14 примеров из жизни, когда с соседями действительно повезло

Соседи — люди изобретательные. Они общаются между собой не только словами, но и перестукиваниями, переглядываниями, пишут друг другу записки, вешают объявления, устраивают сюрпризы.

AdMe.ru решил собрать примеры бытового креатива соседей и показать, что он не имеет границ.

Мои соседи немного садисты

Соседи ушли смотреть «Оно». Будет уже темно, когда они вернутся и увидят это

Кошка моего соседа регулярно приходит и осуждает нас

Фото на превью pikabu

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1 Комментарии
  • 15 сентября 2017
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  • 1322

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