14 работников общепита, которые ежедневно приходят не на работу, а на краш-тест собственных нервов
Для большинства из нас поход в кафе или ресторан — это пара часов комфорта и отдыха. А для сотрудников заведений мало того что работа, так еще и не всегда приятная. Ведь порой попадаются клиенты (и коллеги), от которых так и хочется взвыть.
AdMe.ru верит, что среди наших читателей исключительно лапушки, которые и мухи не обидят. А вот о работниках и гостях, которые не отличаются особой «пушистостью», поведали пользователи сайта Reddit.
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Работал в пиццерии. Порой клиенты делали крайне странные заказы. Один человек хотел, чтобы куриные ножки были более хрустящими. Он продолжал отправлять их обратно, пока те не обуглились. И вот тогда он наконец-то решил, что они идеальны. А еще одна женщина попросила перемолоть ее пасту в блендере, потому что после болезни она не могла нормально есть. © Abyssal_Groot / Reddit
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Работал в популярной сети ресторанов быстрого питания. Как-то помогал навести порядок после смены и увидел, как женщина со шваброй взяла сковородку и начала ее этой шваброй мыть. У меня челюсть отвисла. Пошел и сказал об этом менеджеру, а та ответила мне, что это самый быстрый способ отмыть сковородку. И наорала на меня за то, что я лезу не в свое дело. © StellaLuna914 / Reddit
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Когда люди просят еду поострее, кухонный персонал превращается в злых гениев. Один парень заказал очень острые крылышки. Я передал это пожелание кухне. Понятия не имею, что они делали, но запах соуса обжигал мне нос и заставлял глаза слезиться, когда блюдо вынесли. Клиент так и не смог доесть все до конца. © SailorSpoon11 / Reddit
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Меня довольно часто просили сделать «пиццу со всеми начинками», и я спокойно уточнял, чего конкретно клиентам хотелось бы на самом деле. Обычно это была просто пицца «делюкс». Пока однажды не пришел парень, который заказал именно «все начинки», а затем начал грубить, когда я стал его расспрашивать. Я рассказал об этом боссу, а тот улыбнулся и попросил вынести клиенту «пиццу со всем». Я вынес. Клиент взбесился и потребовал менеджера. Мой менеджер поддержал меня и выписал парню счет на кругленькую сумму. Тот отказался платить, и мы вызвали копов. Надеюсь, ему понравилась пицца с моллюсками, ананасами, курицей баффало, брокколи, анчоусами, зелеными оливками, сливочным сыром, цветной капустой, халапеньо и креветками... © anix421 / Reddit
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Работал в закусочной. Готовил куриные грудки для наших гамбургеров и уронил лоток, на котором их было штук 50. Они скользнули прямо под гриль — самое грязное место во всем ресторане. Мой босс увидел это. Попросил меня все собрать, промыть водой и засунуть обратно в холодильник. © d0rf47 / Reddit
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Я видел, как официант наливал апельсиновый сок, делал большой глоток, основательно прикладываясь губами к стакану, доливал еще сока и нес к столу. © RegulatoryCapturedMe / Reddit
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Один из наших поваров использовал одни и те же щипцы для сырой курицы, говядины, морепродуктов и готовой пищи. Он полоскал эти щипцы в дезинфицирующем растворе, который выглядел как суп, поскольку он никогда его не менял, утверждая, что с ним все в порядке. Когда я сделал ему замечание, он сказал мне оставить его в покое. Жалобы руководству тоже ни к чему не привели. © bigeddiespaghetti / Reddit
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Один клиент хотел чизбургер «пожирнее». Лучший способ сделать такой — это кинуть котлету прямо на булочку после приготовления, не сливая лишний жир. Сделал. Парень отправляет его обратно, мол, «недостаточно жирно». Делаю то же самое, но при этом еще и не собираю лишние соки вокруг гамбургера лопаткой по готовности. Булочка уже довольно мокрая. Парень опять отправляет его обратно, и я начинаю раздражаться, потому что отстаю по графику. Положил бургер на гриль, пропитал булочку жиром, пока она не начала разваливаться. И еще ложкой сверху полил жиром. Это чудовище представляло собой неаккуратное влажное месиво. Но я не остановился на этом и вдобавок взял остатки жира, слил в чашку и выдал официанту. Клиенту понравилось. Он захотел увидеться со мной лично, поблагодарил и сказал, что дополнительная чашка жира была гениальной задумкой. Клиент всегда прав, да? © milky_moomerz_bf / Reddit
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Однажды женщина попросила воды с дольками лимонов, и я принес ей их 5 штук. Но она потребовала больше. Поэтому я притащил ей обеденную тарелку с кучей лимона и взял с нее денег как за лимонад. © KrakenWarg / Reddit
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Одна покупательница грубо отчитывала меня перед всем рестораном за то, что я не обслуживал ее быстрее других. У меня был полный завал, но справлялся я неплохо: все получали еду и напитки вовремя и с улыбкой. Эта дама сказала: «Если ты не можешь справиться с такой простой работой, как эта, то ты настоящий неудачник». Я предложил бесплатные чипсы и сальсу в качестве компенсации за «задержку». Она согласилась, сказав: «Надеюсь, вы принесете их до завтра». Я немедленно взялся за заказ, но споткнулся и упал, облив ее белый свитер сальсой. Это было восхитительно. © JeffersonFriendship / Reddit
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Работал в ресторане быстрого питания в очень маленьком городе, где все друг друга знали. Всякий раз, когда одной коллеге не нравился конкретный человек, она делала все возможное, чтобы увеличить количество калорий в заказе. Если в блюде был майонез, она советовала добавить еще. Если в заказе был картофель фри — предлагала добавить еще картофеля, газировки или мороженого большего размера, сыра и так далее. Все это для того, чтобы хоть немного сделать неугодных клиентов полнее. Было весело наблюдать за этим ритуалом. © flexibledoor64 / Reddit
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Много-много лет назад, когда я был бариста, если кто-то был очень грубым, я готовил для него напиток без кофеина. © joemondo / Reddit
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Работал в пиццерии. Покупательница пожаловалась на то, что ей доставили «ледяную» пиццу. Она хотела еще одну, но уже горячую и свои деньги в придачу. Менеджер неохотно сделал то, о чем она просила. Он даже сам принялся за готовку. Но при этом бросил тесто на землю потоптал его ботинками и только потом начал готовить. К счастью, этот человек больше не занимается кулинарией. © DropmDead / Reddit
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Однажды вечером какая-то дама прокляла меня по телефону за то, что в ее пицце с курицей баффало не хватало острого соуса. Я сказал ей, что мы доставим ей новую. Рассказал повару. Он снял крышку с бутылки соуса и полностью вылил ее на новую пиццу. © forever_a10ne / Reddit
А какие истории о нелегких буднях сотрудников ресторанов вы знаете?