14 историй, которые докажут, что даже в обычном общественном транспорте можно получить уйму впечатлений

Пожалуй, все люди хотя бы раз ездили на автобусах и поездах, ведь это и экономно, и удобно. Но у общественного транспорта есть свои особенности: неизвестно, что может произойти в процессе и кто встретится в пути. Например, знаменитость, которая сыграла в вашем любимом фильме, или же парень, который будет знакомить вас с классической литературой так артистично, что профессиональные актеры обзавидуются.