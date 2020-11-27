14 примеров, как можно вмиг перестать откладывать жизнь на потом и что из этого выходит

Мой отец переезжает. И вот, разгребая очередной шкаф в гараже, мы находим 2 коробочки со столовым серебром. Эти ложки и вилки остались еще от бабушки с дедушкой, и ими никогда не пользовались. Я с его разрешения забрал весь набор себе. И теперь по утрам я мешаю кофе витой ложечкой с гравировкой в виде цветка. И прямо ощущаю этот укоризненный взгляд бабушки в спину. © dabilka / Pikabu