14 теплых историй, которые показывают, что такое сервис с человеческим лицом

Работа с клиентами непроста, ведь они бывают очень разными. Но искренняя доброжелательность, внимание к деталям и готовность помочь всегда ценятся людьми, и в результате они платят той же монетой — хорошим отношением и рекомендацией вашего бизнеса другим.

Нам в AdMe.ru понравились истории, в которых одни люди рассказывают, как сервис и человеческое отношение их приятно удивили, а другие — о своих любимых покупателях.

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Как-то я в очередной раз купил любимые мюсли и уже предвкушал сладкий завтрак. Но меня ждало разочарование: оказалось, что банан и шоколад в них заменили изюмом.

Вспомнив истории о том, как компании помогают людям, я решил написать на почту, указанную на упаковке. Так, мол, и так, я удивлен вашим решением заменить шоколад. Вечером того же дня мне пришло письмо от компании. Они приносили извинения, просили уточнить проблему, дату производства и мои контакты. Поговорили и забыли. Я утешал себя, мол, ты попытался, может, они отзовут партию.

Через неделю мне позвонил курьер и сказал, что мне нужно получить некую посылку и расписаться. И да, это был набор коробок с мюсли! © psih666 / Pikabu

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Я забыл свою приставку Nintendo Switch в отеле, и персонал был так любезен, что отправил ее мне обратно. Но вот записки я не ожидал.

«Добрый день! Мы заметили, что ваша игра осталась включенной, поэтому мы ее сохранили, чтобы ваши достижения не пропали. Обновление тоже загрузилось. Хорошо вам поплавать и отличного лета!»

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Когда я жил в Торонто, во время учебы подрабатывал официантом в одном ресторане. Как-то после вечерней смены я опоздал на последний автобус и был вынужден пойти пешком (идти около часа) — в декабре в 3 часа ночи. Спустя минут 10 меня остановила полиция. Имея негативный опыт взаимодействия с полицейскими, я приготовился к последствиям. Патруль остановил меня, ребята спросили, что я делаю на дороге в такое время. Потом попросили сесть в машину. На мой вопрос «Я арестован?» просто рассмеялись и сказали, что хотят отвезти меня домой. И в довершение они угостили меня кофе. © kalmykishen / Pikabu

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На днях ко мне обратилась пожилая женщина, которая очень нуждалась в нашей услуге. У меня сложилось впечатление, что она ей не по карману, а у нас, к слову, не самые низкие цены. Я изучил предложения всех наших конкурентов и дал ей полную информацию. Когда она вернулась через полчаса, я забеспокоился, подумав, что она не нашла другие фирмы, заблудилась. Но она сказала: «Дорогой, ты был самым приятным человеком, с которым я общалась в этом году. И я поняла, что не хочу иметь дело ни с кем, кроме тебя». Я был очень растроган. Она сделала заказ у меня, несмотря на то что мы не могли предоставить скидку. © 03throwaway03 / Reddit

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Однажды я ехал в автобусе и рядом со мной спала женщина. Водитель остановился, подошел к этой женщине, очень спокойно разбудил ее и предупредил, что сейчас будут резкие повороты (серпантин) и он бы не хотел, чтобы она случайно ударилась.

К слову, водитель вовсе не обязан был этого делать. © richardsson / Pikabu

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Однажды я работал в магазине, где показывал покупателям, как обращаться с теми или иными гаджетами. Среди моих клиентов было довольно много людей лет 60 и старше, которые были рады тому, что кто-то объясняет им, как всем этим пользоваться. И одна дама в возрасте 90 лет купила одно из устройств, потому что ее друзья сказали ей, что она не сможет освоить подобное в своем возрасте. И собиралась доказать, что они не правы! Она была классной. И она научилась! © ObsessiveAboutCats / Reddit

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Работал я как-то в фирме, продающей торговое оборудование. Среди клиентов был магазин по продаже продуктов питания, записанный в базе по фамилии владельца.

Беру трубку, набираю номер телефона, и нежный женский голос отвечает: «Да, мой сладкий!»

Я несколько подвис... Мозг выдал несколько вариантов, почему ответили именно так. Я предположил, что либо это какая-то фантастическая клиентоориентированность, либо я ошибся при наборе номера и попал в службу специфических услуг.

Как оказалось позднее, это был магазин по продаже сладостей, названный предприимчивым хозяином «Мой сладкий». Мне всегда было чертовски приятно им звонить. © ShLeshka / Pikabu

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Купил матрас. Цена хорошая была, и фирма рекомендованная. А сегодня получил сообщение. Мелочь, а приятно!

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Работаю в зоомагазине. На днях один мальчик купил совок для кошачьего туалета. Не хватило 50 рублей, сказал, что занесет, но за весь день так и не появился. Я собрался и ушел. Прихожу на следующий день, а на дверной ручке пакет с деньгами и запиской: «За совок». Ах, солнышко какое маленькое! © «Подслушано» / Vk

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На работе есть клиент, который приносит нам угощения (печенье, кексы) всякий раз, когда появляется. Он никогда не приходит с пустыми руками, и мы чертовски ценим его! Он сполна компенсирует всех неприятных людей, с которыми нам приходится иметь дело в течение дня. © horton_hears_a_homie / Reddit

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Мама моей подруги работает в ирландской почтовой службе, и она распечатала мне эти официальные марки «Титаника» разного достоинства. Если сложить их все вместе, получится дата и время, когда корабль спустили на воду. Очень милая леди. © ikehinoda / Reddit

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10 лет назад я работала в небольшом продуктовом магазине, и у меня было много постоянных посетителей. Среди них была очень милая пожилая пара, муж (Лес) постоянно шутил со всеми. В то время я была беременна моим сыном. И в мой последний день работы перед уходом в декретный отпуск Лес зашел в магазин и попросил меня выйти. Он сказал, что его жена хочет попрощаться со мной перед отъездом, но плохо себя чувствует и вынуждена остаться в машине. Когда я вышла на улицу, я увидела ее с огромной коробкой из магазина игрушек. Они купили мне развивающий столик для ребенка, зная о том, что денег у меня мало и что я, вероятно, смогу купить только самое необходимое. Это была одна из самых добрых вещей, которые когда-либо делали для меня. © keepwarm / Reddit

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Работал я в студенческие годы в магазине. Мы продавали классические костюмы, и ценник был довольно высоким. Пришла молодая пара, жених и невеста, выбирали костюм на свадьбу. Я помог, подобрал нужный размер, предложил рубашку, туфли и галстук. Невесте очень нравилось и жениху тоже, но итоговая сумма получилась большой. Было видно, что позволить себе такие траты они не могли и стеснялись данной ситуации. 2 раза в год магазин устраивал распродажу, и продавцы знали где-то за пару дней новые цены. Услышав, что они занимают деньги на покупку, я отозвал девушку и по секрету сказал, что завтра у нас начинается распродажа и она должна прийти ровно в 10 утра, чтобы никто не успел купить их костюм. Цена покупки снижалась ровно в 2 раза. Она обрадовалась, сказала будущему мужу, и они ушли. На следующее утро они пришли ровно в 10, еще раз все примерили, увидели новые цены и благополучно все купили. Минут через 15 после их покупки я вышел проветриться, а они ждали меня возле магазина, чтобы вручить приглашение на свадьбу. Я долго думал, идти или нет, но все-таки пошел. Теперь я крестный их детей. © lokomnaz94 / Pikabu

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Когда я работала в магазине декора, у меня был постоянная клиентка, пожилая женщина, которая всегда покупала растения для своего сада. Я регулярно помогала ей выбирать их, мы много разговаривали. В какой-то момент она спросила о моем любимом цветке. Я ответила, что это лаванда. А примерно через месяц после начала сезона садоводства она пришла и подарила мне несколько горшочков с лавандой и подарочную карту на $ 10 в Starbucks. Она показала мне фотографии своего сада, и он был одним из самых красивых, что я видела в жизни. © MicroPixel / Reddit