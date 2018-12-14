14 случаев, когда отзыв оказался намного круче самого товара
Бывает, хочешь приобрести какую-то вещь в интернете, читаешь отзывы и находишь такие литературные перлы, что немедленно готов купить этот товар из-за одного только сочного отзыва. Кажется, некоторые люди будто рождены для того, чтобы оценивать товары и услуги и талантливо писать об этом.
Мы в AdMe.ru обнаружили настоящий клад — бриллианты в коллекцию крутых отзывов. Читайте, наслаждайтесь и помните: долг платежом красен, а товар — отзывом!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
А вы любите читать отзывы перед покупкой?