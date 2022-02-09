14 попутчиков, чья наглость безбрежна, как Мировой океан

Передвижение в общественном транспорте не обходится без попутчиков. А от соседства с некоторыми иногда хочется закончить путь в ту же минуту и больше из дома носа не высовывать. Одних наглецов удается поставить на место, но бывают совершенно непрошибаемые люди, чьи выходки приходится терпеть до конца.

Мы в AdMe.ru мечтаем о том, чтобы никому и никогда не приходилось сталкиваться в поездке с такими товарищами, о которых потом приходится вспоминать с содроганием.

Швеция. Поезд Гётеборг — Стокгольм. Еду на экзамен в институт и готовлюсь к нему в дороге. Рядом садится молодая девушка и начинает звонить по мобильнику. Сначала подруге рассказала все о своих отношениях с парнем, переезде на новую квартиру, о купленной мебели, потом очередь была звонить бабушке, с которой давно не разговаривала. Все тети-дяди, крестины и помолвки были перечислены, а также содержимое холодильника. Конечно, работать с таким потоком информации я не могла, и спустя полтора часа, после очередного звонка, я ей сказала: «Я думаю, что теперь знаю о вас и вашей семье все». Девушка после этого сидела тихо. © Oksana Malinin-Laihonen / Facebook

Сыну 4 года. С билетами не повезло — пришлось пилить на Урал в плацкартном. У моего ребенка книжки, раскраски, играем в слова, рифмы — делаем все, чтобы не мешать никому. В соседнем купе 2 мамаши с детьми примерно того же возраста. У детей игрушек не видела. Мамаши заняты собой. Дети их по вагону носятся, бесятся, на замечания просто молчат и глаза стеклянные делают. Когда они уже выбесили половину вагона и получили замечания от проводника, мамаши ничего умнее не придумали, как подойти ко мне и сказать ребятне: «Вот, сидите тут, с мальчиком играйте» — и мне: «Вы же за ними присмотрите?» С чего бы?! Конечно, нет. «Ну а что, вам сложно?» Сложно. © crazyEmpress / Pikabu

Запомнился один персонаж — летевший с заработков на родину из Португалии парень. Такой типичный бритоголовый пацанчик внешне и душа компании (в худшем смысле слова) внутренне. Весь полет он трындел: громко, бесцеремонно, не спрашивая о том, хотят ли с ним разговаривать. Больше всего от него доставалось пожилой паре на соседних местах — он на них попросту ложился и на ломаном португальском выяснял что-то типа: «О, а вы в Авейру бывали? О, значит, Родриго лысого знаете? Как так, бывали в Авейру и не знаете Родриго?!» Час он проспал. Думаете, это был перерыв? Нет, ему снились какие-то кошмары, и он жутко громко что-то орал. © Denys Hordieiev / AdMe

Во время рейса из Каира в Нью-Йорк рядом со мной сидела пожилая пара. Мужчина устал, его жена велела ему лечь, положив голову на мое сиденье, а ноги — ей на колени. Это было так странно! Я сказал, что мне некомфортно. Женщина начала: «Мы старенькие, это такой долгий перелет, нам тяжело». Хотел перекусить, выйти в туалет — не вышло! Наконец смирился и весь полет читал. Не знаю, бывают ли более странные ситуации. © Meghna Patel / Quora

Ехал в поезде домой и негромко слушал музыку в наушниках. А вот парень рядом транслировал музычку прямо через динамик мобильного. Хотел сделать ему замечание, но наша попутчица успела первой: «Простите, не могли бы вы выключить или использовать наушники?» Парень подчинился, и на моем лице появилось самодовольное выражение. Не прошло и 5 секунд, как та же дама хлопнула меня по плечу и сказала: «И вы тоже, молодой человек». Я удивился, но посмотрел вниз и понял, что наушники не полностью подключены к разъему и моя музыка тоже гремит. Извинился, исправил подключение и сделал еще тише. © verbal_diarrhea_guy / Reddit

В автобусе ехали с женщиной, которая все 6 часов долбила на смартфоне игрушку с громкой музычкой и победными писками в случае удачной комбинации. В ответ на просьбу убрать звук мадам сообщила, что так ей будет неинтересно, не будет того азарта. Предложила взять за € 1 у водителя наушники, даже сама готова была купить. Тетушка хищно прищурилась и сказала: «У меня от вкладышей болят уши. Вот если бы ваш мальчик отдал мне свои...» Конечно, я специально покупала сыну дорогие «уши» со всеми наворотами, чтобы чужой наглой тете было комфортнее!

Как-то с женой в Таиланде ехали в автобусе с острова в столицу. Дорога неблизкая, часов 7 езды. Места в билетах не указаны. Заняли места в середине салона и благополучно доехали до первой промежуточной остановки. Там вышли ненадолго, вещи остались на креслах. Возвращаемся — на наших местах парочка, наша ручная кладь — на их местах, в конце салона. На все вопросы — морды кирпичом. Ну да ладно, сели на их кресла, автобус вполне себе комфортабельный. И все бы ничего, но там после них остались недопитые бутылки, мятые пакетики из-под снеков и прочий мусор. Собираю все, отношу владельцам, дескать, вы забыли. Возвращаюсь на место, а они притаскивают мне все обратно! Тут я уже закипел. Отнес опять им, вывалил из пакета прямо на колени. Побурчали что-то, но угомонились. © i8086 / Pikabu

Летели с будущей женой в Таиланд из Санкт-Петербурга. Время в полете — что-то около 11 часов. Зная, что перелет будет скучным до безобразия, я взял с собой старую боевую PSP с игрой. Летим уже часов 6, наверное, я играю, жена спит. Кто-то трогает за плечо. Снимаю наушники, поворачиваюсь — женщина с соседнего ряда.

— Вы не могли бы прекратить играть?

— Слышно и в наушниках? Я сделаю потише.

— Нет, у ребенка разрядился планшет, он сидит, и ему скучно.

— Вы серьезно? Ему скучно — пусть всем будет скучно?

— Вам что, сложно?

Иронически улыбнулся, помахал пацану лет 7 рядом с ней, воткнул наушники и продолжил играть. Очень странная просьба. Ну вот вообще не понял, какой реакции она ожидала. © Eugen*** / Pikabu

Возвращалась из Флоренции, и мужчина рядом решил пообедать вяленой говядиной. У него был огромный мешок, и он ел кусок за куском. Запах заполнил салон, а он, несмотря на громкое ворчание людей вокруг, закрывающих носы салфетками, продолжал жевать. Наконец к нам подошла стюардесса, чтобы спросить, может ли она положить его еду в надежное место, пока мы не приземлимся. Она говорила вежливо, но твердо, и он нехотя отдал оставшуюся заначку. © Sylvie Aimée / Quora

Ехал в командировку в купе. За месяц купил нижнее место. Захожу в вагон, проводница мне чуть ли не с порога сообщает, что оно занято. «А на каком основании?» — «Ну там девушка. Может, договоритесь?» Захожу — место не то что занято, а застелено уже. Сидит девочка с наивно-глупой улыбкой, мол, может, уступите. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь! Покупал нижнее — значит и поеду на нижнем. Тяжелый вздох с закатыванием глаз, демонстративно и очень медленно переселилась наверх. Ни о чем не жалею, совсем не джентльмен. © KocmukF / Pikabu

Ехали с подружкой в автобусе на море. 4 часа езды. Среди пассажиров — молодая пара с пацаном, которому года 1,5 от силы, и две бабушки с внучкой, которой года 4 примерно. Все грустно вздохнули и полезли в автобус. В итоге пацан оказался просто золотым ребенком: всю дорогу молчал, иногда сосал бублики и с интересом наблюдал за малышкой, которая пыталась хоть как-то подвигаться — постоять на сиденье, походить по проходу. А весь автобус оглох от двух ее бабушек, которые, перебивая друг друга, раздавали команды внучке, причем каждая свою. Блин, у них рты не закрылись ни на минуту, а дети не проронили ни звука! Сколько лет прошло, а я все думаю: какая сумасшедшая мамаша отдала дитя этим двум заполошным клушам? Они и на базе за ней бегали и орали весь день. © Liudmyla Glushchevska / Facebook

«Эта отвратительная нога в самолете прямо рядом с моей дочерью».

Ехал на поезде с мадам, которая набила целую сумку кроссвордами, едой из фастфуда, крекерами и рулонами туалетной бумаги. Она боялась, что ее багаж украдут, поэтому засунула его себе под сиденье — скарб занял все место. Часов 7 ее конечности обитали в моем пространстве для ног. © Lightmareman / Reddit

Однажды в загруженный автобус в час пик зашла женщина и села мне на колени. Ей было под 30, одета так, будто работает в хорошем офисе, по всем параметрам нормальная, за исключением того, как она устроилась. Я в течение 4 остановок пытался набраться смелости и что-то сказать, затем она встала и ушла. Никто не сказал ни слова и даже не посмотрел на нас. © Unknown author / Reddit

Собралась к родителям в деревню на Новый год. Решила ехать автобусом, купила билет онлайн заранее. Специально выбрала место сразу за водителем, поскольку там с моим не самым маленьким ростом удобнее, к тому же я на первых месяцах беременности и не хочу, чтобы меня трясло и укачивало. Автобус прибыл, а на моем месте сидит юная леди: в ушах наушники, морда кирпичом. Я попросила ее снять наушники, и состоялся такой диалог:

— Девушка, это мое место. У вас в билете какое?

— Здесь все сидят как хотят.

— Другие пусть и сидят, но это место мое. Уступите, пожалуйста.

— У меня нет на билете номера.

— Покажите, пожалуйста, билет. Не может такого быть.

— Я не буду ничего показывать.

Надела наушники и отвернулась. Я обратилась за помощью к водителю, но тот тоже не смог ей противостоять. А затем пришла контролер, выслушала меня, растормошила девушку и спросила, какое у нее место. И надо же, оказывается, она его прекрасно знает — место номер 17. Куда она и отправилась со вздохом, цоканьем и недовольством. © mannab / Pikabu