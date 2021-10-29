14 ситуаций, когда люди видели что-то настолько редкое, что аж дышать переставали

Сегодня мы окружены огромным количеством информации. Кажется, мы видели все и больше ничто не способно нас впечатлить или удивить. Однако герои нашей статьи помогут вам понять, что видели вы далеко не все, ведь им посчастливилось столкнуться кое с чем, что редко встретишь в повседневной жизни.

Мы в AdMe.ru отыскали 14 редких совпадений, явлений и находок, которые люди выложили в интернет, и хотим показать их вам.

1. «Мои руки после мытья посуды в течение 20 минут»

2. «Гриб Иудино ухо и правда выглядит как ухо!»

3. «Колибри засекла меня, снимающего это фото»

4. «Ухо леопардового геккона»

5. «Я разбила яйцо, а внутри оказалось еще одно»

6. «Из этого опавшего листа стало прорастать новое маленькое растение»

7. «Листья-скелеты с лимонного дерева»

8. «Иногда, когда куры откладывают яйца, на последнем этапе что-то идет не так и получается „желейное“ яйцо — яйцо без твердой скорлупы»

9. «Мама встретила человека с точно такой же татуировкой, как у нее, только в зеркальном отображении»

10. «Оранжевый огурец из родительского огорода»

11. «Я увидел 4 поколения Honda Civic в порядке их возраста, все белые»

12. «Кусок стены, отшлифованный морем»

13. «Идеальная снежинка упала на мой рукав сегодня утром»

14. «Вы только посмотрите на эти глазенки из раковины»