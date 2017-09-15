14 примеров из жизни, когда с соседями действительно повезло
Соседи — люди изобретательные. Они общаются между собой не только словами, но и перестукиваниями, переглядываниями, пишут друг другу записки, вешают объявления, устраивают сюрпризы.
AdMe.ru решил собрать примеры бытового креатива соседей и показать, что он не имеет границ.
Мои соседи немного садисты
Соседи ушли смотреть «Оно». Будет уже темно, когда они вернутся и увидят это
Кошка моего соседа регулярно приходит и осуждает нас
Фото на превью pikabu