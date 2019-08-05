14 примеров того, как нас обманывают идеальные фото в соцсетях
Большинство интернет-пользователей грешат преувеличением. И если в соцсети «ВКонтакте» собираются люди, уставшие от жизни и работы, чтобы поныть о том, кому тяжелее, то Instagram — совсем другое «место». Это планета успешных и счастливых людей, красочных путешествий, дорогих покупок и стройных фигур.
AdMe.ru отыскал фото «закулисья» распрекрасных снимков в соцсетях. Оказывается, безоговорочно верить всему увиденному в интернете по меньшей мере опрометчиво.
1. 3-минутная фотосессия на телефон и 3 фильтра в приложении
2. Король дороги
3. Все дело в правильном ракурсе
4. Модный фестиваль в инстаграме и в жизни
5. Главное — поддержка
6. Собака снимок не испортит
7. Слегка добавили яркости
8. Когда начинается лето, мы видим это в каждом третьем инстаграме
9. Процесс нанесения макияжа всегда заканчивается одинаково
10. Единороги бывают коварными
11. Все хотят сделать фото в лавандовом поле
12. Яркие города могут оказаться не такими уж и яркими
13. На борту частного самолета
14. Модный завтрак
А вы редактируете свои фотографии в соцсетях? Стараетесь ли выглядеть на них лучше?
Фото на превью BEAUTIESHADES / twitter