14 пользователей сети, которые не умеют держать рот на замке и находят повод отшутиться буквально во всем

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Лучше искрометных постов в интернете могут быть только комментарии других пользователей, которые вовремя подбирают нужные слова и делают ситуацию еще более комичной при помощи ироничных подколов и саркастических замечаний.

AdMe.ru обожает людей с живым умом и острым языком, и поэтому мы никогда не упускаем возможности поделиться с вами наиболее удачными примерами хороших шуток.

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Какие комментарии понравились вам больше всего? Есть ли у вас более удачные идеи?

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