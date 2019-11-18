14 СМС от людей, чья главная миссия в жизни — подкалывать окружающих
С некоторыми людьми начинать серьезный разговор вообще невозможно, ведь их хлебом не корми — дай подшутить над близкими. Но в общении с ними есть определенный плюс: настроение они поднимают на раз-два.
Мы в AdMe.ru за здоровый юмор и в СМС-переписках, и в целом по жизни, поэтому надеемся, что сегодняшние диалоги повысят уровень эндорфинов в вашей крови.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
А как вы любите подшучивать над другими?