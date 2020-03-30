14 попыток познакомиться, которые должны были быть романтичными
С каждым из нас хоть раз случались нестандартные истории знакомства. Конечно, «мастерами пикапа», которые сыпят однообразными шутками, никого не удивишь. Но остались еще люди, чье искусство подкатов отличается особой оригинальностью. И не зря истории про них активно лайкают в интернете, ведь такой подход точно помогает поднять настроение.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы разбавите нашу подборку и своими историями, а пока предлагаем вам лучшее, что рассказали пользователи сети.
- Сейчас на «Открытом микрофоне» ко мне подошел парень, подарил цветок и сразу ушел. Приятно, конечно, но мне интересно, почему ушел. Со стороны выглядело так, будто он меня рассмотрел. © tanchaizer / Twitter
- Парень на улице:
— Привет, можно познакомиться?
Я думаю: «О нет!» — и закатываю штанину, демонстрируя свою волосатую ногу, надеясь, что отстанет.
Парень:
— ...
Я:
— Отпугнуть тебя пытаюсь.
Он, демонстрируя свою:
— Не на того нарвалась. © _tomato_hater / Twitter
- Помню, написал мне парень в сети, предложил познакомиться. Я согласилась. Далее диалог:
— Мне нужна серьезная девушка, которая знает, чего хочет.
— Я хочу кушать. Точно знаю, что хочу кушать, и это серьезно.
Больше он мне не писал. Почему? Я ведь знаю, чего хочу. © ol_fa_sol / Twitter
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Моя подруга недавно ехала в метро, и ей понравился сидящий напротив парень. Она воспользовалась AirDrop, нашла его инстаграм. Оказалось, что он делает пирсинг. Теперь она думает пойти проколоть себе что-то и «случайно» познакомиться. © Derbershto / Twitter
- Сегодня был лучший подкат в моей жизни. Делаю заказ в KFC, кассир спрашивает:
— У вас карта бонусная есть?
— Нет.
— А парень есть?
— Есть.
— Давайте махнемся: карту на парня.
Я в шоке. Он в шоке от того, что я в шоке, и, видимо, начиная понимать, что он только что ляпнул, дарит мне карту. © SongOfaWhale / Twitter
- Кассир в «Макдоналдсе» как-то сказал: «Ваши глаза такие же красивые, как эта картошка».
P. S. Это была картошка по-деревенски. © diana_Demiku / Twitter
- Со мной пытался познакомиться какой-то парень. А я, совсем этого не желая, по привычке продиктовала ему номер бывшего отчима, на которого до сих пор держу злость. Потом сказала, что тороплюсь, и убежала. © _tomato_hater / Twitter
- Что вы знаете о неловких ситуациях? Ко мне у метро подошел парень и говорит: «Ты так долго и пристально на меня смотрела... Я ждал от тебя каких-то действий, но ты, видимо, стеснительная. Решил сам подойти». А я смотрела не на него, а просто в никуда, задумавшись о своих проблемах. © olya_dd / Twitter
- Сейчас шел и увидел прикольную девушку с фотоаппаратом. Подошел:
— Извините, вы не снимаете мероприятия?
— Снимаю, а что?
— Тогда приходите поснимать наше первое свидание. © jewwantsmoney / Twitter
- Ко мне крайне редко подкатывают, но сегодняшний случай не переплюнет никто.
Парень:
— Красиво...
Я:
— Что красиво?
П.:
— Молчишь ты красиво. Погулять не хочешь? © rijsamurai / Twitter
А какие неординарные случаи знакомства происходили с вами?
Фото на превью _tomato_hater / Twitter