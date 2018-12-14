14 случаев, когда отзыв оказался намного круче самого товара

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Бывает, хочешь приобрести какую-то вещь в интернете, читаешь отзывы и находишь такие литературные перлы, что немедленно готов купить этот товар из-за одного только сочного отзыва. Кажется, некоторые люди будто рождены для того, чтобы оценивать товары и услуги и талантливо писать об этом.

Мы в AdMe.ru обнаружили настоящий клад — бриллианты в коллекцию крутых отзывов. Читайте, наслаждайтесь и помните: долг платежом красен, а товар — отзывом!

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А вы любите читать отзывы перед покупкой?

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