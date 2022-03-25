14 случаев, когда люди просто купили билет на поезд, а бонусом получили историю на миллион

Атмосфера поездов с их успокаивающим «чух-чух» полна романтики и приключенческого духа. Иногда случаются судьбоносные встречи: сосед по купе может стать не просто попутчиком, а даже другом. А порой вынужденное знакомство хочется поскорее забыть.

Мы в AdMe.ru то смеялись, то плакали, когда читали истории пользователей, которые рассказали, что с ними приключилось в поезде.

Нoчь, тишинa, и тoлькo с нижнeй бoкoвушки, где лежала тучнaя жeнщинa лeт 50, paздaвaлcя тpaктopный peв. Спать под него не пoлучалось. Только я подумал, что надо спуститься и разбудить ее, как с соседней полки кто-то бросил в нее тапок. Она, естественно, перестала храпеть. Отовсюду послышались слова благодарности, а потом прозвучало финaльнoe «нe зa чтo», произнесенное тoнким дeтcким гoлocoчкoм. © NailMusin / Pikabu

Возвращался домой поездом, соседка справа ехала с котом в большой переноске. Через какое-то время он начал мяукать, просил его выпустить. Хозяйка открыла дверцу переноски, кошак вышел, всех пассажиров обнюхал, потом перелез ко мне на руки и уснул. Всю дорогу ехал у меня на руках. Хозяйка была в шоке. © lebedeff1981 / Pikabu

Наткнулась в поезде на знакомого, который мне тайно нравился, но у нас никогда не было возможности поговорить. В вагоне мы сели друг напротив друга, так как все места были заняты, и проговорили 3 часа. Потом он пригласил меня на свидание. © Lysianda / Reddit

Папа всегда дарил маме на день рождения ромашки (это ее любимые цветы). Как-то раз праздник выпал на тот день, когда мы ехали в поезде в отпуск. Мне было 5 лет. На станции, где поезд стоят 7 минут, папа увидел ромашковое поле. Он побежал собирать букет, а меня оставил возле вагона. Когда осталось 3 минуты до отправления, всех начали загонять в вагон, а папа еще был в поле. Когда поезд уже начал трогаться, папа с охапкой ромашек заскочил в вагон. Я чуть не поседела в 5 лет. © Подслушано / VK

В прошлом году я ехала в поезде, мое место было на верхней полке. Когда я туда поднималась, перенапряглась и громко пукнула. Пулей залезла наверх, завернулась с головой в одеяло и до утра не высовывалась. До сих пор стыдно. © Подслушано / VK

Ехали с сестрой в поезде. Мы первый раз путешествовали одни, да еще и так долго: наш путь занял 2 дня. Мы ни с кем не общались, но потом сестра нашла в своей туфле записку с номером телефона. © Anjali Dewangan / Quora

Я снимала виды, проносящиеся за окном, а по купе бродил милый карапуз. Вдруг он подошел и сел возле меня. Потом спросил: «А у тебя есть игры на телефоне?» Я ответила, мол, извини, малыш, не играю на мобильном. Тогда он сказал с сочувствием: «Как же тебе должно быть скучно». © Sahana Nagaraja / Quora

У меня есть друг, в присутствии которого ломается техника. Однажды мы ехали в поезде, накануне у друга перестали работать комп и телефон. Я так радовалась, что у нас последние места в последнем вагоне: хоть электровоз в безопасности — не попадет под его влияние. Но рано радовалась, потому что вскоре в вагоне забился унитаз и потекла вода, залив весь пол. © Подслушано / VK

Во время поездки чистила галерею в телефоне, и он предложил через систему обмена файлов выслать кадр какому-то пользователю, находящемуся поблизости. Я решилась и отправила неизвестному абоненту картинку. Он ее принял, а в ответ выслал мем. Так мы обменивались фото и переписывались, пока ехали. © qvesella / Twitter

Как-то ехала в поезде, слушала музыку в наушниках. Сама не заметила, как стала петь. Остановилась только в тот момент, когда все уставились на меня и начали хлопать. Так стыдно мне еще никогда не было. © Подслушано / Ideer

Досталась верхняя полка, благо ехать было недолго, и я задремала, слушая музыку. Проснулась, когда наушник выпал из уха и я услышала смешки снизу. Выяснилось, что, когда я уснула, пустила слюну, и она потекла с верхней полки вниз. Ну прямо декоративный водопад. © Подслушано / Ideer

Ехала однажды в поезде, дорога всего 3 часа занимала, и я не стала брать постельное белье. В пути заснула и очень замерзла во сне, меня аж трясло. А потом почувствовала, что резко тепло стало. Оказалось, что мой попутчик сходил за пледом и накрыл меня. Обо мне давно никто не заботился. © Подслушано / Ideer

Ехали в поезде с друзьями, и тут в вагоне внезапно погас свет. Чтобы мы не сидели в темноте, нам выдали светящиеся палочки. Было весело и странно. © pastaxolotl / Reddit

Купил билет на поезд и очень волновался, потому что собирался встретиться со своей девушкой, которая живет в другом городе. Я приехал заранее, остановился перед вагоном, посмотрел на список пассажиров, вывешенный там же, и понял, что меня нет в списке. С тревогой пошел к контролеру, чтобы выяснить, что случилось. Оказалось, я приехал на вокзал на месяц раньше. © rashaad596 / Reddit