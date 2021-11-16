14 родственников, которые откалывают такое, что терпения нужны вагон и маленькая тележка
Есть расхожее выражение — «семью не выбирают». И наши сегодняшние герои понимают всю безысходность этой фразы, когда их родственники откидывают такие фортели, что хоть беги от них сломя голову.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем, как могут чудить родные. Поэтому с радостью прошлись по всему интернету и наскребли очередную порцию их ярких выходок.
- Мне на 14 лет любимая (без сарказма) бабуля подарила футболку вырвиглазной расцветки, всю усыпанную стразиками. Я такое обычно не носила, но месяц спустя поддалась на уговоры мамы и надела это чудо китайской промышленности к бабуле в гости. Сделать приятное и все такое. Первое, что она мне сказала: «Оля, где ты выкопала этот кошмар со стразиками?» © Unknown author / Bash.im
- Невестка настойчиво зовет в гости, а стоит нам прийти, со словами «Да чайник, в принципе, только закипел!» хлебосольно заливает пакетики едва горячей водой. Раз попила эту фигню, второй. На третий сама молча нажала кнопку электрочайника. Так невестка чуть ли не в слезы! Оказалось, что у нее на чайнике написано: «До 7 тыс. включений». И она серьезно эти включения считает! Очевидно, думает, что сломается ровно на 7-тысячном... © Подслушано / Ideer
- Мать моей подруги думает, что драконы реально существовали, потому что она видела их в какой-то псевдодокументалке про викингов. Аргумент у нее был такой: «Если они не были настоящими, тогда как создатели сделали с ними видео?» Когда ей сказали, что фильмы ненастоящие, а подобные кадры постоянно искусственно создаются, она использовала старое доброе: «Вы можете ДОКАЗАТЬ, что вокруг не было драконов? Посмотрите на кости динозавров: вы не можете утверждать, что они не были драконами!» © AnastasiaSheppard / Reddit
- Обсуждал с мамой идеальные дома будущего и сказал, что мне хотелось бы видеть в них солнечные батареи или ветряные турбины. Она начала ворчать, а затем спросила: «Ты действительно хотел бы жить под этими панелями, зная, что вся эта электромагнитная радиация просто капает на тебя?» © can_u_tell_its_me / Reddit
- Мой отец считает, что никто не любит блондинок, просто потому что они не нравятся лично ему. Разубедить невозможно. Нет, он не шутит. Это не единственная логическая ошибка, за которую он держится. © HarpySweeet / Reddit
- Мой папа купил крем, который нужно наносить, чтобы рассосался живот. Сказать, что было написано на этикетке? «100 % гарантированный пресс за 3 дня». © Healthy-Tangerine / Reddit
- Я ношу очки с детства. Мой отец надел свои первые очки в 60 лет. Потом примерял мои и сказал, что они плохие, потому что он в них плохо видит. И добавил, что я должен выбросить их и взять хорошие, как у него. © Zarfit / Reddit
- Когда моему ребенку было около 1,5 месяцев, скинула я своей крестной видео, где он улыбается и агукает. На следующий день звонит мама:
— Ты больше ей не скидывай видео, ладно?
— А что случилось?
— Я думала, она порадуется, а она: «Ну конечно, он у вас там и агукать, и улыбаться будет, и много чего еще делать. Она (то есть я) в декрете все время ему уделяет, а не за скотиной ухаживает и не в поисках мужа бегает. У нее-то есть время на это».
И все это было совсем не добрым тоном сказано. Меня это повеселило. Я привыкла к токсичным родственникам, а маму это расстроило. © Katerinka6 / Pikabu
- Дело было в детстве. Смотрим телек, вдруг отключают электричество. Папа говорит моей старшей сестре: «Ну раз делать нечего, хоть пропылесось». Она достала пылесос, собрала и щелкает кнопкой в недоумении... А в это время из соседней комнаты сквозь смех папино «Вжу-у-у-у-у-у». © puhlenkiy / Pikabu
- Папа некоторое время гостил у моего брата. Когда отец уезжал, брат был на работе, а нужно было оставить ему деньги. Папа деньги хорошо спрятал (видимо, от возможных грабителей) и добросовестно написал записку, оставив ее на самом видном месте — на столе у входа. В записке было 3 слова: «Деньги под телевизором». © Elenstvoboom / Pikabu
- Свекровь работает заведующей в детском саду. Недавно говорит:
— Перестала питаться на работе: от пищи в садике изжога. Там много жирного, пережаренного. Вредно.
— А как дети это едят? — удивляюсь я.
— Ну они же молодые, желудки у них еще здоровые, им-то что. © pishchevaya.soda / Pikabu
- Уезжаем в отпуск за границу. Тещу познакомили со скайпом. Мол, по мобильнику нам ей звонить дорого, а по скайпу можем спокойно общаться. Теща все поняла, но предупредила: «Только вы сначала мне позвоните, чтобы я этот ваш компьютер со скайпом включила. Что ж, он мне целыми днями свет жечь будет, что ли?» © Unknown author / Bash.im
- Жила в провинции как нормальный человек: в квартире одна семья. Переехала в большой город, а тут толпа: тетки, дядьки, сватьи, сестры... 8 человек в одной квартире. Жених позвал жить к себе и не сказал, что живет не один. На 2-й день я спросила: «А когда все уйдут?» — думала, они знакомиться приехали. Я в шоке. Теперь я 9-я в квартире. © Подслушано / Ideer
- Лежим с мужем в кровати, уже засыпаем. Мои ноги согнуты в коленях и находятся на уровне рук любимого. Тут он начинает энергично тереть руку об мою ногу. На вопрос, что он делает, получила ответ: «Рука чешется, об твою щетину хорошо получается почесать. Всегда так делаю». © Подслушано / Ideer
А как чудят ваши родные?
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