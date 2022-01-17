14 случаев, когда люди хотели как лучше, но опять не получилось

«Инициатива наказуема» — достаточно спорное утверждение, но ведь в жизни порой именно так и происходит. Решишь что-то поменять или доброе дело сделать, а оно тебе же боком и выйдет. В такие моменты становится обидно до слез.

Мы в AdMe.ru уверены, что не стоит расстраиваться, ведь такие случаи, скорее всего, исключение из правил.

Подогнали мне коробку сникерсов. Взял 3 штуки на работу и без задней мысли раздал женщинам: девочке на ресепшен, бухгалтеру и уборщице. Часа через 2 ко мне подошла бухгалтер, молча положила сникерс на стол и ушла. Написал ей, мол, что за выходка. А она выдала, что не надо ей и уборщице одинаковые шоколадки дарить и вообще она оскорблена до глубины души, и за зарплатой мне теперь последним приходить. © AliceDrake / Pikabu

Вспоминаю, как я съехала со своей первой квартиры. Я тогда оставила коробку шоколадных конфет и хороший кофе в качестве подарка, и с меня взяли £ 20 за вывоз оставшихся личных вещей. © becca__lr / Twitter

Как-то в магазине бабуле передо мной не хватило денег на творожок. Так она и ушла, а я долго ругала себя за то, что не помогла. И вот настал день — опять старушка в очереди чуть не плачет. Я плечи расправила, карту приложила. Старушка поблагодарила и испарилась. А потом кассир грустно сказала, что эта бабушка здесь каждый день такую сцену исполняет и все ведутся. Короче, так я и не закрыла свой бабушковый гештальт. © Percortesia / Pikabu

Организовал бесплатное занятие для студентов и накупил кучу пиццы, но никто не пришел. © MarkLeuchter / Twitter

Заметила, что арендодатель стал ночевать в помещении. Выглядит плохо, нечесаный, небритый, помятый, по вечерам ест фасоль из банки. Подумала, мало ли что в жизни случилось, вечером занесла по-соседски еду, оставила. Теперь получаю знатных люлей от его жены. Оказалось, что он туда своих любовниц водил. Вот только попало мне. Принесла, блин, супчик. Сижу без помещения, замки сменили, оборудование не вернули. Вот так делай людям добро. © Подслушано / Ideer

Как-то дедушка с бабушкой готовились к перелету и завели разговор о том, что будет, если кто-то из них погибнет. Я и выпалил: «Надеюсь, вы умрете вместе!» Вообще я имел в виду, что в таком случае ни одному из них не придется переживать утрату, но они поняли это совсем иначе. © DivisiveDuck / Reddit

Уехала в Москву на операцию, все свои украшения положила в пластиковую банку от витаминов и поставила на тумбочку. Потому что никакому воришке и в голову не придет, что они в банке от витаминов у всех на виду. Вернулась домой через месяц, как раз накануне Нового года, решила сделать уборку. Взяла банку, смотрю: просроченные витамины, ну и выкинула в мусор. Дошло где-то через неделю. Операция прошла удачно, этим себя и успокоила. © Вера Манагарова / Facebook

Учился в 10-м классе, моя одноклассница впервые выпрямила свои кудрявые волосы. Мы с ней отлично ладили, так что я без задней мысли подошел и сказал что-то вроде: «Волосы выглядят круто, делай так почаще!» Она страшно на меня обиделась, а потом рассказала всем девчонкам, и они меня ненавидели весь день. Почему-то мой комплимент показался им оскорбительным. © Unknown author / Reddit

Вот правильно говорят, что инициатива наказуема. Приехала к маме на дачу осенью, там за домом есть участок, поросший густой травой. Схватила грабли, решила его расчистить. Поработала, устроила перерыв и снова шла за граблями, как вдруг получила удар между глаз такой силы, что рухнула в траву. Кое-как встала и получила второй удар теми же граблями. Выкатывалась оттуда как боец с поля боя и с синяками под глазами. © Лариса Печинская / Facebook

Когда сын был маленьким, занимался фигурным катанием. Был у него индивидуальный тренер, пожилой дядечка. Работал он с утра до вечера с такими детьми.

Однажды наша бабушка испекла торт и дала нам с собой кусок, чтобы тренеру отвезли. Мы отвезли, отдали, сказали, что от бабушки нашей. А вечером после тренировки в раздевалке увидели этот кусок торта в урне. Было почему-то обидно. © Подслушано / Ideer

Однажды наша бабушка испекла торт и дала нам с собой кусок, чтобы тренеру отвезли. Мы отвезли, отдали, сказали, что от бабушки нашей. А вечером после тренировки в раздевалке увидели этот кусок торта в урне. Было почему-то обидно. © Подслушано / Ideer У нас была горничная, и родители не особо ей доверяли. Вот я и решила спрятать от нее мамины украшения. Долго рассказывать, но в итоге горничную уволили из-за этих украшений. © Ntn-in-Life / Reddit

Компания наша ввела новую программу: когда назначаешь клиенту встречу, ему автоматически отправляется сообщение: «Уважаемый Иван Иванович, ждем вас по адресу такому-то в 10:30». Но количество встреч не увеличилось, а резко уменьшилось. Стали разбираться. Выяснилось, что клиенты не всегда представлялись во время первого посещения и мы их вбивали в базу как могли. Так что им рассылались сообщения типа «Уважаемый Толстый на „лексусе“, ждем вас по адресу...» © AlekseyKud1 / Pikabu

Плакат для потерявшихся детей в метро приклеен на высоте около 2 м.

Шел по улице, и тут какой-то парень попросил подать мелочи. Он держал в руке стаканчик, ну я и положил туда деньги, причем не мелочь, а 3 купюры. Только вот в стакане у него был напиток, и деньги промокли. © squreky / Reddit

У папы на работе ходил вечно голодный сотрудник в фуфайке. Говорил, что мама в селе сильно болеет. И вот на его день рождения коллеги купили ему новую фуфайку. А старую — в промышленную печь, пока он мылся после смены. Он вышел из душа, упал на пол, завизжал и заорал. Оказалось, у него в старой фуфайке около ₽ 16 тыс. зашито было. © Ната Икра Красная / Facebook

На прошлый Новый год муж предложил пригласить домой коллегу, которой негде и не с кем было отмечать. А мы одни, вместе вроде как и веселее. Я ее шапочно знала, девочка хорошая, оттого пустила с удовольствием. Она и с готовкой помогла, и подарки мне и детям принесла. Так и отмечали втроем плюс наши дети. Через 2 недели после ссоры муж ушел к ней. Позже вернулся, но семья рушится до сих пор. Вот такая хорошая девочка. © Подслушано / Ideer