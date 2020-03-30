14 попыток познакомиться, которые должны были быть романтичными

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С каждым из нас хоть раз случались нестандартные истории знакомства. Конечно, «мастерами пикапа», которые сыпят однообразными шутками, никого не удивишь. Но остались еще люди, чье искусство подкатов отличается особой оригинальностью. И не зря истории про них активно лайкают в интернете, ведь такой подход точно помогает поднять настроение.