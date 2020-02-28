14 СМС-переписок, в которых людей настигло тотальное недопонимание

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Всем людям свойственно иногда ошибаться. Например, прочитать сообщение не до конца или невнимательно, поторопиться с выводами и устроить настоящую заварушку с непредсказуемыми последствиями.

Мы в AdMe.ru считаем, что лучший способ преодолеть смущение и стыд — посмеяться над неловкой ситуацией. Во всяком случае именно так и поступили герои нашей подборки, которые попали в затруднительные и одновременно уморительные обстоятельства, всего лишь неправильно расценив пару фраз в переписке.

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Может быть, у вас тоже сохранились скрины неловких переписок, в которых произошло странное недопонимание?

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