14 примеров из жизни, когда с соседями действительно повезло

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Соседи — люди изобретательные. Они общаются между собой не только словами, но и перестукиваниями, переглядываниями, пишут друг другу записки, вешают объявления, устраивают сюрпризы.

AdMe.ru решил собрать примеры бытового креатива соседей и показать, что он не имеет границ.