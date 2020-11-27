14 примеров, как можно вмиг перестать откладывать жизнь на потом и что из этого выходит
У многих из нас есть вещи, которые ждут «того самого случая», когда их наконец-то можно будет использовать по полной. Некоторые хранят приданое до свадьбы, другие покупают одежду на вырост или в надежде на то, что когда-нибудь похудеют. А кто-то просто ищет подходящий повод, чтобы выгулять праздничные туфли. А если попробовать иначе?
Мы в AdMe.ru разыскали тех, кто поборол синдром отложенной жизни и научился жить здесь и сейчас.
- Помню один из самых счастливых дней детства. Были 90-е, мне лет 8. Пришли с мамой в гости к ее знакомым, а у них весь сервант заставлен модельками машинок. Я завис возле него с открытым ртом. На удивление, мне разрешили их все достать и немного и очень аккуратно поиграть. Жаль, что я не писатель и не могу передать тех чувств, которые я испытывал, когда доставал их все из коробочек и рассматривал, открывал все дверцы, катал по ковру. © PikaS*** / Pikabu
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Мой отец переезжает. И вот, разгребая очередной шкаф в гараже, мы находим 2 коробочки со столовым серебром. Эти ложки и вилки остались еще от бабушки с дедушкой, и ими никогда не пользовались. Я с его разрешения забрал весь набор себе. И теперь по утрам я мешаю кофе витой ложечкой с гравировкой в виде цветка. И прямо ощущаю этот укоризненный взгляд бабушки в спину. © dabilka / Pikabu
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Делали ремонт у родителей жены. Теща из шкафа достала НОВЫЙ утюг. © hramoy / Pikabu
- Сосед моей бабули через дом дядя Гена — вот кто был ходячим девизом «Живем здесь и сейчас». Новое белье дочка привезла — сразу стелил, в шкаф не пихал. Лопата с тяпками появилась — тут же наточил, на черенки насадил — и в работу. И так со всем. Был у детей в городе, погостил и на рынке приметил костюм. Купил с мыслью «в последний путь». А через 2 дня уже в этом костюме щеголял. На вопросы отвечал просто: «Хороший пинжак, для того чтобы моль кормить!» © mario1205 / Pikabu
- Как-то раз я купила всяких сладостей, вкусного чаю и нагрянула к подруге. Она обрадовалась, начала стол накрывать в гостиной. Решили заодно достать сервиз из немецкого фарфора XIX века. Налили чаю, сидим, болтаем. И вдруг началось землетрясение, стенка рядом с нами ходуном пошла и сказала «до свидания» вместе со всем в ней содержащимся... кроме немецкого фарфора. Подруга говорила потом, что словно бы глаза у нее открылись. Ей даже стекла и хрусталя погибшего жалко не было. С тех пор живет сегодняшним днем, как дядя Гена. © Tell.amonet / Pikabu
- Этим летом жили в доме у мамы. Она чувствовала себя, мягко говоря, не очень и попросила в случае чего забрать себе ее чайный сервиз и кое-что из того, что осталось от бабушки. К счастью, мама в данный момент уже практически восстановилась, но сервиз ее мы достали и стали использовать по назначению. А кувшин, который бабушке подарили коллеги в 1979 году на 8 Марта, отлично подошел для компота. Когда мама вернулась домой из больницы, она продолжила пользоваться нарядной посудой. Больше не ждет «особенного дня». © Slider377 / Pikabu
- Когда учился на 3-м курсе, решил купить себе компьютер. Выбираю процессор, Pentium 4 вроде бы. Его цена — $ 200. Отец говорит: «Возьми лучше Pentium 3, он $ 100 стоит. А 4-й через годик подешевеет и будет стоить уже не $ 200, а $ 100». Хорошо, что я сообразил вовремя, что если взять сейчас 3-й за $ 100, а через год 4-й за $ 100, то я все равно потрачу $ 200, но еще и буду ждать год. Взял сразу 4-й за $ 200. © balkanaut / Pikabu
- Мы с подругой Леной с самого детства в одной деревне росли. Родители у Ленки зарабатывали больше моих, но всегда копили, деньги они имели не ради жизни, а ради накоплений. И были у Ленки 3 куклы Барби: шикарные, в пышных платьях, со сменными нарядами и туфлями, у одной даже Кен был в паре. Но на них можно было только смотреть: они стояли в серванте, в своих коробках, на самой верхней полке. В общем, время шло, мы выросли. И вот Ленка мне рассказывает, что ездили они с дочерью в нашу деревню и первым делом она достала с полки эти коробки с куклами, вытащила все и сказала дочери: «Играй!» Оказывается, она все детство хотела их хотя бы потрогать. © stepanomat / Pikabu
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Разбирали вещи в родительской квартире и тоже находили всего понемногу. Ностальгировали, вспоминали... Сервизами пользуемся. Вынули оттуда по чашке, тарелке и блюдцу на каждого из нас и периодически меняем при нанесении критического урона. © аbsentis / AdMe
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Как-то привез я из Туниса крутую халву в жестяной банке. Лежит она у меня больше двух лет, ждет момента: надо кому-нибудь подарить или сходить в гости. И сейчас я понял, что это тот самый синдром. «Не надо ждать момента, надо жить сейчас», — сказал я себе и открыл банку. © WandererRus / Pikabu
- У родителей был миксер весь побитый, кнопка включения и рычаг регулировки скоростей давно не работали. Купил им новый, но родители продолжали пользоваться тем старым, ведь «он же работает еще». Мне дали хороший совет, как это исправить. Забрал я старый миксер, чтобы «починить», а родителям велел пока временно попользоваться новым. Миксер пролежал у меня 3 месяца и ушел на помойку, о нем все забыли. Синдром отложенной жизни побежден! © Dophamine/ Pikabu
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Мое детство прошло в квартире в глубинке областного центра. Потом уехал учиться, не был там 10 лет. Мы продали эту квартиру, вчера забирал последние вещи. Нашел набор для кухни. Нам его подарили где-то в нулевых. Мама не разрешала его открывать: «Новый, только подарили. Ты что, оставим на потом». Прошло 20 лет. Вчера нашел набор и в торжественной обстановке подарил матери. © resRed / Pikabu
- Родители купили мне лет в 10–12 куртку на вырост, хорошую такую. Но спустя 20 лет мне она все еще большая, а вот мама ее на даче таскает. Мне кажется, это была какая-то многоходовочка. © Red02 / Pikabu
- Еще в 90-х, когда марка Zepter у нас только стала проклевываться, одна женщина втюхала моей маме кучу посуды. Там были 5 или 6 кастрюль, утятница, сковороды какие-то, ковшики, набор для десертов, кофейный сервиз на 6 персон и всякая мелочь. Мать вообще не готовила, но Zepter ценила на уровне яиц Фаберже. Очень долго я ее уговаривала все продать, мне это удалось. Почти вся мелочь быстро ушла, а вот набор столовой посуды подложил свинью. Спросом эта посуда, мягко говоря, не пользовалась. С год, наверное, висели объявления. Пыталась купить только одна женщина, которая просила сделать большую скидку. Но я не соглашалась. И вот как-то звонит дама, которая, как оказалось, эту посуду очень любит и коллекционирует. Приехала, посмотрела, заплатила столько, сколько я запросила, и уехала довольная. © Просто птичка / AdMe
А какие вещи у вас лежат и ждут особого случая?