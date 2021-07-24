14 СМС, концовку которых отгадал бы разве что Шерлок Холмс
Интернет позволяет нам переписываться с людьми хоть каждую секунду. Будь то дружеское общение, семейные разговоры, решение рабочих вопросов или завязывание новых отношений — неважно, ведь иногда финалом этих переписок может стать максимально странное сообщение, а у нас есть возможность его заскринить и сохранить память об этой непредвиденной нелепости.
Мы в AdMe.ru наткнулись на огромное количество переписок, концовка которых достойна «Оскара», и теперь показываем их вам.
«Лучшие 5 минут из жизни в приложении для знакомств. Человек попросил мой Instagram-аккаунт»
«Я предложил другу встретить его семью в аэропорту. Он написал мне это»
«Че орать-то? Я не повар»
Иногда автозамена не помогает от слова...
«Ага, ты прав»
Что-то тут не так...
«Сказала папе, что нашла новую работу»
«Вечером к нам в общагу пробралась кошка. Знакомой показалось, что она беременна»
«Моя любимая переписка на HeadHunter»
«Когда это закончится»
«Не догоните»
Служба поддержки
«Ловите алиментщика!»
Призрачный гонщик
А какие неожиданные сообщения получали вы? Или, может, сами становились автором таких СМС?
Фото на превью Indianaorc / Pikabu
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