14 ситуаций, когда люди видели что-то настолько редкое, что аж дышать переставали
Сегодня мы окружены огромным количеством информации. Кажется, мы видели все и больше ничто не способно нас впечатлить или удивить. Однако герои нашей статьи помогут вам понять, что видели вы далеко не все, ведь им посчастливилось столкнуться кое с чем, что редко встретишь в повседневной жизни.
Мы в AdMe.ru отыскали 14 редких совпадений, явлений и находок, которые люди выложили в интернет, и хотим показать их вам.
1. «Мои руки после мытья посуды в течение 20 минут»
2. «Гриб Иудино ухо и правда выглядит как ухо!»
3. «Колибри засекла меня, снимающего это фото»
4. «Ухо леопардового геккона»
5. «Я разбила яйцо, а внутри оказалось еще одно»
6. «Из этого опавшего листа стало прорастать новое маленькое растение»
7. «Листья-скелеты с лимонного дерева»
8. «Иногда, когда куры откладывают яйца, на последнем этапе что-то идет не так и получается „желейное“ яйцо — яйцо без твердой скорлупы»
9. «Мама встретила человека с точно такой же татуировкой, как у нее, только в зеркальном отображении»
10. «Оранжевый огурец из родительского огорода»
11. «Я увидел 4 поколения Honda Civic в порядке их возраста, все белые»
12. «Кусок стены, отшлифованный морем»
13. «Идеальная снежинка упала на мой рукав сегодня утром»
14. «Вы только посмотрите на эти глазенки из раковины»
Вам случалось увидеть что-то редкое или необычное? Вы засняли этот момент?
Фото на превью buterbetterbater / Reddit
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