14 примеров всех тех прелестей отношений, от которых не застрахован никто

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Любовь — это прекрасно, но, когда пара встречается довольно долго, не обходится без недоразумений, смешных моментов и всех тех сюрпризов, которыми так богата наша жизнь. Некоторые влюбленные находят в себе силы не потерять чувство юмора и сохранить семью, а мы только можем взять с них пример и улыбнуться.

Мы в AdMe.ru долго смеялись над всеми теми забавными ситуациями, которые не понаслышке знакомы каждому из нас.

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До свадьбы остаются считаные дни, подготовка идет полным ходом. Беру рубашку, включаю утюг. Девушка (жена), увидев всю эту картину, вырывает ее из рук. Д.: «Ты что творишь?» Я: «Погладить хотел». Д: "Забудь! Ты женатый человек! (Нежно целует в щеку и заканчивает то, что я начал.) Прошло 5 лет, но я так и не забыл тот ЕДИНСТВЕННЫЙ раз, когда мне погладили рубашку. © Bochka74

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Сидим у тещи на даче, дача на берегу Волги. Жена мне говорит: «Там какой-то странный рыбак на берегу сидит. Похоже, новичок». (Честно говоря, там, где он сидел, никогда толком и не клевало.) Думаю, пойду дам совет, подскажу рыбные места, где можно нормально посидеть.

Подхожу, говорю, мол, так и так, здесь рыбы нет и так далее...

Он мне в ответ: «Дружище, это не важно. Важно, что здесь нет тещи, жены и детей». © tatmachok

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Эта история произошла с нашей семьей. Было это давно, лет 25 назад.

Отец уехал в командировку на неделю. Должен вернуться, условно говоря, в понедельник, а сейчас четверг. Время — часов 12 ночи. Мы все спим. Мы — это моя мама и я с братом. Звонок в дверь. Мама (очень большая трусиха) метрах в трех от двери тихонько спрашивает: «Кто там?» «Откройте, милиция», — ответил папа.

Мама испугалась, не узнав голос родного человека, и побежала на балкон. Балконы были смежными с соседскими. Видя, что соседи не спят, стучится к ним в окно и просит главу соседского семейства перелезть к нам: маме срочно понадобился мужской голос. Напоминаю, на дворе ночь, мама в ночнушке, сосед в одних трениках. В общем, перелез сосед к нам, подходит к двери и грозным голосом: «Кто?» За дверью отец поник, понимая, что это конец супружеской жизни, спокойно так говорит, чтобы впустили домой. Сосед, естественно, узнал голос моего папы и спокойно открывает дверь. Далее немая сцена. Сосед довольный, что все закончилось благополучно, а мой папа не понимал, что надо делать, что говорить, как вообще поступать — убивать обоих или просто собрать вещи...

Жена соседа, увидев в глазок входной двери, что все хорошо, открыла дверь со словами: «Саш, как ты нас всех напугал!» И только после этого мой папа понял, в чем дело, сразу заулыбался и расцвел.

Только потом до всех дошло, что если бы соседки — жены соседа — не было дома в эту ночь, то разрушились бы две семьи. Но в стрессовой ситуации никто не подумал, что наш сосед все это мог сделать и из своей квартиры, открыв свою входную дверь.

Вот так бывает. © deniszyuzin

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Зашли с женой в магазин нижнего белья.

Жена: «О, трусики, всего 500 рублей».

Выбрала себе пару штук, предложила купить и мне мужские. Пошли смотреть.

«Ого, 500 рублей? А вон там есть со скидкой за 300».

То есть для себя 500 рублей — это не дорого, а для меня — это «ого». © Manifest1980

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Жена у меня все-таки такая зайка. Поехали с ней на рыбалку впервые за много лет. Сегодня утром просыпаемся в палатке, она мне: «Слышишь, такой звук, как будто медвежонок рычит?!» А я прислушался — и слышу, кого-то откровенно тошнит. Нет, говорю, это какое-то другое животное. © bozia

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А что вам показалось самым жизненным?