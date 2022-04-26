14 случаев, когда женщины узнали о мужчинах такое, что продолжать общение как ни в чем не бывало стало невозможно

Мужчины знают, как держать нас в тонусе. Только одни делают это так, что мы начинаем ценить их еще больше, а других хочется немедленно заблокировать во всех соцсетях и добавить номер в черный список.

Мы в AdMe.ru собрали истории от женщин, которых мужчинам определенно удалось поразить. А уж что из этого вышло — совсем другое дело.

Одно мое свидание завершилось такими крепкими объятиями, что я едва могла дышать. Я безуспешно пыталась высвободиться. Это было на парковке, мы ждали, когда подгонят мою машину. Неподалеку были люди, реальной опасности не было. Но мне казалось, что я вот-вот помру. Я даже закричать не могла, потому что дыхание перехватило. Наконец с широкой улыбкой на лице он меня отпустил. Я доковыляла до своей машины, села и уехала. На следующий день он пропал их моих мэтчей в тиндере. Как будто мне не плевать! © Jennifer Love / Quora

Парень моей сестры сказал, что уезжает на Гаити, где будет помогать восстанавливать дома после землетрясения. Она решила его ждать. У него была плохая телефонная связь, поэтому они в основном общались по электронной почте. Он посылал ей длинные письма с фотографиями и рассказами о том, чем они там занимались. Это продолжалось пару месяцев. Потом одна коллега подкинула сестре идею, и та после недели расследований выяснила, что он никогда не был на Гаити. Он переехал в Сиэтл к своей невесте, с которой они уже 9 лет были вместе. © HouP*** / Reddit

Как я поняла, что ухаживающий за мной парень несвободен?.. Утверждал, что живет один, мол, давно одинок. Однажды забежали к нему за документами и я попросила чаю. Так он этот чай искал минут 5, открывая каждый ящик, с сахаром история повторилась. Он просто не знал, где и что лежит. Позже выяснилось, что живет он с девушкой уже пару лет. © Подслушано / Ideer

Я познакомилась с этим милым парнем на вечеринке, и он пригласил меня на ужин. Когда он за мной приехал, оказалось, что за рулем должна быть я: его машина была в мастерской, а сюда его привез друг. Ничего страшного, но лучше бы он сказал мне заранее. Мы едем в ресторан, и он говорит: «Ты ведь заплатишь за ужин? Несколько недель назад я потерял работу и сейчас без гроша. Круто, правда?» Я развернулась и поехала домой. Нет, ты не можешь зайти. Позвони другу, который тебя сюда подбросил, и попроси приехать за тобой. © Kittie Rayborn / Quora

Самый странный пикап я видела, когда каталась на велосипеде в парке. Там парень выпускал с рук декоративного кролика, а потом, когда какая-нибудь девушка его ловила или замечала, приходил и говорил, что тот случайно спрыгнул с рук, или просил помочь его поймать. Со столькими девушками он познакомился... © Подслушано / Ideer

Я пошла на свидание с коллегой. Он попросил меня сходить с ним в мебельный, потому что собирался обставлять свой новый дом и хотел услышать женское мнение. Сказал, что в благодарность угостит меня ужином. Спрашивал, что я думаю о разной мебели. Когда мне что-то нравилось, он тщательно это осматривал, а потом рассказывал, что не так с этим предметом и почему он не должен мне нравиться. Через 2 часа мы вышли из магазина, не купив даже лампы. Он заехал в фастфуд и взял ведро курицы. Мы ели курицу за кухонной стойкой (у него не было ни стола, ни стульев), а потом он заявил, что нам пора в кровать (точнее, на пол, так как у него не было кровати). Я взяла сумку и направилась к двери. Он был оскорблен и разочарован. Хуже всего то, что мне приходилось смотреть на этого придурка каждый день на работе на протяжении следующих 5 лет. © Barbara Jungbauer / Quora

Пошла с парнем выпить кофе. Это было не лучшее свидание в моей жизни, но и не самое ужасное, поэтому я согласилась на второе. Было много тревожных сигналов, но самым большим было то, что он сказал мне, что собирается взять приемных детей, чтобы ему больше не приходилось работать. © Erika / Quora

Летом уехала в отпуск с подругой, в квартире остался парень с кошкой. На 4-й день отпуска парень пишет, что моя любимая кошка выпрыгнула из окна и погибла. Я разбита, оставшийся отпуск испорчен. Прилет выпал на мой день рождения. Захожу в квартиру, и меня встречает парень, протягивая мою живую кошку со словами: «С днем рождения, дорогая!» Съехали на съемную квартиру с кошкой. © Подслушано / Ideer

Познакомилась с милым парнем. Он позвонил мне на следующий день. Наше первое свидание. Он приехал за мной, и я пригласила его зайти. Он помог мне с макияжем — проделал удивительную работу. Сделал меня красоткой! Я спросила, где он этому научился. Он ответил: «Я помогаю отцу». Я поразилась: почему мужчина знает о макияже? Оказалось, его отец был мастером похоронных дел. Мы прожили с ним 20 лет и завели 2 детей. Но я никогда не забуду наше первое свидание! © Jael Kadesh / Quora

Я вставала на работу раньше него. У меня была привычка щекотать его ногу. Он быстро прятал ее под одеяло, а потом медленно высовывал обратно. Для меня это было милой игрой, и я делала так 2 года, пока собиралась на работу. На следующий день после того, как мы съехались, я сделала это, когда он не спал. Он посмотрел на меня удивленно: «Что ты делаешь?» Я сказала, что играю в нашу утреннюю игру со щекоткой, а он понятия не имел, о чем я говорю. Оказалось, что он боится щекотки только во сне и все эти 2 года я играла сама с собой. © Ann_Slanders / Reddit

Я пошла на свидание с парнем, который пригласил меня на свадебный банкет в очень крутое место. Я купила новое платье, сходила на укладку и макияж. Когда я открыла дверь, у него отвалилась челюсть. Он промямлил: «Извините, кажется, я ошибся. Вы не знаете, где живет Белинда?» Я засмеялась, думала, что он шутит. Потом поняла, что нет. «Я Белинда. Заходи, я возьму сумку и пальто, и мы можем идти». В машине он смотрел на меня не отрываясь. Потом спросил: «А почему ты все время так не выглядишь?» Он был даже как будто рассержен. © Belinda Stoner / Quora

Впервые зашла к парню домой. На журнальном столике было полно остриженных ногтей, и они появились явно не недавно. Их было прямо много. Я тут же оттуда сбежала.

© Amos_Moses83 / Reddit

© Amos_Moses83 / Reddit Парень был на 20 лет старше, чем на фотках в профиле. Там был стройный темноволосый молодой человек. В реальности он оказался лысеющим немолодым мужчиной с лишним весом. Рубашка едва сходилась на его животе. Встречаться со мной он мог только в будние дни в рабочие часы, потому что по вечерам и в выходные он «заботился о своей больной тетушке». Перевожу: он был женат. © Liza Taylor / Quora

Я беременна. Сказала своему мужу, что до родов нам нужно приготовить и заморозить еду на 1–2 месяца, потому что, когда родится ребенок, нам будет не до готовки. Он посмотрел на меня с пониманием и сказал: «Ну да, всякие там фруктовые и овощные пюре, чтобы не пришлось делать их самим». Он реально думал, что ребенка нужно кормить такой едой с самого первого дня. Нам за 30, мы окончили колледж, у него полно родственников с детьми, и он знал, что я собираюсь кормить грудью! Видимо, он думал, что одно другому не мешает с самого первого дня жизни. © Unknown author / Reddit