14 правдивых историй, которые не должны были произойти по всем законам логики

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь — великий режиссер, и порой с нами случаются такие вещи, которым невозможно найти рациональное объяснение. Тут и совпадение по фамилиям, и потрясающие истории знакомств, и даже мистические происшествия. Конечно же, даже в нашей обыденности всегда есть место неожиданному, что не может не радовать. Ну и немножко пугать.