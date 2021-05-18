14 причин, по которым после собеседования с вами работа стремительно уплывет из-под носа

Почти каждому в жизни приходилось проходить собеседование на работу и получить отказ или так и не дождаться звонка после интервью. На результат могут повлиять так много факторов, что иногда сложно определить, из-за чего предложения занять желаемую позицию так и не поступило.

Мы в AdMe.ru тоже не любим получать отказы и решили разобраться, по каким, порой очень неожиданным, причинам после собеседования должность достается кому-то другому. А из бонуса вы узнаете, что и получить работу можно по весьма удивительному обстоятельству.

Ваши социальные сети не производят впечатления о вас как о серьезном профессионале

Проходил собеседование на вакансию продавца в магазине электроники 3–4 года назад. Чувствую, что справился неплохо, в тот же день мне позвонили и сказали, что мой профиль в социальной сети несовместим с работой в их компании. Ищу себя в Google, и первое, что всплывает, — это ссылка на страницу Facebook. А у меня там аккаунта нет. Видимо, мне отказали, потому что у меня были одинаковые имя и фамилия с каким-то бездельником. Неважно, что мы жили в разных штатах. © natowarhead / Reddit

Работаю помощником HR-менеджера. По долгу работы зачастую провожу собеседования с разными соискателями. Молодых людей и девушек после собеседования частенько нахожу в VK. Если вижу сладенькие цитаты, фотографии в туалете, пошлятину, посты из пабликов наподобие «Брат за брата», «Я стервочка» и прочее, отказываю в приеме на работу. Не могу ничего с собой поделать. Жутко раздражают! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Вы опоздали к назначенному времени

Первое собеседование прошел успешно, поговорил с начальником отдела и главным инженером, все супер. Через день звонок: «Завтра в 10:00 сможете?» «Конечно смогу!» Приехал в 9:40, запарковался, пошел на КПП, отправили получить пропуск. В прошлый раз это заняло минуты 3, в этот раз, видимо, забыли внести в список и получал пропуск минут 10. Приехал на 10-й этаж, где был офис владельца, в 10:03. И что бы вы думали? Меня не пустили! Секретарь сказала: «Он вас не примет, так как вы опоздали. Можете подождать, но, скорее всего, вас не примут». Сначала подумал, что это шутка такая. Позвонил начальнику отдела, тот зашел к директору и вышел с удивленным лицом, сказал, что меня реально не примут. Попросил меня не отключать телефон, типа он переговорит с ним чуть позже и перезвонит. В итоге перезвонил, извинился и сказал, что на работу не возьмут! © Dolfinchik / Pikabu

По результатам просмотра резюме назначаю собеседование: в конкретное время, очень подробно объясняю, как найти бизнес-центр, в какую проходную заходить, где оформлять пропуск, не забыть с собой паспорт. Как потом найти нужный офис и кого там спрашивать. Если человек все понял и в нужное время появился на собеседовании, с ним можно иметь дело. Если за 5 минут, а то даже через полчаса после назначенного времени начинаются звонки: «Я тут у аптеки (стоянки, метро) стою, как мне вас найти?», «Я паспорт забыл, меня не пускают», «А какой номер офиса (название фирмы) вы мне говорили?», в этом случае можно смело забыть про этого кандидата, толку не будет. © PrinceOfWales / Pikabu

Вы не подготовились к собеседованию

Мой друг работает в отделе кадров. Как-то было кошмарное собеседование: кандидат не понимал, о чем идет речь, задавал всевозможные очевидные вопросы, на которые были даны ответы в объявлении о вакансии, а затем попросил использовать корпоративный принтер, потому что забыл принести свое резюме. В конце, уже понимая, что встреча провалена, кандидат совершенно серьезно спрашивает: «Поможет ли неприличная шутка?» © ololcopter / Reddit

Вы вели себя на интервью неадекватно

Однажды мы с коллегами очень дружелюбно брали интервью у парня на должность специалиста по Linux. Каждый мой вопрос он скрупулезно записывал в блокнот минуту или 2, но казалось, что целый час. Затем он отвечал 1 или 2 словами. После 4 или 5 вопросов мы заметили, что он сильно нервничает. Я предложил ему попить. Соискатель посмотрел на нас и выскочил из комнаты. Мы решили, что он сбежал, и начали подготовку к следующему кандидату. Через 15 минут он ворвался в комнату с банкой Tesco Cola (Tesco находится примерно в 3 км), взял ручку и сел, ожидая следующего вопроса. После собеседования я позвонил ему, чтобы сообщить, что мы не можем предложить ему эту работу. Он был сильно расстроен и требовал обратной связи, потому что был уверен, что успешно прошел собеседование. © heurrgh / Reddit

Проходил собеседование в одной фирме в Германии на IT-позицию, прошло отлично. Фирма находилась в новом здании техногородка, прямо у дверей фирмы остановка. Стою жду свой автобус и почему-то решил выбросить из карманов куртки все ненужное. Находясь в несколько взвинченном состоянии, вместе с ненужным выбросил в урну связку ключей. Куда денешься — полез в урну их искать. Когда нашел и обернулся, увидел, что за мной из окон наблюдает полфирмы, в том числе и менеджер по персоналу. Больше я об этой фирме ничего не слышал. © Michael Scherb / AdMe

Ваше тестовое задание не удалось

В 2012 году искала работу. После собеседования должна была выполнить тестовое задание. Отправила, но ответа не последовало. Расстроилась тогда, но не сильно. Вспомнила об этом, потому что только что случайно наткнулась на отправленный мной мейл. Он был без вложения. Я тогда даже не отправила свой тест... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Вы перепутали имя или фамилию HR-менеджера

Работаю на ресепшене в крупной западной компании. Когда на собеседования приходят фифы, коверкающие фамилии HR-менеджеров, залипающие в экран телефона при разговоре, я их сразу же палю отделу кадров без угрызения совести. Ибо первый этап интервью — это я и никакие любезности и дружелюбные улыбки не скроют натуру человека. А таких мадам на последующие интервью не приглашают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Вы не прошли «тайный тест от работодателя»

По работе приходится встречать посетителей офиса. Чаще всего люди приходят на собеседования. Выяснила, что отличным маркером адекватности человека является фраза: «Здесь вы можете раздеться». Если они тупо лыбились, хмыкали, хохмили по-гусарски и т. д., то сразу теряли несколько очков при приеме на работу. У нас с HR был условный знак, дающий понять, как отреагировал кандидат на эту простую фразу. Зачем нам люди, не умеющие себя вести в обществе. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Переехал я в большой город и стал искать работу, ходил на собеседования. Пригласили на собеседование в большую компанию с их главным HR-менеджером. Мужик оказался довольно грамотным. Но пытался подловить меня на вранье. «Вы, — говорит, — в анкете написали, что у вас 10 друзей. Вот вы сможете сейчас без запинки перечислить их по именам? А назвать полностью фамилию, имя и отчество всех десятерых? А дни рождения их вы можете вспомнить?» — интонация у него была такая, дескать, вот тут-то ты точно срежешься! 2.718 / Pikabu

Проходила интервью на должность парикмахера, спрашивают: «Как вы относитесь к рыбе, разогретой в микроволновой печи?» Оказалось, что уже несколько человек уволились, потому что главный стилист разогревал оставшуюся рыбу в комнате отдыха. © PRINCESSFANCYFARTS / Reddit

Вы скрыли правду, отвечая на вопросы интервьюера

При устройстве в компанию, где я работаю, в качестве последнего этапа собеседования люди проходят полиграф (детектор лжи). Еще те ощущения. Сидишь вся в проводах и отвечаешь на провокационные вопросы. По словам HR, полиграф не проходят 30 % людей. Правда, чаще они валятся просто на попытке скрыть даже скромные косяки. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Парень, проходивший собеседование до меня, сказал, что он свободно говорит на языке жестов. К несчастью для него, интервьюер действительно свободно владел языком жестов, и парень не получил работу. © jakenastics / Reddit

Однажды ко мне на работу дизайнером пришла устраиваться девочка, которая предварительно по телефону мне ответила, что в совершенстве знает CorelDRAW и Photoshop. Я с огромной надеждой ждала ее прихода, очень был нужен еще один опытный дизайнер. Сев за компьютер, она не смогла сделать элементарные вещи. В итоге была выгнана с позором. © Любовь Шрамко Проломова / Facebook

Пришел как-то на собеседование парень с дипломом бакалавра. Спрашиваю, какие мотивы были не продолжать учебу. А он мне: «Да знаете, у меня такая отвратная кафедра, сплошные взятки». Мол, честному человеку учиться вообще нереально, все проплаченные либо родственники. Когда он не смог решить элементарную задачку, все прояснилось.

Он же не знал, что я сама окончила обучение на этой кафедре, успешно поступила на бюджет и не заплатила за 6 лет ни одной взятки. © Deleted User / AdMe

О вас плохо отозвался предыдущий работодатель, которому HR позвонила для получения рекомендаций

Когда увольнялась с прошлой работы, мне не выплатили деньги. Как во многих компаниях, зарплата была серой — минимальный оклад и премии. Через трудовую инспекцию с боем выскребла себе компенсации за неоднократное нарушение работодателем ТК, хорошо хоть доказать удалось. Когда устраивалась в новую компанию, HR звонил на прошлую работу, где руководство поливало меня грязью (бывшие коллеги рассказывали). © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Компания не готова платить желаемый уровень зарплаты

Когда искала работу, получилась обидная ситуация с одной компанией. Мои навыки им полностью подходили, но не устраивал мой желаемый уровень зарплаты, а меня — предложенная оплата. Так и не сошлись. Прошло 3 месяца, снова пишет их HR: взяли девушку на ту зарплату, что мне тогда предлагали, она не прошла испытательный срок, недостаточно языки знает. И безумное предложение: приходи на оплату еще меньше, ты нам очень понравилась. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Вакансия инженера-электроника с оплатой 25 тысяч рублей. Прихожу на собеседование, подхожу по навыкам полностью, но начинается: предлагают оформить не как инженера, а как электрика и 17 тысяч рублей в месяц. © eelex / Pikabu

При отборе кандидатов личные мотивы оказались решающими

Работаю HR. Ищу коммерческого директора. Совершенно случайно замечаю за собой то, что ищу я его с позиции, сколько ему лет и женат ли он. Приглашаю только неженатых. Отсутствие мужчины сказывается все-таки. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Меня не взяли потому, что у меня «внедорожник, а у директора малолитражка и ему будет некомфортно смотреть, что у сотрудников машина больше, чем у него». © SergeyKG / Pikabu

Я однажды собеседовалась на работу с начальником моего предполагаемого начальника, в здании прямо напротив дома. Отлично поговорили, чувствую, что все супер. А к концу беседы прискакал мой непосредственный руководитель. За пару минут выяснил, что я живу в доме напротив, и сказал, что ни за что не возьмет меня, так как бесить его буду постоянно: он-то, видите ли, в Люберцах живет и каждый день по 1,5 часа ездит на работу. Так я лишилась работы мечты. © 5.kopeek / Pikabu

Ваш внешний вид не соответствует дресс-коду компании

Я положил утром рубашку для интервью в машину, но коллеге с нынешней работы нужно было срочно уехать и я одолжил ему машину. Пришлось идти в футболке, которая должна была быть под рубашкой. Самое неприятное обнаружилось в конце собеседования, когда я обратил внимание, что на груди красовалась надпись «Я, вероятно, вру». © jumalaw / Reddit

У меня один кандидат летом пришел просто в сланцах и шортах, больше на нем никакой одежды не было. А один на фото в резюме был на пляже в плавках. © Лилия Борисова / Facebook

Слишком хорошее резюме, и работодатель ищет подводные камни

Долго не мог найти работу, старался, учился сам. Видел много вакансий, где я подхожу по всем навыкам, кроме требуемого опыта. И вот вижу: работа в хорошей компании, опыт не требуется. Прохожу собеседование, после которого мне отказали. Причиной отказа было то, что человек без опыта работы не может столько знать, а раз об этом опыте я не сказал, значит, я что-то скрываю. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Работала коммерческим директором в крупной компании с длинным списком обязанностей и шефом, который вообще не признавал личных границ, запросто мог позвонить в 10 вечера и устроить разборки, почему упали продажи. Зарплата была хорошая, на работе все складывалось неплохо, но я уволилась, потому что устала. Начала искать работу, где было меньше ответственности, и была согласна на зарплату поменьше. Посетила, наверное, штук 20 собеседований, и почти на каждом приходилось тратить по полчаса, чтобы объяснить, почему уволилась и, главное, почему теперь претендую на должность ниже. Так и не нашла то, что искала. Опять устроилась в крупную компанию на должность директора, еще год продержалась. А потом ушла во фриланс.

Знакомая закончила университет во Франции, немного поработала там и решила вернуться на родину. Когда искала тут работу, то ее на каждом собеседовании допрашивали, почему не осталась в Париже. Никто не верил, что она просто захотела быть рядом с семьей и парнем. Большинство работодателей вообще в открытую смеялись и говорили, что знакомую, наверное, депортировали. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Ваше резюме оформлено не так, как хотел бы отдел кадров

Дело было в одном довольно крупном банке, где я фрилансил. Как-то захожу в отдел кадров — там меня до глубины души удивило следующее. Сидит девочка-практикантка перед стопкой резюме. В руках у нее линейка, которой она меряет отступы на полях и расстояние фотографии от краев листа. Те, что не соответствовали, откладывались в сторону. На мой вопрос начальнице, что, мол, это тут творится, последовал ответ в том духе, что кандидат, не подошедший серьезно к написанию резюме, и работать будет так же. «В наших делах мелочей нет!» Дело происходило в Германии. © mrAibo / Pikabu

Бонус

Я пошел на собеседование с начальником, который не задавал никаких вопросов, кроме «хочешь эту работу?» Он сказал, что нанимает меня, потому что ему нравится мое имя. Я думал, что он шутит. У меня польское имя, и оно сложно произносится. Через некоторое время мы разговорились с коллегами и они подтвердили, что начальнику просто нравятся странные имена. Оказалось, у всех моих коллег тоже необычные имена. © cklareck / Reddit