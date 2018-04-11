14 уловок маркетологов, которым явно неведомо чувство стыда

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На какие только уловки ни идут производители, чтобы сэкономить как можно больше. Но иногда это бывает даже чересчур. В этой статье мы покажем вам наиболее наглядные примеры того, как упаковка может быть обманчива. Так что будьте бдительны.

AdMe.ru предлагает познакомиться с вопиющими примерами смекалки, граничащей с обманом.

14. Когда вид сзади существенно отличается от вида спереди

13. Ну как так можно-то?!

12. Чего уж мелочиться, можно было и 70 % поставить

11. 12 мини-роллов, здорово... ЧТО?!

«Их будет 12, если разрезать каждый на 4 части».

10. Когда упаковка так многообещающа, а сыра кот наплакал

9. Создателей этой упаковки вдохновила матрешка

8. Мы так и не поняли, зачем две другие ячейки

7. Лосось-невидимка?

6. Прямо скажем, так себе конфетка

5. Ну неужели доложить 4 печенюшки так уж сложно

4. В середине пластилин для очень ленивых?

3. Еще один пример чудо-упаковки

2. От Нутеллы, мы этого не ожидали

1. Да, стекло мне нужнее, чем духи...

А вы сталкивались с такими примерами маркетингового обмана?