароматных пирожках, теплых объятиях и сказках из детства. Однако, приглядевшись внимательнее, можно заметить, что нередко они отличаются еще и искрометной изобретательностью, остроумием и покоряющей сердце непосредственностью.

Мы в AdMe.ru улыбались от уха до уха, читая эти истории, поэтому просто не смогли позволить себе обделить вас такими сильными эмоциями и не поделиться этой очаровательной подборкой.

Вчера на въезде в лес милая бабулька сообщила, что грибов там почти нет, она еле насобирала ведро и готова нам его недорого продать. В лесу выяснилось, что в нем водятся не только грибы, но и хитрая бабка с отличной актерской игрой, а также несколько доверчивых балбесов. © netotolen / Twitter

Сегодня случилось кое-что необычное, вовсе не стереотипное. Я бежала на работу, спешила очень, а меня перевела бабуля через дорогу! Не я ее, а она меня! Стою на зебре, машины быстро едут, а мне бежать нужно. Шустренькая бабулечка подходит ко мне, берет за руку и говорит: «Сейчас перейдем, внученька. Они всегда пропускают меня, только нужно руку поднять, подождать, пока остановятся, и можно идти!» Она так и сделала, перед ней все машины остановились, и бабуля меня перевела! Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно) Я ей очень благодарна, а то сама бы долго переходила ту дорогу, точно опоздала бы! © Палата № 6 / VK

Была я на 5-м курсе института. Приехала в гости к бабушке. Пьем чай, она так смотрит заговорщически и говорит: «И как тебе медок? Хороший, да? Вчера купила, у Сергея, да-а-а... Он с женой развелся, вот баба-дура, в город усвистала за „лучшей жизнью“. А мужик-то он — ВО! А главное, мед-то какой! А? Может, вас познакомить? На свидание там сходите, в кино. У него пасека своя. Мед будет нам бесплатный!...» А Сергей мужик правда ВО! Только вот ему тогда было 47 лет, и дочь моя ровесница. Но мед правда был хороший, конечно. © Juliapo / Pikabu

/ Pikabu — Ложитесь, будем делать кардиограмму!

— Ой, девушка... а делать вы будете?

— Я буду, а что такое?

— А можно... А можно мне ваш мальчик симпатичный снимет кардиограмму?

— С удовольствием уступлю ему!

Ж, 77, боль в грудной клетке. © yadeathcoree / Twitter

— Ой, девушка... а делать вы будете? — Я буду, а что такое? — А можно... А можно мне ваш мальчик симпатичный снимет кардиограмму? — С удовольствием уступлю ему! Ж, 77, боль в грудной клетке. © yadeathcoree / Twitter Стою вчера вечером у плиты, готовлю себе еду на утро и на работу. Как вдруг чуть шею себе не свернула — боковым взглядом вижу что-то необычное. Живу на втором этаже, поэтому в окно было прекрасно видно бабулю, которая вприпрыжку бежала по улице, размахивая клетчатой сумкой. Из открытой форточки до меня еще и донеслось задорное «э-ге-гей!». Блин, я не знаю, что там у этой бабули в жизни произошло, но в старости хочу быть как она — чтобы и сил на попрыгать, и в радости быть. © Палата № 6 / VK

Недавно подарили бабушке новый телефон. На следующий день она попросила меня записать в телефонную книгу главные контакты. Говорит: «Давай, твою маму подпиши как „дочь“. Себя запиши „внученька“. На номер Петровны напиши „Куропатка“». Я ничего не поняла сначала, посмеялась, спрашиваю, мол, почему именно так, Петровна плохая женщина или что. А бабушка отвечает: «Боже упаси! Петровна — это продавщица на базаре, у нее всегда куропатки свежие продаются по выходным, их твой дедушка любит!» © Палата № 6 / VK

Только что видел бабушку за рулем внедорожника. Откуда он у нее?! Напекла? Навязала? В поликлинике в очереди насидела? Нет, она молодец, копила на похороны, а потом психанула. © romanuhalov7400 / Twitter

Моя бабуля всегда дарила мне браслеты, кольца, подвески разные. На каждый праздник: завершение школы, института, дни рождения. Больше никто мне не делал подобные подарки, лишь бабушка. Это меня не удивляет, потому что с ней я жила с 13 лет, а родители присылали нам аж по ₽ 1 000 в месяц! А бабушка думала лишь обо мне. Именно она купила мне теплую одежду, потому что я всегда ходила в старой маминой, она кормила меня, платила за учебу. А у нее даже ни одного кольца не было, ни одного украшения, она все делала для меня. Люблю свою бабушку больше всех в этом мире! © Палата № 6 / VK

Я у бабушки в гостях, легли спать, минут 40 тишины, и потом крик:

— Даша!

— Что?

— Спишь?

— Да.

— Максим из третьего подъезда ведь еще не женат... © dasha_dynamite / Twitter

— Даша! — Что? — Спишь? — Да. — Максим из третьего подъезда ведь еще не женат... © dasha_dynamite / Twitter Мы с мужем решили позвонить моей любимой 85-летней бабушке, чтобы рассказать, что я получила новую работу. Она поздравила нас, мы немного поговорили, и все. Через какое-то время она позвонила мне, чтобы сказать, что мне нужно открыть свой банковский счет и никогда не рассказывать о нем мужу. © Lhlodder / Twitter

Моя бабушка раньше часто готовила пирожки. Я обожала к ней приезжать, потому что они были воистину божественными! Бабуля всем давала свой рецепт: и моей маме, и моей тете, но ни у кого из них так не получалось. Однажды я в очередной раз гостила у бабушки, ела пирожки с картошкой, вишнями, наслаждалась вкусом и не понимала, как это они такие вкусные. Спросила у нее, а она мне отвечает: «Дело в том, внученька, что у меня есть секретный ингредиент. Большое количество любви к своим внукам и детям! Вот у твоей мамы двое детей, у тети доченька, а у меня 2 дочки и 3 внучки! Любви больше — пирожки вкуснее!» До сих пор считаю, что это «секрет» каждой бабушки. © Палата № 6 / VK

Моя бабушка работала инженером на заводе «Луч». Отправили ее в Швейцарию, чтобы посмотреть механизм часов. Бабушка приехала, но никто ничего ей не показывает, только отмахиваются... Потом директор предприятия сказал: «Покажи все, женщина ничего не запомнит». Еще его фраза: «Бегает, как клоп». Да, моя бабушка была маленькая, всего 1,45 см. Не восприняли всерьез и показали все, но записать не дали. А она вернулась и четко расчертила механизм. Горжусь бабушкой! © Happygerl / Pikabu

Работаю я в больнице санитаром. Сегодня бабулька меня попросила помочь позвонить сыну (ну вы знаете, эти бабульки, в технике не разбираются). Я спрашиваю, мол, как сына зовут? Она отвечает: «Данила». Ищу в телефонном списке хоть какого Данилу. Не нашел. Ей об этом сообщил. А она говорит: «Он у меня в телефоне записан как Тарас». © Boss815ilya / Pikabu

Недавно гостила у бабули, и она мне рассказала, что за ней бегает ее сосед. Цветы дарит, конфеты, письма подкладывает. Но, мол, зря старается. Одним и единственным мужчиной для нее был и будет мой дедушка, который умер несколько лет назад. Но сосед человек упрямый, продолжает проявлять свои знаки внимания. Тогда же я услышала их диалог, когда бабуля выносила мусор. Сосед как раз из квартиры выходил и предложил ей пойти перекусить вместе. А бабуля ему на полном серьезе отвечает: «А я не ем». Сильная женщина! © Палата № 6 / VK