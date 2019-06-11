14 СМС-переписок, в которых мамы и папы отличились блестящим чувством юмора

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Родители часто бывают гораздо подкованнее своих детей по части шуток и озорства. И это неудивительно, ведь чтобы с достоинством пережить взросление своих чад и все их шалости, нужно проявить не только крепкую выдержку, но и научиться относиться ко всему со здоровой долей иронии.

Нас в AdMe.ru безмерно радуют примеры искрометного юмора и нетривиального мышления взрослых — подобные тем, что собраны в этой статье.

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А вам есть что добавить к этому сборнику из собственного опыта общения со своими родителями или детьми? Какие переписки запомнились вам больше всего и вызвали желание поделиться с кем-то?

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