14 уловок маркетологов, которым явно неведомо чувство стыда
На какие только уловки ни идут производители, чтобы сэкономить как можно больше. Но иногда это бывает даже чересчур. В этой статье мы покажем вам наиболее наглядные примеры того, как упаковка может быть обманчива. Так что будьте бдительны.
AdMe.ru предлагает познакомиться с вопиющими примерами смекалки, граничащей с обманом.
14. Когда вид сзади существенно отличается от вида спереди
13. Ну как так можно-то?!
12. Чего уж мелочиться, можно было и 70 % поставить
11. 12 мини-роллов, здорово... ЧТО?!
«Их будет 12, если разрезать каждый на 4 части».
10. Когда упаковка так многообещающа, а сыра кот наплакал
9. Создателей этой упаковки вдохновила матрешка
8. Мы так и не поняли, зачем две другие ячейки
7. Лосось-невидимка?
6. Прямо скажем, так себе конфетка
5. Ну неужели доложить 4 печенюшки так уж сложно
4. В середине пластилин для очень ленивых?
3. Еще один пример чудо-упаковки
2. От Нутеллы, мы этого не ожидали
1. Да, стекло мне нужнее, чем духи...
А вы сталкивались с такими примерами маркетингового обмана?
Фото на превью frostcaster147 / reddit