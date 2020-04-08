14 правдивых историй, которые не должны были произойти по всем законам логики
Жизнь — великий режиссер, и порой с нами случаются такие вещи, которым невозможно найти рациональное объяснение. Тут и совпадение по фамилиям, и потрясающие истории знакомств, и даже мистические происшествия. Конечно же, даже в нашей обыденности всегда есть место неожиданному, что не может не радовать. Ну и немножко пугать.
Мы в AdMe.ru обожаем разыскивать подобные рассказы, ну а как к ним относиться — это дело каждого.
- Решили с другом вспомнить детство, стали звонить на незнакомые номера и гнать всякие олдскульные приколы в стиле: «Девушка, вы, случайно, не кролик? А чего уши из трубки торчат?» Через 15 минут в телеграм приходит сообщение: «Мальчик, а ты, случайно, не придурок? Тогда почему забыл, что мобилка телефон умеет определять?» А на аватарке была такая красивая девушка, что я просто поплыл... Краснел, извинялся, сыпал комплиментами и уговорил пойти со мной на свидание. На первом свидании подарил ей плюшевого кролика, на десятом — живого, а теперь нашего сына называем крольчонком. Решили, что лучше кролик будет нашим тотемным животным, а не «придурок». © «Палата № 6» / Vk
- Папа рассказал. Учился он в строительном училище, и как-то надо было к дипломной работе сделать чертеж. Естественно, попросил помочь друга за оплату. Друг обещал найти человека, который хочет заработать на этом. И вот день защиты диплома. Папа выходит, вывешивает свой чертеж. Тут лицо препода вытягивается, улыбка застывает на лице. И после выступления препод произносит: «Грех себе пятерку не поставить». © «Палата № 6» / Vk
- У моего дедушки фамилия Беда. И это еще не все... В детстве у него был одноклассник с фамилией Полбеды. Вот так сошлись Беда и ее половинка. © «Подслушано» / Vk
- 1 апреля узнала, что беременна. Перед этим — 5 лет безуспешных попыток. Любимый с первого раза не поверил — думал, разыгрываю неудачно... © «Подслушано» / Vk
- Мы с супругой познакомились на работе, завязался служебный роман. В ходе общения быстро выяснилось, что оба знаем французский, так как учились в одной и той же языковой школе. Но почему-то там наши пути не пересеклись. Затем выяснилось, что и жили мы в детстве в соседних домах. На одной и той же улице. Однако и там нам не довелось познакомиться. Это не все. Далее выяснилось, что мы ходили с ней в один садик в одно и то же время (но в разные группы). Ну и в довершение всего мы после вуза устроились работать в одну и ту же фотостудию. Там уже было просто невозможно не познакомиться. Кто-то наверху очень настойчиво пытался свести нас вместе. С четвертой попытки удалось. Сами не заметили, как влюбились. В итоге уже 7 лет живем вместе, 3 года женаты, ждем второго ребеночка. © Alexograf / Pikabu
- Вчера сварила суп с фрикадельками, вкусный. С мужем по телефону разговаривали, говорю, суп на ужин сварила. Он: «Надо купить лучок зеленый, порезать мелко — и в тарелку. Объедение будет!» Пообещала ему до магазина сбегать за луком.
Не прошло и получаса — стук в дверь. Соседка огромный пучок зеленого лука приволокла (на рынке работает, иногда чем-нибудь из фруктов-овощей угощает). Я поблагодарила, конечно, но не показала, что прифигела слегка. © SShapoKKlyaKK / Pikabu
- Начало 90-х. Нигде ничего, денег тоже не ахти, я вообще школьник еще. Засоряется ржавчиной труба, подводящая воду к сливному бачку. Надоело с ведром управляться, надо развинчивать и прочищать. Нужен ключ (не помню уже, вроде на 24). У знакомых нет, купить негде. Гуляю с собакой, размышляю, как еще можно управиться с трубой. Мимо едет ЗИЛ, подскакивает на кочке, и из кузова с грохотом вылетает какая-то железяка. Машу, кричу — водитель не видит и уезжает. Подхожу посмотреть, что это упало. Ключ 24 на 27. © Juniper / AdMe
- Самая памятная из странных историй случилась со мной давным-давно, когда еще не изобрели мобильных телефонов. Была я тогда по уши влюблена, но отношения складывались непросто, да еще и виделись мы редко, потому что жили в разных городах. Переезжать ли мне к нему, должно было решиться при следующей встрече. Он написал, что заедет ко мне примерно через неделю, возвращаясь из командировки. Жду, волнуюсь, изучила расписания поездов и самолетов. Просыпаюсь однажды утром и понимаю, что надо в аэропорт. Иду на автобусную остановку, но вдруг останавливаю такси, сама не понимая зачем, ведь времени до прибытия самолета из Владивостока еще очень много, а денег у меня мало. Приехав в аэропорт, почему-то сразу иду в зону прилета и вижу своего любимого. Он обалдел от удивления, а когда вернулся дар речи, начал допытываться, откуда я узнала, что ему придется через Хабаровск лететь и именно в этот день. А я могла только загадочно улыбаться и бормотать что-то про женскую интуицию... © Старушка-веселушка / AdMe
- Мы ехали в 3 часа ночи по безлюдной дороге. Надо же было такому случиться — прокололи 2 шины. Ехали на ободе почти с черепашьей скоростью. И нам попались парни на такой же машине, которые ехали туда же, куда и мы. В 3 часа ночи, напомню. Они с радостью поделились запаской до вечера. © Лиса Патрикеевна / AdMe
- По дороге на учебу в автобусе случайно познакомилась с попутчицей. Разговорились. Оказалось, что мы дважды тезки, у нас одинаковые имена и отчества, одна и та же дата рождения — число, месяц и год. Номера домов, где жила каждая из нас, тоже совпадали. Мы были почти одного роста и веса. Вот такое совпадение.
В детстве тоже была забавная история. Я долго выпрашивала у мамы заколку для волос
«банан» (может, кто-то помнит бум на этот аксессуар). Наконец мне его купили! Золотой, блестящий... Пошла я с подругами гулять на площадку, мы придумали кувыркаться, делать колесо и сальто. Чтобы не сломать «мою прелесть», я положила заколку на большой куст травы. Когда развлечения закончились, я не нашла ни куста, ни заколки. Мы обыскали всю площадку — и ничего! Было лето. Прошла осень, выпал снег, отгудели метели. Наступила весна. Снова девчонки пришли на ту площадку, и я вижу именно тот кустик травы, а на нем лежит мой потерянный банан. Новехонький, как будто вчера купленный! © Tanya Gorbachev / AdMe
- Я 3 года назад сидела и думала: «Правильно ли я делаю, что сюда перебралась? Надо ли мне все бросать и уезжать?» Уже вещи собирать хотела. Вдруг голос из шкафа: «Вы достигли своей цели». Я даже перекрестилась с перепугу. У меня там навигатор старый лежал, год, наверное. Разряженный, и вдруг как заговорит... © Angelina Gelja / Facebook
- Как-то ехали по трассе, был дождь с ветром, я внезапно чихнула, водитель от неожиданности ударил по тормозам, и через несколько метров впереди на дорогу свалилось дерево. © Melanta Pimkina / Facebook
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