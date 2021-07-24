14 СМС, концовку которых отгадал бы разве что Шерлок Холмс

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Интернет позволяет нам переписываться с людьми хоть каждую секунду. Будь то дружеское общение, семейные разговоры, решение рабочих вопросов или завязывание новых отношений — неважно, ведь иногда финалом этих переписок может стать максимально странное сообщение, а у нас есть возможность его заскринить и сохранить память об этой непредвиденной нелепости.

Мы в AdMe.ru наткнулись на огромное количество переписок, концовка которых достойна «Оскара», и теперь показываем их вам.

«Лучшие 5 минут из жизни в приложении для знакомств. Человек попросил мой Instagram-аккаунт»

«Я предложил другу встретить его семью в аэропорту. Он написал мне это»

«Че орать-то? Я не повар»

Иногда автозамена не помогает от слова...

«Ага, ты прав»

Что-то тут не так...

«Сказала папе, что нашла новую работу»

«Вечером к нам в общагу пробралась кошка. Знакомой показалось, что она беременна»

«Моя любимая переписка на HeadHunter»

«Когда это закончится»

«Не догоните»

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Призрачный гонщик