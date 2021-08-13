14 историй о том, как люди пошли в магазин за покупками, а получили вагон впечатлений

Казалось бы, что сложного в том, чтобы сходить в магазин. Но практика показывает, что везде нужно держать ухо востро. Какие-то странные люди могут разыгрывать вас с помощью своей продуктовой тележки или внезапно пробить в вашем чеке 241 пакет.