14 примеров того, как нас обманывают идеальные фото в соцсетях

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Большинство интернет-пользователей грешат преувеличением. И если в соцсети «ВКонтакте» собираются люди, уставшие от жизни и работы, чтобы поныть о том, кому тяжелее, то Instagram — совсем другое «место». Это планета успешных и счастливых людей, красочных путешествий, дорогих покупок и стройных фигур.

AdMe.ru отыскал фото «закулисья» распрекрасных снимков в соцсетях. Оказывается, безоговорочно верить всему увиденному в интернете по меньшей мере опрометчиво.

1. 3-минутная фотосессия на телефон и 3 фильтра в приложении

2. Король дороги

3. Все дело в правильном ракурсе

4. Модный фестиваль в инстаграме и в жизни

5. Главное — поддержка

6. Собака снимок не испортит

7. Слегка добавили яркости

8. Когда начинается лето, мы видим это в каждом третьем инстаграме

9. Процесс нанесения макияжа всегда заканчивается одинаково

10. Единороги бывают коварными

11. Все хотят сделать фото в лавандовом поле

12. Яркие города могут оказаться не такими уж и яркими

13. На борту частного самолета

14. Модный завтрак

А вы редактируете свои фотографии в соцсетях? Стараетесь ли выглядеть на них лучше?