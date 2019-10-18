14 СМС от людей, которые в семейном кругу общаются только на языке сарказма

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Каждая семья — это отдельный мир, в котором свои правила и установленные порядки. И разговаривают в этих мирах на разных языках: от сюсюканья до остроумных подколов и взаимных подшучиваний.

Мы в AdMe.ru не представляем семейной жизни без здорового юмора и периодических всплесков сарказма, и сегодняшние переписки как раз от людей, в семьях которых эти качества ценятся наравне со взаимоуважением.

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