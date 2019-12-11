14 СМС от людей, у которых сильно обострилось остроумие перед Новым годом
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Новый год — время подводить итоги, загадывать желания и веселиться с близкими людьми. А еще покупать подарки, планировать праздники, наряжать елку и куча всего. В водовороте этих дел главное — не забывать о своем чувстве юмора, чтобы не сойти с ума.
Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем праздников и волшебства и уверены, что сегодняшние СМС-переписки добавят улыбок к вашему новогоднему настроению.
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А что вы хотите получить в наступающем году или, быть может, оставить в уходящем?
Фото на превью depositphotos