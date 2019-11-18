14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

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С некоторыми людьми начинать серьезный разговор вообще невозможно, ведь их хлебом не корми — дай подшутить над близкими. Но в общении с ними есть определенный плюс: настроение они поднимают на раз-два.

Мы в AdMe.ru за здоровый юмор и в СМС-переписках, и в целом по жизни, поэтому надеемся, что сегодняшние диалоги повысят уровень эндорфинов в вашей крови.

14.

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

13.

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

12.

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

11.

© pixabay   © pixabay  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

10.

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

9.

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

8.

© Наташа Переводчица / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

7.

© Безмерный Птах / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

6.

© Классицизм и диспансеризация / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

5.

© Наташа Переводчица / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

4.

© Одна тут отдыхаешь? ‏/ twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

3.

© Наташа Переводчица / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

2.

© Наташа Переводчица / twitter  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

1.

© pixabay  

14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих

А как вы любите подшучивать над другими?

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27
41k

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