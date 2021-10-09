14 случаев, когда люди не дали себя в обиду и виртуозно ответили грубиянам

Есть такая категория людей, которые не задумываясь намеренно обижают всех вокруг или ведут себя по-хамски. Нередко попавшие под раздачу окружающие просто стараются не обращать внимания на нахалов. Однако встречаются и герои, которые не молчат, а платят обидчикам той же монетой.

Мы в AdMe.ru искренне считаем, что наше отношение к другим людям обязательно возвращается к нам в том же виде: добро — добром, а зло — неприятностями. И истории интернет-пользователей и наших авторов из подборки это подтверждают.

Мне 34 года. Я не замужем и детей у меня нет. Как-то на работе моя новая коллега возмущенно так спросила: «Как это „ни разу не была замужем“?! А почему?» Ну я и ответила, что мне не разрешает кот. А что? Надо же поддерживать легенду о «старых девах» — кошатницах.

Расчищала возле своего дома парковочное место от снега. Уже почти закончила, как вдруг подъехала девушка и встала прямо на очищенную площадку. Я ей объяснила, что вообще-то убрала снег для себя, и попросила поставить машину в другое место, но наглая дамочка, оставив свое авто, просто развернулась и ушла. Тогда я решила закопать ее автомобиль. И помог мне парень на снегоочистительной машине, который наблюдал всю ситуацию. Мы зарыли машину хамки по самые дверные ручки, а потом тот же парень помог мне очистить от снега новое место. © notanotherdonut / Reddit

Еду в автобусе, слушаю музыку в наушниках. Вдруг понимаю, что бабулька на соседнем сиденье мне что-то кричит. Снимаю наушник и слышу ее возмущения: «Мне музыку твою слышно! Нет, ты посмотри на нее! Выключи, говорю!» А я ей ответила совершенно спокойно: «Женщина, вы так орете, что перекричали и мою музыку, и весь автобус» — и вставила наушник обратно.

Рассталась с парнем. Вдогонку он мне наговорил: «Ты же никому не нужна! Никто не будет за тобой бегать, сумки носить. Только я тебя и терпел, теперь будешь сама до конца жизни!» Ну-ну. Поплакала несколько дней, а потом решила показать, кто здесь красотка. Живу я рядом с его работой. И вот видит он такую картину: я выхожу из шикарной машины, мне руку подает мужчина, берет из багажника пакет с продуктами и несет к подъезду. И неважно, что это просто тариф «Бизнес» в такси, а сумку я попросила за доплату донести, но в тот момент почувствовала себя королевой. Челюсть бывшего упала до пола, и это зрелище было воистину прекрасно! © Палата № 6 / VK

Ехал домой, на дороге были жуткие пробки. Сзади меня начала прижимать женщина на минивэне и сигналить, но я не мог ехать быстрее, поэтому просто игнорировал хамку. Тогда она поравнялась со мной, опустила стекло и начала орать на меня, показывая при этом средний палец. Она сильно разозлила меня. Я опустил стекло и начал показывать на ее шину. Пока она продолжала орать на меня, а я ей кричал: «У тебя прокол!» Я повторил это несколько раз, прежде чем до нее дошло. Женщина выглядела потрясенной и в итоге начала съезжать на обочину. А дальше я наблюдал в зеркало заднего вида, как она осматривает свою идеально целую шину. © NaughTMilk / Reddit

Мои родственники — большие любители вмешиваться в мои финансовые дела. Вечно донимают вопросами, когда я перестану жить в съемной квартире и куда я деваю заработанные деньги. И это притом, что к моим заработкам они вообще не имеют никакого отношения, я уже 15 лет живу самостоятельно.

И вот на очередном семейном празднике тетя снова подняла эту тему: «Настя, а ты долго по хаткам скитаться собираешься? За столько лет уже купила бы квартиру, если бы не сливала деньги непонятно куда!» Я со спокойствием удава достала свой телефон, открыла приложение банка и сказала: «Теть Наташа, что-то я среди поступлений на свою карту не увидела ни одного платежа от вас. Так с чего вы взяли, что вас вообще касается, куда я трачу свои деньги?» С тех пор родственники больше не обсуждали при мне тему моих заработков и трат.

Я выезжала на дом к невесте, делала свадебный макияж. Девушка строила родственников, хамила своей матери. Начала оскорблять меня типа: «Красить много ума не надо! Да ты вообще никто!» Я вежливо ответила, что раз много ума не надо, то она сможет справиться с этим и сама. Развернулась и пошла к выходу. Что там началось! Вслед мне летели визги: «Да ты мне свадьбу испортила! Понимаешь?» А я, конечно, понимала. Просто нечего грызть родных и поливать грязью окружающих.

Ни в чем не раскаиваюсь, ни о чем не жалею. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Ни в чем не раскаиваюсь, ни о чем не жалею. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK Меня почему-то не любила преподавательница. Она чуть ли не каждый день говорила: «С такими идеями и предложениями тебя никто на работу не возьмет». Я начала верить, что действительно тупая. Но меня все же взяли. Я специально предложила начальству свои работы, которые так не нравились преподавательнице. Их высоко оценили и сказали, что мой уровень намного выше, чем казалось. Я не удержалась и сообщила об успехе своему главному ненавистнику. Кажется, ради этого момента я всю жизнь и жила. © Палата № 6 / VK

Работаю в сервисной клиентской службе. Как-то делал обзвон наших активных клиентов, сообщал им, что у нашей службы подписок новый владелец и что мы будем делать обновление учетных записей. Один клиент сразу же наорал на меня и послал в грубой форме. Я попросил его оставаться на линии, и, пока я подтверждал его адрес электронной почты, он громко дышал в трубку, не говоря ни слова. Просмотрев его профиль, я понял, что он полгода пользовался нашим сервисом бесплатно, а в прошлый наш владелец этого просто не заметил. Из-за хамства этого клиента я, посовещавшись с бухгалтером, просто аннулировал его учетную запись. Никогда не хамите службе поддержки клиентов. © SunnyVision / Reddit

Я стояла около банка в очереди. Из машины вышел молодой человек, он держал в руке чек. Порыв ветра вырвал у него этот чек из рук, но каким-то образом я успела наступить на бумажку, когда она неслась мимо меня. Я, конечно, не ждала благодарности, но и того, что парень меня отругает, я тоже не ожидала. Он с недовольным лицом заявил: «Спасибо, что наступили на мой чек. Из-за вас банк его не примет». Может, мой следующий поступок и плох, но я подняла ногу, и ветер тут же понес чек по улице. Я сказала: «Ну теперь банк точно его не примет». Вообще не жалею. © Dire_Raven / Reddit

Напротив меня жил парень, который считал часть общественной дороги своей собственностью. На его доме висела табличка: «Парковка запрещена». Как-то я припарковался возле его дома, на что тот заявил, что мне лучше убрать машину, иначе... Я отказался, а утром переднее колесо на моем авто оказалось проколотым. Я знал, что это сделал сосед, но доказать не мог.

Настало время мести. Я купил старый автомобиль, больше похожий на сарай. Дождался, пока жена соседа освободит «свое» место, и припарковал там эту развалюху. Нервный парень вышел и снова начал психовать, а я только улыбнулся и сказал: «Наслаждайся».

В итоге эта колымага простояла там целый год. Со временем у нее порезали шины, разбили окна, ее всю изрисовали баллончиками краски. В ней даже играли дети, и это бесило соседа еще больше. Когда же срок ТО на машине вышел, я просто оттащил ее на свалку. Над этой историей я еще долго смеялся. © AceRead73 / Reddit

У меня есть коллега-веган. Я не имею ничего против веганов, вот только эта дама вечно пытается всех вокруг обратить в веганство. Каждый раз, когда я ем что-нибудь с мясом, она меня ругает. Чтобы не выслушивать это, я пытался прятать от нее свой обед, но она совала свой нос, спрашивая, что я ем. Мое терпение лопнуло. Теперь каждый раз я беру только мясные блюда и демонстративно поедаю их при ней. Некоторые мои коллеги, которых обижала эта нервная дама, взяли с меня пример. В итоге сейчас она нас всех избегает, но я всегда использую возможность пообедать с ней. Возможно, это мелочно, но я сторонник того, что люди вправе сами решать, какую еду им есть. © german_big_guy / Reddit

Я работаю программистом 1С. У нас уволился парень, который заправлял картриджи, администрировал сеть и устранял поломки. И вот звонят мне на рабочий номер. Из трубки женский голос:

— Придите ко мне, у меня принтер стал плохо печатать.

Я отвечаю:

— Я программист, я не заправляю принтеры, не слежу за сетью. Это не моя работа.

— Ты же все равно разбираешься, приди и сделай, а то мне отчет нужно, а принтер плохо печатает... Дома же свой компьютер можешь сделать, — настаивает тетка.

Но я не сдаюсь:

— Понимаете, то, что я разбираюсь, не означает, что я должен выполнять работу, за которую мне не платят.

— Ну и что? Помочь, что ли, сложно? — не унимается она.

Ну я и сказал:

— Ко мне сегодня не пришла уборщица, давайте вы придете и уберете мой кабинет? Швабру вы держать умеете, наверняка полы дома моете.

В общем, дамочка психанула и обозвала меня хамом. А я сижу в шоке от такой наглости. © gluk27 / Pikabu

Мне нужно было подкачать колесо. У меня есть свой компрессор, но он слишком медленный и шумный. Приехал на заправку, где можно подкачать шины бесплатно. В очереди стоял парень, а за мной подъехал мужчина на BMW. Когда парень впереди меня заканчивал, появилась дама на новом лексусе и сказала мне: «Не возражаешь, если я проеду перед тобой? Мне нужно накачать только одно колесо». Я ответил: «Вообще-то, здесь очередь, извините». Она что-то пробормотала, а когда парень спереди уехал, тут же втиснула свой автомобиль передо мной.

Решение пришло моментально. Перед ее машиной был бордюр, а я подпер ее машину сзади. Достал свой компрессор и начал накачивать свое колесо. Мужчина на BMW попросил накачать и его шины. Когда дама на лексусе поняла, что происходит, тут же начала орать и обзывать нас. Я ей сказал: «Девушка, мне нужно накачать только одно колесо. Вы же не против?» Мужчина на BMW поблагодарил меня и уехал. А я медленно собрал компрессор, положил его в багажник, сел в машину и включил музыку. И все это время дамочка не могла выехать. © turtlesh0es / Reddit