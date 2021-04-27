14 работников общепита, которые ежедневно приходят не на работу, а на краш-тест собственных нервов

Один из наших поваров использовал одни и те же щипцы для сырой курицы, говядины, морепродуктов и готовой пищи. Он полоскал эти щипцы в дезинфицирующем растворе, который выглядел как суп, поскольку он никогда его не менял, утверждая, что с ним все в порядке. Когда я сделал ему замечание, он сказал мне оставить его в покое. Жалобы руководству тоже ни к чему не привели. © bigeddiespaghetti / Reddit

Один клиент хотел чизбургер «пожирнее». Лучший способ сделать такой — это кинуть котлету прямо на булочку после приготовления, не сливая лишний жир. Сделал. Парень отправляет его обратно, мол, «недостаточно жирно». Делаю то же самое, но при этом еще и не собираю лишние соки вокруг гамбургера лопаткой по готовности. Булочка уже довольно мокрая. Парень опять отправляет его обратно, и я начинаю раздражаться, потому что отстаю по графику. Положил бургер на гриль, пропитал булочку жиром, пока она не начала разваливаться. И еще ложкой сверху полил жиром. Это чудовище представляло собой неаккуратное влажное месиво. Но я не остановился на этом и вдобавок взял остатки жира, слил в чашку и выдал официанту. Клиенту понравилось. Он захотел увидеться со мной лично, поблагодарил и сказал, что дополнительная чашка жира была гениальной задумкой. Клиент всегда прав, да? © milky_moomerz_bf / Reddit